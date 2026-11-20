Snapshot Ο 19χρονος από τη Γουινέα συνελήφθη στη Γαλλία για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα στον Άγιο Παντελεήμονα μετά από συνεργασία ελληνικών και γαλλικών Αρχών.

Η 24χρονη φέρεται να δολοφονήθηκε στον Κολωνό μετά από διαπληκτισμό με τον 19χρονο, με πιθανή αιτία ασφυξία.

Ο δράστης κράτησε τη σορό της γυναίκας περίπου μία εβδομάδα στο δωμάτιό του πριν την εγκαταλείψει σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Καθοριστικό στοιχείο για την ταυτοποίηση του υπόπτου ήταν ένα αποτύπωμα σε μαύρη σακούλα που περιείχε τη σορό, παρά τις δυσκολίες από την αποσύνθεση.

Οι κάμερες ασφαλείας και η μαρτυρία συγκατοίκου συνέβαλαν στην ταυτοποίηση και σύλληψη του δράστη, ενώ τώρα εκκρεμεί η έκδοσή του στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Στα χέρια των γαλλικών Αρχών βρίσκεται ο 19χρονος από τη Γουινέα, ο οποίος καταζητούνταν από την Ελληνική Αστυνομία για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα από την Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, σε κωμόπολη κοντά στο Στρασβούργο, έπειτα από συνεργασία των ελληνικών και γαλλικών Αρχών.

Ο νεαρός είχε εγκαταλείψει την Ελλάδα μετά το έγκλημα, ακολουθώντας διαδρομή μέσω Ιταλίας με τελικό προορισμό τη Γαλλία. Οι ελληνικές αστυνομικές Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τα ψηφιακά ίχνη του και να διαβιβάσουν τα απαραίτητα στοιχεία στις γαλλικές υπηρεσίες, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του. Πλέον, δρομολογούνται οι διαδικασίες για την έκδοσή του στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης και να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση.

Η γνωριμία στη Λέρο και το μοιραίο ραντεβού

Η 24χρονη και ο 19χρονος φέρεται να είχαν γνωριστεί το 2024 σε δομή φιλοξενίας στη Λέρο, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, διατηρούσαν ερωτική σχέση. Η νεαρή γυναίκα είχε παράλληλα σύντροφο από το Καμερούν, ο οποίος ήταν εκείνος που δήλωσε την εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου.

Η Αραμάτα είχε επιστρέψει στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου, έπειτα από την ολοκλήρωση της εποχικής εργασίας της σε ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο. Το επόμενο πρωί συναντήθηκε με τον σύντροφό της στην Κυψέλη, όπου φιλοξενούνταν, και τον ενημέρωσε ότι αργότερα θα έβγαινε για καφέ με μία φίλη της στο κέντρο της Αθήνας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζουν οι αστυνομικοί, η 24χρονη φέρεται να κατευθύνθηκε τελικά στον Κολωνό, όπου διέμενε ο 19χρονος σε κοινόβιο. Εκεί εκτιμάται ότι σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος κατέληξε στη δολοφονία της.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών κάνουν λόγο για ασφυκτικό θάνατο, με πιθανή χρήση μαξιλαριού ή άλλου αντικειμένου.

Κράτησε τη σορό στο δωμάτιό του για περίπου μία εβδομάδα

Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί σχετικά με όσα φέρεται να ακολούθησαν τη δολοφονία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, ο 19χρονος φέρεται να κράτησε τη σορό της 24χρονης μέσα στο δωμάτιό του για περίπου μία εβδομάδα, χωρίς να αποκαλύψει στους υπόλοιπους ενοίκους τι είχε συμβεί.

Η έντονη δυσοσμία που άρχισε να γίνεται αντιληπτή προκάλεσε τις αντιδράσεις του συγκατοίκου του, ο οποίος φέρεται να του έκανε σχετικά παράπονα. Τότε, σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, ο νεαρός προχώρησε στη μεταφορά της σορού, ενώ φέρεται να καθάρισε τους χώρους του κοινόβιου, επιχειρώντας να εξαφανίσει ίχνη που θα μπορούσαν να τον συνδέσουν με το έγκλημα.

Στις 5 Νοεμβρίου, η σορός μεταφέρθηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και εγκαταλείφθηκε στο πεζοδρόμιο της οδού Αλκαμένους, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, ο δράστης πιθανότατα υπολόγιζε ότι η βαλίτσα θα απομακρυνόταν από το απορριμματοφόρο μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα.

Ωστόσο, η βαλίτσα παρέμεινε στο σημείο και εντοπίστηκε από περαστικό, ο οποίος αντιλήφθηκε ότι από το εσωτερικό της προεξείχε ανθρώπινο χέρι. Η ανακάλυψη αυτή αποκάλυψε το έγκλημα και κινητοποίησε τις αστυνομικές Αρχές.

Το αποτύπωμα στη μαύρη σακούλα που αποδείχθηκε καθοριστικό

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φέρεται να έπαιξε ένα αξιοποιήσιμο αποτύπωμα που εντοπίστηκε σε μία από τις μαύρες πλαστικές σακούλες μέσα στις οποίες είχε τοποθετηθεί η σορός της 24χρονης.

Η ανάδειξη του συγκεκριμένου ευρήματος δεν ήταν εύκολη υπόθεση για τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Η κατάσταση των πειστηρίων, εξαιτίας των σωματικών υγρών που είχαν προκληθεί από την αποσύνθεση, δυσχέραινε σημαντικά τη διαδικασία εντοπισμού και φωτογράφησης αποτυπωμάτων.

Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, οι ειδικοί κατάφεραν, εφαρμόζοντας εξειδικευμένες και διαδοχικές μεθόδους, να εμφανίσουν αποτύπωμα στην επιφάνεια της πλαστικής σακούλας και να το καταγράψουν φωτογραφικά. Το εύρημα αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της συνολικής αστυνομικής έρευνας και αποτέλεσε ένα από τα σημαντικά στοιχεία που συνέβαλαν στην εξέλιξή της.

Οι κάμερες ασφαλείας και η μαρτυρία του συγκατοίκου

Παράλληλα με την εγκληματολογική εξέταση των πειστηρίων, οι αστυνομικοί αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τις κινήσεις του δράστη πριν και μετά την εγκατάλειψη της βαλίτσας.

Σημαντικές πληροφορίες φέρεται να προέκυψαν και από την κατάθεση του συγκατοίκου του 19χρονου, ο οποίος αναφέρθηκε στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του νεαρού, καθώς και στη δυσοσμία που είχε αναπτυχθεί στο δωμάτιό του.

Ο συνδυασμός των μαρτυρικών καταθέσεων, του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού και των εγκληματολογικών ευρημάτων συνέβαλε στην ταυτοποίηση του βασικού υπόπτου και στον εντοπισμό του εκτός ελληνικών συνόρων.

Μετά τη σύλληψή του στη Γαλλία, το ενδιαφέρον των ελληνικών Αρχών στρέφεται πλέον στην ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσής του και στην επιστροφή του στην Ελλάδα. Παραμένουν, ωστόσο, ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τα κίνητρα της δολοφονίας, τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 24χρονη, αλλά και τους λόγους που οδήγησαν τον 19χρονο να κρατήσει τη σορό της για ημέρες και στη συνέχεια να την εγκαταλείψει μέσα σε βαλίτσα σε δημόσιο χώρο.

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