Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Επεκτείνεται από σήμερα σε νέους κλάδους – Ποιους εργαζόμενους αφορά

Κεντρικός στόχος του μέτρου είναι η ακριβής καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης και η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων

Δημήτρης Δρίζος

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Επεκτείνεται από σήμερα σε νέους κλάδους – Ποιους εργαζόμενους αφορά
ΕΛΛΑΔΑ
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Snapshot
  • Από τις 16 Νοεμβρίου 2026, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται σε νέους κλάδους όπως οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, logistics, διαχείριση νερού και τυχερά παίγνια.
  • Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας στοχεύει στην ακριβή καταγραφή του χρόνου εργασίας και στην προστασία των εργαζομένων από αδήλωτες υπερωρίες και παράνομες μεταβολές ωραρίου.
  • Μέσω της εφαρμογής myErgani και του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία για τον χρόνο εργασίας, τα ρεπό και τις άδειές τους.
  • Τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, οι καταγεγραμμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 35% στους 13 κλάδους όπου εφαρμόζεται η Ψηφιακή Κάρτα, με τη μεγαλύτερη αύξηση στο χονδρικό εμπόριο (+208%).
  • Η αύξηση της δηλωμένης υπερωριακής απασχόλησης ενισχύει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων και συμβάλλει στην αντιμετώπιση κοινωνικών αδικιών.
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Σε νέα φάση διεύρυνσης εισέρχεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, καθώς από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή για εργαζόμενους σε επιπλέον επαγγελματικούς κλάδους, μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής περιόδου.

Η επέκταση αφορά δραστηριότητες συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαφήμισης και λοιπών δραστηριοτήτων γραφείου, επισκευών, αποθήκευσης και υποστηρικτικών υπηρεσιών μεταφοράς (logistics), διαχείρισης νερού και λυμάτων, καθώς και τυχερών παιγνίων.

Η συγκεκριμένη φάση εφαρμογής ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 2026, με πιλοτική λειτουργία έως τις 15 Νοεμβρίου, προκειμένου οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.

Με την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα καλύπτει περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της.

Πώς λειτουργεί η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Κεντρικός στόχος του μέτρου είναι η ακριβής καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης και η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ψηφιακή καταγραφή περιορίζει τα περιθώρια αδήλωτων υπερωριών, καθώς και παράνομων μεταβολών ή υπερβάσεων του δηλωμένου ωραρίου.

Παράλληλα, ενισχύεται η διαφάνεια στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και της εισφοροδιαφυγής.

Πρόκειται για φαινόμενα που επιβαρύνουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις που τηρούν την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Η λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας υποστηρίζεται από την εφαρμογή myErgani app και το αναβαθμισμένο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», μέσω του οποίου τα στοιχεία του χρόνου εργασίας διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο.

Με βάση τα δεδομένα που καταχωρίζονται, ο χρόνος απασχόλησης αποτυπώνεται ως κανονικό ωράριο, υπερεργασία ή υπερωρία.

Το σύστημα καλύπτει διαφορετικές μορφές απασχόλησης, όπως σταθερά και μεταβαλλόμενα ωράρια, εργασία σε βάρδιες και υπερωριακή απασχόληση.

Μέσω της εφαρμογής myErgani, οι εργαζόμενοι έχουν επίσης πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες για τον χρόνο εργασίας τους, τα ρεπό και τις άδειές τους.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, υπογράμμισε ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποσκοπεί τόσο στην προστασία των εργαζομένων όσο και στην ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.

«Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο με διττό στόχο: αφενός την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και αφετέρου την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Από τις 16 Νοεμβρίου προχωρούμε στην πλήρη εφαρμογή της σε πέντε ακόμη κλάδους της οικονομίας, μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής περιόδου που ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου.

Με την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας, διασφαλίζουμε ότι κάθε ώρα εργασίας καταγράφεται και αμείβεται, ενώ, παράλληλα, διαμορφώνουμε συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που τηρούν την εργατική νομοθεσία.

Συνεχίζουμε με συνέπεια την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με στόχο μία αγορά εργασίας πιο δίκαιη, πιο διαφανή, προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, η επέκταση της εφαρμογής της δημιουργεί σημαντικά έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία αξιοποιούμε για την επιστροφή μερίσματος στην κοινωνία μέσω π.χ. μειώσεων φόρων και επιβαρύνσεων και αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος».

Αύξηση 35% στις καταγεγραμμένες υπερωρίες το εννεάμηνο του 2026

Σημαντική αύξηση καταγράφεται στις δηλωμένες ώρες υπερωριακής απασχόλησης στους κλάδους όπου εφαρμόζεται ήδη η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταγεγραμμένες υπερωρίες στους 13 κλάδους αυξήθηκαν κατά 35% το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν συνολικά 7,75 εκατομμύρια ώρες υπερωρίας, έναντι 5,75 εκατομμυρίων ωρών το εννεάμηνο του 2025.

Η διαφορά αντιστοιχεί σε 2.002.357 επιπλέον καταγεγραμμένες ώρες υπερωριακής απασχόλησης.

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στις καταγεγραμμένες υπερωρίες παρουσίασε το χονδρικό εμπόριο, με άνοδο 208%, ενώ ακολούθησαν οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, με αύξηση 149%.

Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στα σούπερ μάρκετ και στην εστίαση.

Ειδικότερα, οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες μεταβολές ήταν:

-Χονδρικό εμπόριο: +208%

-Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες: +149%

-Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: +57%

-Σούπερ μάρκετ: +53%

-Εστίαση: +50%

Στο χονδρικό εμπόριο, οι καταγεγραμμένες ώρες υπερωρίας αυξήθηκαν από 377.628 το εννεάμηνο του 2025 σε 1.162.322 το αντίστοιχο διάστημα του 2026, δηλαδή κατά 784.694 ώρες.

Στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, οι υπερωρίες αυξήθηκαν από 48.244 σε 120.362 ώρες, ενώ στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες διαμορφώθηκαν σε 44.710 ώρες, έναντι 28.439 το προηγούμενο έτος.

Αντίστοιχα, στα σούπερ μάρκετ οι καταγεγραμμένες υπερωρίες έφτασαν τις 289.322 ώρες, από 189.618, ενώ στην εστίαση ανήλθαν σε 1.137.853 ώρες, έναντι 756.099 το εννεάμηνο του 2025.

Σε απόλυτους αριθμούς, τη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών είχε το χονδρικό εμπόριο, με 784.694 επιπλέον ώρες.

Ακολούθησε η εστίαση, με 381.754 επιπλέον ώρες, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η βιομηχανία, με αύξηση κατά 331.178 ώρες.

Στη βιομηχανία, οι καταγεγραμμένες υπερωρίες διαμορφώθηκαν σε 2.580.470 ώρες το εννεάμηνο του 2026, από 2.249.292 ώρες την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 15%.

Οι 13 κλάδοι στους οποίους εφαρμόζεται ήδη το μέτρο

Τα στοιχεία για την αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών αφορούν τους 13 κλάδους της οικονομίας στους οποίους εφαρμόζεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας:

-Ασφαλιστικές εταιρείες-Τράπεζες

-Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες-ΔΕΚΟ

-Εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (security)

-Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

-Ενέργεια-Σούπερ μάρκετ

-Τουρισμός-Λιανικό εμπόριο

-Βιομηχανία

-Εστίαση

-Χονδρικό εμπόριο

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η ορθή καταγραφή και αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης ενισχύει την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η αύξηση της δηλωμένης υπερωριακής απασχόλησης ενισχύει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, δημιουργώντας, σύμφωνα με το υπουργείο, μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο για την αντιμετώπιση κοινωνικών αδικιών, όπως οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας.

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