Snapshot Έως το 2080, η Ελλάδα αναμένεται να χάσει περίπου 2,1 εκατομμύρια εργαζόμενους λόγω δημογραφικής γήρανσης και μείωσης πληθυσμού.

Η συμμετοχή των εργαζομένων ηλικίας 55 έως 69 ετών στην αγορά εργασίας θα αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας το 53,8% στην ηλικιακή ομάδα 65-69 ετών έως το 2080.

Η αναλογία εργαζομένων προς ηλικιωμένους θα μειωθεί, με το ποσοστό των ατόμων 20-64 ετών να πέφτει στο 50% μετά το 2050, ενώ το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών θα αυξηθεί στο 34,9%.

Το προσδόκιμο ζωής θα αυξηθεί έως το 2055 κατά περίπου 3-3,7 χρόνια, επηρεάζοντας τα όρια συνταξιοδότησης που θα επανεξετάζονται ανά τριετία.

Οι 50άρηδες και οι 40άρηδες αναμένεται να παραμείνουν περισσότερο χρόνο στην εργασία για να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς και να στηρίξουν το ασφαλιστικό σύστημα. Snapshot powered by AI

Η παραμονή στην εργασία για περισσότερα χρόνια αναμένεται να γίνει όλο και πιο συνηθισμένη για τους σημερινούς 50άρηδες, καθώς η μείωση του πληθυσμού και η γήρανση της κοινωνίας δημιουργούν σημαντικές ελλείψεις εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι ηλικίας 50 έως 55 ετών, αλλά και οι νεότερες γενιές των 40άρηδων, ενδέχεται να χρειαστεί να παραμείνουν στην αγορά εργασίας περισσότερο από όσο αρχικά υπολόγιζαν, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημογραφική γήρανση καταγράφει σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση του πληθυσμού και προβλέπει ότι έως το 2080 η Ελλάδα θα έχει χάσει περίπου 2,1 εκατομμύρια εργαζόμενους. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αυξήσει τη συμμετοχή των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων στην απασχόληση, καθώς οι νεότεροι εργαζόμενοι δεν θα επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς.

Περισσότεροι εργαζόμενοι μετά τα 55

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η συμμετοχή των μεγαλύτερων ηλικιών στο εργατικό δυναμικό θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες δεκαετίες. Ενδεικτικά, στην ηλικιακή ομάδα 65 έως 69 ετών, το ποσοστό συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην εργασία αναμένεται να ανέβει από 17,9% το 2025 σε 24,2% το 2030. Το 2040 προβλέπεται να φτάσει το 34,9%, ενώ το 2050 θα διαμορφωθεί στο 37,9%. Μέχρι το 2080 εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 53,8%.

Αντίστοιχη αύξηση αναμένεται και στις ηλικίες 55 έως 64 ετών. Το ποσοστό συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, από 75,1% το 2025, προβλέπεται να φτάσει το 85% έως το 2080.

Ιδιαίτερη μεταβολή καταγράφεται και στην απασχόληση των γυναικών ηλικίας 55 έως 64 ετών. Από 53,3% το 2025, η συμμετοχή τους αναμένεται να αυξηθεί στο 63% το 2030, στο 66,2% το 2040 και στο 67,9% έως το 2080.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη σταδιακή ανάγκη αξιοποίησης μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού που βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση, καθώς η μείωση των νεότερων ηλικιακών ομάδων περιορίζει τις διαθέσιμες εργατικές δυνάμεις.

Λιγότεροι εργαζόμενοι, περισσότεροι συνταξιούχοι

Την ίδια στιγμή, η αναλογία μεταξύ εργαζομένων και ηλικιωμένων αλλάζει αισθητά. Ο πληθυσμός ηλικίας 20 έως 64 ετών, δηλαδή οι βασικές παραγωγικές ηλικίες, αντιστοιχεί στο 58% του συνολικού πληθυσμού το 2025. Το ποσοστό αναμένεται να περιοριστεί στο 57,7% το 2030, στο 54,1% το 2040 και στο 50% από το 2050 και μετά, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα έως το 2080.

Αντίθετα, το ποσοστό των πολιτών άνω των 65 ετών θα ακολουθήσει αντίθετη πορεία. Από 23,9% το 2025 αναμένεται να αυξηθεί στο 25,9% το 2030, στο 31,1% το 2040 και στο 34,9% το 2050.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στην αγορά εργασίας και στο ασφαλιστικό σύστημα, καθώς όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι θα καλούνται να στηρίξουν έναν αυξανόμενο αριθμό συνταξιούχων.

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τα όρια συνταξιοδότησης

Ένας ακόμη παράγοντας που συνδέεται με την παράταση του εργασιακού βίου είναι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έως το 2055 οι άνδρες αναμένεται να ζουν κατά 3,7 χρόνια περισσότερο και οι γυναίκες κατά τρία χρόνια.

Συγκεκριμένα, το προσδόκιμο ζωής των ανδρών προβλέπεται να αυξηθεί από τα σημερινά 79,5 στα 83,2 έτη, ενώ για τις γυναίκες εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 87,5 έτη, από 84,5 έτη σήμερα.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται και με τη συζήτηση για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Με βάση τον μηχανισμό που προβλέπεται να εφαρμόζεται, τα όρια ηλικίας μπορούν να επανεξετάζονται ανά τριετία, εφόσον αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής των ατόμων άνω των 65 ετών.