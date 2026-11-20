Ένα μικροσκοπικό άνοιγμα, ακριβώς μπροστά από το πάνω μέρος του αυτιού, μπορεί να μοιάζει με παλιά τρύπα από σκουλαρίκι ή με ένα ανεξήγητο λακκάκι.

Συχνά, πρόκειται για ένα «προωτιαίο συρίγγιο» (preauricular pit): ένα χαρακτηριστικό που υπάρχει από τη γέννηση και συνήθως δεν προκαλεί προβλήματα, αν και μερικές φορές μπορεί να μολυνθεί.

Τι ακριβώς είναι το προωτιαίο συρίγγιο;

Το προωτιαίο συρίγγιο είναι ένα άνοιγμα στο δέρμα, στο μέγεθος κεφαλής καρφίτσας, κοντά στο σημείο όπου το πάνω μέρος του αυτιού ενώνεται με το πρόσωπο. Από κάτω του μπορεί να υπάρχει ένας στενός πόρος, ο οποίος ενίοτε διακλαδίζεται και είναι επενδεδυμένος με δέρμα. Είναι ξεχωριστό από τον ακουστικό πόρο και μπορεί να εμφανιστεί στο ένα ή και στα δύο αυτιά.

Σε αντίθεση με ένα συνηθισμένο λακκάκι, το άνοιγμα μπορεί να οδηγεί σε μια μικρή κοιλότητα κάτω από την επιφάνεια του δέρματος. Οι περισσότεροι δεν παρατηρούν ποτέ τίποτα περισσότερο από την ίδια την μικροσκοπική τρύπα, η οποία μπορεί να παραμείνει αμετάβλητη καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής και ενήλικης ζωής.

Γιατί ορισμένοι γεννιούνται με αυτήν την μικρή τρύπα;

Σχηματίζεται κατά τα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης, όταν οι δομές που τελικά συνθέτουν το εξωτερικό αυτί δεν ενώνονται πλήρως. Αυτό αφήνει ένα μικρό άνοιγμα και, μερικές φορές, έναν πόρο κάτω από το δέρμα. Πρόκειται για μια παραλλαγή στην ανάπτυξη του αυτιού και όχι για κάτι που προκλήθηκε από κακή υγιεινή ή από κάποιο τρύπημα (σκουλαρίκι).

Σε ένα κατά τα άλλα υγιές άτομο, το εύρημα είναι συνήθως μεμονωμένο και ακίνδυνο. Το μικροσκοπικό άνοιγμα, κατά κανόνα, δεν επηρεάζει τη φυσιολογική λειτουργία του αυτιού.

Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν ένα προωτιαίο συρίγγιο έχει μολυνθεί;

Βακτήρια μπορούν να εισέλθουν στον στενό πόρο και να προκαλέσουν φλεγμονή ή απόστημα (συλλογή πύου). Τα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν:

Ερυθρότητα, αίσθημα θερμότητας, πρήξιμο ή ευαισθησία γύρω από το άνοιγμα.

Κιτρινωπές εκκρίσεις, πύον ή δυσάρεστη οσμή.

Εμφάνιση νέου εξογκώματος δίπλα στο συρίγγιο, το οποίο ενίοτε συνοδεύεται από πυρετό.

Επικοινωνήστε άμεσα με γιατρό εάν παρατηρήσετε αυτές τις αλλαγές, ειδικά αν πρόκειται για βρέφος ή μικρό παιδί. Μην προσπαθήσετε να πιέσετε το άνοιγμα ή να αποστραγγίσετε το εξόγκωμα μόνοι σας: μια λοίμωξη ενδέχεται να απαιτεί τη χορήγηση αντιβιοτικών ή θεραπεία από ωτορινολαρυγγολόγο (ΩΡΛ).

Χρειάζεται να αφαιρεθεί το προωτιαίο συρίγγιο;

Συνήθως όχι. Ένα ανώδυνο συρίγγιο, το οποίο δεν παρουσιάζει επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις, μπορεί απλώς να παρακολουθείται. Η χειρουργική επέμβαση εξετάζεται κυρίως όταν εμφανίζονται επανειλημμένες λοιμώξεις ή ενοχλητικές κύστεις.

Η επέμβαση περιλαμβάνει την αφαίρεση του ανοίγματος και του πόρου που βρίσκεται από κάτω. Δεδομένου ότι ο πόρος αυτός μπορεί να διακλαδίζεται κάτω από το δέρμα, η αφαίρεσή του πρέπει να σχεδιάζεται από κατάλληλα έμπειρο ειδικό, συνήθως αφού υποχωρήσει μια τυχόν ενεργή λοίμωξη.

Θα μπορούσε το μικροσκοπικό αυτό άνοιγμα να υποδηλώνει κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας;

Σε σπάνιες περιπτώσεις αυτά τα συρίγγια συνυπάρχουν με συγγενείς παθήσεις, που αφορούν την ακοή, τον τράχηλο ή τους νεφρούς. Το καθαυτό συρίγγιο, από μόνο του, δεν σημαίνει ότι το άτομο παρουσιάζει απώλεια ακοής ή νεφρική νόσο. Οι γιατροί αναζητούν άλλα κλινικά ευρήματα, συμπτώματα και σχετικό οικογενειακό ιστορικό, προτού αποφασίσουν αν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.

Για τα νεογέννητα οι γονείς μπορούν να ρωτήσουν τον παιδίατρό τους εάν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος ακοής του νεογνού και εάν χρειάζεται περαιτέρω παρακολούθηση. Η παρουσία ενός συριγγίου, ακόμη και αν αυτό φαίνεται φυσιολογικό, δεν πρέπει να αποσπά την προσοχή από τυχόν μη φυσιολογικά αποτελέσματα στον έλεγχο ακοής ή από άλλα ζητήματα ανάπτυξης.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ένα προωτιαίο συρίγγιο να είναι κληρονομικό;

Ναι. Μερικές φορές παρατηρείται σε μέλη της ίδιας οικογένειας, αν και πολλά άτομα με προωτιαίο συρίγγιο δεν έχουν άλλους συγγενείς, οι οποίοι να παρουσιάζουν το ίδιο χαρακτηριστικό. Το γεγονός ότι ένα μέλος της οικογένειας έχει ένα μεμονωμένο συρίγγιο δεν σημαίνει, από μόνο του, ότι υπάρχει κάποιο κληρονομικό σύνδρομο.

Χρειάζονται όλα τα βρέφη με προωτιαίο συρίγγιο υπερηχογράφημα νεφρών;

Όχι απαραίτητα. Οι καθιερωμένες κλινικές κατευθυντήριες γραμμές, κατά κανόνα, δεν συνιστούν τον έλεγχο των νεφρών με απεικονιστικές εξετάσεις σε περιπτώσεις μεμονωμένου συριγγίου, όταν δεν υπάρχουν άλλες ανωμαλίες. Τα ερευνητικά δεδομένα δεν είναι απολύτως ομοιογενή. Μια αναδρομική μελέτη του 2026 σε συγκεκριμένη ομάδα ασθενών έθεσε περαιτέρω ερωτήματα, ωστόσο δεν είναι δυνατόν να καθορίσει τον κίνδυνο για κάθε νεογνό ξεχωριστά. Ο παιδίατρος οφείλει να αξιολογεί το κάθε βρέφος εξατομικευμένα.

Συμπέρασμα

Ένα μικρό άνοιγμα μπροστά από το αυτί αποτελεί, συνήθως, ένα ακίνδυνο χαρακτηριστικό που υπάρχει από τη γέννηση. Το σημαντικό είναι να αναγνωρίζονται τα σημάδια λοίμωξης και να ζητείται ιατρική αξιολόγηση εάν το συρίγγιο συνυπάρχει με άλλα ζητήματα υγείας και όχι να θεωρείται, από μόνο του, ένδειξη κάποιας νόσου.

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