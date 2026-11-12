Άγιος Παντελεήμονας: Τι είπε στον συγκάτοικό του ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης

Snapshot Ο 20χρονος από τη Γουινέα θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα και φέρεται να βρίσκεται στη Γαλλία.

Η 24χρονη και ο 20χρονος είχαν παράλληλη ερωτική σχέση και συναντιούνταν τακτικά στον Κολωνό, όπου φέρεται να σημειώθηκε ο διαπληκτισμός που οδήγησε στη δολοφονία.

Ο ύποπτος φέρεται να προκάλεσε ασφυξία στην Αραμάτα και να έκρυψε τη σορό της μέσα σε βαλίτσα, την οποία εγκατέλειψε στον Άγιο Παντελεήμονα.

Η κατάθεση του συγκατοίκου του 20χρονου ήταν καθοριστική, καθώς ο τελευταίος ισχυρίστηκε ότι ο 20χρονος του αποκάλυψε τη δολοφονία μετά την εγκατάλειψη της βαλίτσας.

Η 24χρονη είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από τον σύντροφό της από το Καμερούν, που ήταν και ο τελευταίος που την είδε ζωντανή. Snapshot powered by AI

Στη Γαλλία φέρεται να βρίσκεται ο 20χρονος από τη Γουινέα ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα, η σορός της οποίας βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Κατά τις έρευνες, οι Αρχές κατέληξαν σε έναν κύκλο τριών ατόμων που γνώριζαν την 24χρονη από τη Μπουρκίνα Φάσο, τα οποία είναι επίσης νεαρής ηλικίας και κατάγονται από χώρες της Αφρικής.

Οι δύο άλλοι άνθρωποι που εξέταζαν οι αστυνομικοί της της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών αποκλείστηκαν, καθώς, σε αντίθεση με τον 20χρονο, διαμένουν πιο μακριά από ότι ο βασικός ύποπτος.

Σύμφωνα με το Live News, o 20χρονος διαμένει κοντά στην περιοχή που βρέθηκε η βαλίτσα.

Καθοριστική ήταν η κατάθεση του συγκατοίκου του, ο οποίος ισυχρίζεται ότι ο 20χρονος μετά την εγκατάλειψη της βαλίτσας επέστρεψε σπίτι και του αποκάλυψε ότι σκότωσε την Αραμάτα.

Η παράλληλη σχέση και η εξαφάνιση της 24χρονης

Η νεαρή γυναίκα και ο 20χρονος είχαν γνωριστεί το 2024 σε δομή φιλοξενίας στη Λέρο και φέρεται να διατηρούσαν παράλληλη ερωτική σχέση. Η 24χρονη είχε ως σύντροφο έναν άνδρα από το Καμερούν, ο οποίος ήταν εκείνος που δήλωσε την εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είχε δει ζωντανή.

Η 24χρονη είχε επιστρέψει στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου, προερχόμενη από τη Φολέγανδρο, όπου εργαζόταν σε ξενοδοχείο κατά τη θερινή σεζόν. Το επόμενο πρωί συναντήθηκε με τον σύντροφό της στην Κυψέλη, όπου φιλοξενούνταν, και τον ενημέρωσε ότι το μεσημέρι επρόκειτο να βρεθεί με μια φίλη της στο κέντρο της Αθήνας για καφέ.

Οι εκτιμήσεις των αστυνομικών είναι ότι, αντί για το ραντεβού που είχε αναφέρει, η 24χρονη κατευθύνθηκε στον Κολωνό, στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο 20χρονος και με τον οποίο συναντιόταν τακτικά. Εκεί φέρεται να σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος κατέληξε στη δολοφονία της.

Ο δράστης εκτιμάται ότι της προκάλεσε ασφυξία, πιθανότατα χρησιμοποιώντας μαξιλάρι ή κάποιο άλλο αντικείμενο.

Ακολούθως, ο ύποπτος φέρεται να τοποθέτησε τη σορό μέσα σε βαλίτσα και να τη μετέφερε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Την εγκατέλειψε στο πεζοδρόμιο της οδού Αλκαμένους, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, εκτιμώντας πιθανότατα ότι θα την παραλάμβανε το απορριμματοφόρο μαζί με τα υπόλοιπα σκουπίδια. Ωστόσο, η βαλίτσα παρέμεινε στο σημείο και τελικά εντοπίστηκε.

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