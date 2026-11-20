Snapshot Οι ακάλυπτες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 19,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, φτάνοντας τις 46.400 κενές θέσεις.

Ο τουριστικός κλάδος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ζήτηση για προσωπικό, με περίπου 15.000 ακάλυπτες θέσεις σε καταλύματα και εστίαση.

Η ανεργία μειώθηκε στο 7,9%, αλλά η αύξηση της απασχόλησης επιβραδύνθηκε σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Υπάρχει σημαντική ανισότητα στην ανεργία μεταξύ φύλων και ηλικιακών ομάδων, με τις γυναίκες και τους νέους να πλήττονται περισσότερο.

Η αναντιστοιχία προσόντων και θέσεων εργασίας, καθώς και τα χαμηλά εισοδήματα, δυσχεραίνουν την κάλυψη των κενών θέσεων και την προσέλκυση εργαζομένων. Snapshot powered by AI

Έντονα σημάδια στενότητας προσωπικού εξακολουθεί να εμφανίζει η ελληνική αγορά εργασίας, καθώς οι κενές θέσεις εργασίας αυξάνονται, την ώρα που η ανεργία ακολουθεί πτωτική πορεία και οι ρυθμοί ενίσχυσης της απασχόλησης επιβραδύνονται. Τα τελευταία στοιχεία αποτυπώνουν μια αγορά με αυξημένες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, τις οποίες οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να καλύψουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), οι κενές θέσεις εργασίας ανήλθαν σε 46.400 κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 19,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε απόλυτους αριθμούς, πρόκειται για 7.500 επιπλέον θέσεις που παρέμειναν ακάλυπτες.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή» και τον Οικονομολόγο Ιωάννη Χολέζα, οι ελλείψεις εργαζομένων δεν περιορίζονται πλέον σε συγκεκριμένους κλάδους ή στην εποχική ζήτηση που προκαλεί η τουριστική περίοδος. Αντίθετα, το πρόβλημα διευρύνεται σε περισσότερους τομείς της οικονομίας, καταδεικνύοντας τη δυσκολία αντιστοίχισης της προσφοράς εργατικού δυναμικού με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Ο τουρισμός στην πρώτη γραμμή των ελλείψεων

Τη μεγαλύτερη αύξηση στις ακάλυπτες θέσεις εργασίας παρουσίασαν οι υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης, όπου καταγράφηκαν περίπου 10.000 επιπλέον κενές θέσεις. Συνολικά, οι ανάγκες στελέχωσης στον συγκεκριμένο κλάδο διαμορφώθηκαν σε περίπου 15.000 θέσεις, επιβεβαιώνοντας ότι ο τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο πόλο ζήτησης εργαζομένων.

Ωστόσο, σημαντικός αριθμός κενών θέσεων καταγράφεται και σε άλλους τομείς. Ειδικότερα, στη δημόσια διοίκηση και την άμυνα οι ακάλυπτες θέσεις ανέρχονται σε 6.100, ενώ στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο φτάνουν τις 5.400.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει ότι η δυσκολία εξεύρεσης προσωπικού αποκτά ευρύτερες διαστάσεις, επηρεάζοντας διαφορετικούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.

Μείωση της ανεργίας, αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς απασχόλησης

Την ίδια στιγμή, η αγορά εργασίας εξακολουθεί να κινείται σε θετική τροχιά, αν και με εμφανή επιβράδυνση. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 27.600 άτομα σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ποσοστό 0,6%, με τον συνολικό αριθμό των απασχολουμένων να διαμορφώνεται σε 4,414 εκατομμύρια.

Η επίδοση αυτή είναι αισθητά χαμηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όταν η απασχόληση είχε ενισχυθεί κατά 59.000 άτομα ή 1,4%.

Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 7,9%, έναντι 8,6% ένα χρόνο νωρίτερα. Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά περίπου 32.000 άτομα, πέφτοντας κάτω από τις 380.000.

Παρά τη βελτίωση των συνολικών δεικτών, εξακολουθούν να καταγράφονται σημαντικές ανισότητες. Οι μακροχρόνια άνεργοι αντιστοιχούν στο 53,1% του συνόλου των ανέργων, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος κινείται κοντά στο 30%.

Αντίστοιχα, σημαντικό παραμένει το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς η ανεργία στις γυναίκες διαμορφώνεται στο 10,6%, σχεδόν διπλάσια από το 5,7% που καταγράφεται στους άνδρες. Στους νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών, το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 13,6%.

Ανακατατάξεις στους κλάδους της οικονομίας

Σημαντικές μεταβολές καταγράφονται και στην κατανομή της απασχόλησης ανά οικονομική δραστηριότητα. Τη μεγαλύτερη μείωση σε ετήσια βάση παρουσίασε το εμπόριο, με 70.200 λιγότερους εργαζομένους. Απώλειες σημειώθηκαν επίσης στον πρωτογενή τομέα, κατά 31.400 άτομα, στην εκπαίδευση, κατά 27.500 άτομα, καθώς και στις κατασκευές, όπου οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 14.900.

Στον αντίποδα, αύξηση της απασχόλησης καταγράφηκε σε άλλους τομείς. Συγκεκριμένα, στις λοιπές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προστέθηκαν 57.800 εργαζόμενοι, ενώ στον κλάδο της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας η αύξηση έφτασε τα 28.800 άτομα. Θετική ήταν επίσης η μεταβολή στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, με 16.300 περισσότερους απασχολουμένους.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΚΕΠΕ, οι συγκεκριμένες μεταβολές αποτυπώνουν μια αγορά εργασίας στην οποία η ζήτηση εργαζομένων διαφοροποιείται σημαντικά από κλάδο σε κλάδο, ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν διαφορετικές ανάγκες στελέχωσης.

Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο οι κενές θέσεις

Παρά την αύξηση που καταγράφεται, το ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ενδεικτικά, το τελευταίο τρίμηνο του 2025 το ποσοστό των κενών θέσεων στους κλάδους της βιομηχανίας, των κατασκευών και των υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο 1,3% στην Ελλάδα, έναντι 2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η απόσταση στην επιχειρηματική οικονομία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό στη χώρα μας ανήλθε σε 1,1%, έναντι 2,1% στην Ε.Ε.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η αναντιστοιχία μεταξύ των προσόντων των εργαζομένων και των απαιτήσεων των διαθέσιμων θέσεων. Το 39,5% των νέων πτυχιούχων ηλικίας 25-34 ετών εμφανίζεται υπερεκπαιδευμένο για την εργασία που ασκεί, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 22%.

Την ίδια ώρα, οι απασχολούμενοι που διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο μειώθηκαν κατά 4.400 άτομα σε ετήσια βάση, στοιχείο που αναδεικνύει τις δυσκολίες αξιοποίησης του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς εργασίας είναι το επίπεδο των εισοδημάτων. Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων από το ΚΕΠΕ, το μέσο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα το 2025 διαμορφώθηκε στις 13.612 μονάδες αγοραστικής δύναμης, κατατάσσοντας τη χώρα στην τρίτη χαμηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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