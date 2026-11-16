ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Τέλος χρόνου στις αιτήσεις για τις 3.262 θέσεις στο Δημόσιο με απολυτήριο Γυμνασίου

Αναλυτικά, όλες οι πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη 7Κ/2026 του ΑΣΕΠ που για τις 3.262 μόνιμες θέσεις σε φορείς του Δημοσίου κατηγορίας ΥΕ.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Τέλος χρόνου στις αιτήσεις για τις 3.262 θέσεις στο Δημόσιο με απολυτήριο Γυμνασίου
ΕΡΓΑΣΙΑ
3'
Snapshot
  • Η προκήρυξη 7Κ/2026 του ΑΣΕΠ αφορά στην πλήρωση 3.262 μόνιμων θέσεων κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2026, ώρα 14:00.
  • Οι θέσεις αφορούν διάφορες ειδικότητες, όπως βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, επιμελητές, εργάτες τεχνικών εργασιών, προσωπικό καθαριότητας και φύλακες.
  • Το ΦΕΚ της προκήρυξης είναι διαθέσιμο δωρεάν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και στο Εθνικό Τυπογραφείο.
  • Η διαδικασία επιλογής γίνεται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 7Κ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 64/16.10.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 3.262 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 16 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Δείτε το Φ.Ε.Κ, και στον πίνακα που ακολουθεί:

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Οι ζητούμενες ειδικότητες

  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδ. ΥΕ Βοηθών Θαλάμου
  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδ. ΥΕ Βοηθών ΝοσοκόμωνΦυλάκων Ασθενών
  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδ. ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών
  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδ. ΥΕ Νεκροτόμων
  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδ. ΥΕ Τραυματιοφορέων
  • ΥΕ Επιμελητών-Κλητήρων Ειδ. ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
  • ΥΕ Επιμελητών-Κλητήρων Ειδ. ΥΕ Επιμελητών
  • ΥΕ Επιμελητών-Κλητήρων Ειδ. ΥΕ Κλητήρων
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων Ειδ. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
  • ΥΕ Εργατών Ειδικών Καθηκόντων Ειδ. ΥΕ Καταμετρητών Ύδρευσης
  • ΥΕ Εργατών Ειδικών Καθηκόντων Ειδ. ΥΕ Μεταφορών
  • ΥΕ Εργατών Ειδικών Καθηκόντων Ειδ. ΥΕ Πλυτών-Σιδερωτών
  • ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων Ειδ. ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων
  • ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων Ειδ. ΥΕ Εργατών Ταφής-Εκταφής
  • ΥΕ Εργατών Πρασίνου Ειδ. ΥΕ Εργατών Πρασίνου
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Άρδευσης
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Ελαιοχρωματιστών
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Επεξεργασίας Λυμάτων Και Ύδατος
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Οδοποιίας
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Οικοδομικών Εργασιών
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Πλακοστρώσεων
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Αποχέτευσης
  • ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Υδρονομέων
  • ΥΕ Υδρονομέας-ΚαταμετρητήςΣυντηρητής Υδρομέτρων Και Αρδευτικών Δικτύων
  • ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών Ειδ. ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών
  • ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Ειδ. ΥΕ Πλυτών Σκευών Μαγειρείων
  • ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Ειδ. ΥΕ Τραπεζοκόμων
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Μονάδων Υγείας
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων
  • ΥΕ Φυλάκων Ειδ. ΥΕ Νυχτοφυλάκων
  • ΥΕ Φυλάκων Ειδ. ΥΕ Φυλάκων
  • ΥΕ Φυλάκων Ειδ. ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων

Διαβάστε επίσης

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:34WHAT THE FACT

Πρέπει να στρώνετε το κρεβάτι σας το πρωί; Επιστήμονες δίνουν την απάντηση

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Σαλαμίνα: Στο νοσοκομείο 20χρονος μετά από εκτροπή αυτοκινήτου – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

06:22ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Ανεβαίνει η θερμοκρασία έως την Παρασκευή – Πού θα φτάσει τους 24 βαθμούς

06:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε τουλάχιστον 78.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Τέλος χρόνου στις αιτήσεις της μεγάλης προκήρυξης για τις 3.262 θέσεις στο Δημόσιο για αποφοίτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

05:02WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 12 Νοεμβρίου

04:38ΚΟΣΜΟΣ

Nvidia: Ο Τζένσεν Χουάνγκ σχεδιάζει την επάνοδό του – Παρασκηνιακές πιέσεις στη Silicon Valley

04:14ΠΑΙΔΕΙΑ

Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για χορήγηση κατ' εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων φοιτητών – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αιχμηρή απάντηση Αραγτσί στον Ρούμπιο: «Όσοι ξεχνούν το παρελθόν είναι καταδικασμένοι να το επαναλάβουν»

03:26ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2026 : Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 51 θέσεις στο Δημόσιο (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ)

03:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στη Μέση Ανατολή το USS Theodore Roosevelt – Τρία αμερικανικά αεροπλανοφόρα στην περιοχή

02:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγροτικές ενισχύσεις: Παράταση για την ΕΑΕ 2026 έως τις 30 Νοεμβρίου – Η κρίσιμη προθεσμία για την προκαταβολή

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Οι Χούθι προελαύνουν προς την Άντεν – Μόλις 60 χιλιόμετρα από την έδρα της κυβέρνησης

01:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Διαθέσιμος ο Τζόλης για τη Σερβία, εκτός μάχης ο Ιωαννίδης

01:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις

01:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: Συνεχίζονται οι αιτήσεις – Ποιοι μπορούν να λάβουν από 719 έως 1.438 ευρώ (πίνακας)

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν προς ΗΠΑ: «Δεν θα περιμένουμε να μας επιτεθείτε πρώτοι» – Προειδοποίηση για νέα στρατιωτικά πλήγματα

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ – Άιζενκοτ κατά Νετανιάχου: «Δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία ούτε ένα λεπτό ακόμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας 2026 - 2027: Οι πρώτες ενδείξεις για Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό δημοσίευμα: Σχέδιο δύο σταδίων για να πάρει η Τουρκία έξι F-35

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Χτύπησε μοτοσικλετιστή, τον εγκατέλειψε και ανατράπηκε λίγα μέτρα πιο κάτω

23:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πιο γκαφατζής τερματοφύλακας: Απίστευτο γκολ στην Αργεντινή - Βίντεο

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε το παιδί ενός έτους που κατάπιε βενζίνη

21:38ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπαρτζώκας σε διαιτητές: «Τι νούμερα είστε» - Βίντεο

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας στο Μαρούσι με έναν νεκρό - Εικόνες Newsbomb

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στην Αλόννησο: Για ανθρωποκτονία από αμέλεια συνελήφθη ο 58χρονος που έκανε όπισθεν με φορτηγό και παρέσυρε θανάσιμα τη σύζυγό του

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Συγκλονίζει η μαρτυρία του τραυματία πυροσβέστη  -«Προσπάθησα να βοηθήσω αλλά μου τελείωσε το οξυγόνο»

20:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου δείχνει το GFS

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε τουλάχιστον 78.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με βίντεο που δείχνει άνδρα να μεταφέρει και να σπάει άγαλμα του Χριστού στη Λιθουανία

12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης - Ήταν ο «γιος» του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι»

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα: ΙΧ παρέσυρε ποδηλάτισσα στη Νέα Κίο

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Αρτοποιός για την τραγωδία στο Ζεφύρι: «Για κάποιο λόγο, που ερευνάται από την ΕΔΕ, βρέθηκαν στο χώρο του υπογείου» – Τι είπε για τις φιάλες οξυγόνου»

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Ιστορικό βίντεο από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης - Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάνης

03:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στη Μέση Ανατολή το USS Theodore Roosevelt – Τρία αμερικανικά αεροπλανοφόρα στην περιοχή

19:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης - Ολυμπιακός 100-78: Κυρίαρχοι οι «κιτρινόμαυροι», διέλυσαν τους Πειραιώτες στο Αλεξάνδρειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ