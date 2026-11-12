Άγιος Παντελεήμονας: Τι είπε στον συγκάτοικό του ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης

Ο συγκάτοικός του ισχυρίζεται ότι ο 20χρονος μετά την εγκατάλειψη της βαλίτσας επέστρεψε σπίτι και του αποκάλυψε ότι σκότωσε την Αραμάτα

Newsroom

Άγιος Παντελεήμονας: Τι είπε στον συγκάτοικό του ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης

Ανθρώπινη σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 20χρονος από τη Γουινέα θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα και φέρεται να βρίσκεται στη Γαλλία.
  • Η 24χρονη και ο 20χρονος είχαν παράλληλη ερωτική σχέση και συναντιούνταν τακτικά στον Κολωνό, όπου φέρεται να σημειώθηκε ο διαπληκτισμός που οδήγησε στη δολοφονία.
  • Ο ύποπτος φέρεται να προκάλεσε ασφυξία στην Αραμάτα και να έκρυψε τη σορό της μέσα σε βαλίτσα, την οποία εγκατέλειψε στον Άγιο Παντελεήμονα.
  • Η κατάθεση του συγκατοίκου του 20χρονου ήταν καθοριστική, καθώς ο τελευταίος ισχυρίστηκε ότι ο 20χρονος του αποκάλυψε τη δολοφονία μετά την εγκατάλειψη της βαλίτσας.
  • Η 24χρονη είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από τον σύντροφό της από το Καμερούν, που ήταν και ο τελευταίος που την είδε ζωντανή.
Snapshot powered by AI

Στη Γαλλία φέρεται να βρίσκεται ο 20χρονος από τη Γουινέα ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα, η σορός της οποίας βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Κατά τις έρευνες, οι Αρχές κατέληξαν σε έναν κύκλο τριών ατόμων που γνώριζαν την 24χρονη από τη Μπουρκίνα Φάσο, τα οποία είναι επίσης νεαρής ηλικίας και κατάγονται από χώρες της Αφρικής.

Οι δύο άλλοι άνθρωποι που εξέταζαν οι αστυνομικοί της της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών αποκλείστηκαν, καθώς, σε αντίθεση με τον 20χρονο, διαμένουν πιο μακριά από ότι ο βασικός ύποπτος.

Σύμφωνα με το Live News, o 20χρονος διαμένει κοντά στην περιοχή που βρέθηκε η βαλίτσα.

Καθοριστική ήταν η κατάθεση του συγκατοίκου του, ο οποίος ισυχρίζεται ότι ο 20χρονος μετά την εγκατάλειψη της βαλίτσας επέστρεψε σπίτι και του αποκάλυψε ότι σκότωσε την Αραμάτα.

Η παράλληλη σχέση και η εξαφάνιση της 24χρονης

Η νεαρή γυναίκα και ο 20χρονος είχαν γνωριστεί το 2024 σε δομή φιλοξενίας στη Λέρο και φέρεται να διατηρούσαν παράλληλη ερωτική σχέση. Η 24χρονη είχε ως σύντροφο έναν άνδρα από το Καμερούν, ο οποίος ήταν εκείνος που δήλωσε την εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είχε δει ζωντανή.

Η 24χρονη είχε επιστρέψει στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου, προερχόμενη από τη Φολέγανδρο, όπου εργαζόταν σε ξενοδοχείο κατά τη θερινή σεζόν. Το επόμενο πρωί συναντήθηκε με τον σύντροφό της στην Κυψέλη, όπου φιλοξενούνταν, και τον ενημέρωσε ότι το μεσημέρι επρόκειτο να βρεθεί με μια φίλη της στο κέντρο της Αθήνας για καφέ.

Οι εκτιμήσεις των αστυνομικών είναι ότι, αντί για το ραντεβού που είχε αναφέρει, η 24χρονη κατευθύνθηκε στον Κολωνό, στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο 20χρονος και με τον οποίο συναντιόταν τακτικά. Εκεί φέρεται να σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος κατέληξε στη δολοφονία της.

Ο δράστης εκτιμάται ότι της προκάλεσε ασφυξία, πιθανότατα χρησιμοποιώντας μαξιλάρι ή κάποιο άλλο αντικείμενο.

Ακολούθως, ο ύποπτος φέρεται να τοποθέτησε τη σορό μέσα σε βαλίτσα και να τη μετέφερε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Την εγκατέλειψε στο πεζοδρόμιο της οδού Αλκαμένους, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, εκτιμώντας πιθανότατα ότι θα την παραλάμβανε το απορριμματοφόρο μαζί με τα υπόλοιπα σκουπίδια. Ωστόσο, η βαλίτσα παρέμεινε στο σημείο και τελικά εντοπίστηκε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Σε ονομαστική ψηφοφορία 17 άρθρα του νομοσχεδίου για τα μέτρα της ΔΕΘ - «Για να δούμε ποιος είναι υπέρ ή κατά σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα»

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Βραχιόλι διακοσμημένο με σπάνιο ζαφείρι των Ρομανόφ πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι $4,9 εκατ.

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

18:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης κατά Πιερρακάκη στη Βουλή: «Είστε μπροστινοί των funds»

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο στη Μαλάτεια - Βίντεο

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: 25αρια και αφρικανική σκόνη την Παρασκευή – Τι καιρό θα κάνει έως τις 17 Νοεμβρίου

18:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μαρία Καρρά: Νέα δικαστική δικαίωση για την κληρονομιά Τράγκα στο Μονακό - Τι αποφάσισε το Εφετείο

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στην Ουάσιγκτον: Ένας νεκρός και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες - Αυτοπυροβολήθηκε ο δράστης

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο σταρ που έκανε τρίο σε φουσκωτή πισίνα γεμάτη ελαιόλαδο και άλλες ανείπωτες ιστορίες: Πώς παρουσιαστές, ποδοσφαιριστές, ηθοποιοί και Βρετανοί σελέμπριτις πετυχαίνουν «ομερτά» για τα σεξουαλικά τους σκάνδαλα

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προωθεί τον πρώην CEO της Apple, Τιμ Κουκ, για διάδοχο του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia

18:10ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι μια από τις αρετές που αγαπάς σ αυτή την εταιρεία»: Όταν η 2η ερωμένη του Τζένσεν Χουάνγκ αποθέωνε την Nvidia

18:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Στη Γαλλία ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης - Τι είπε στον συγκάτοικό του

18:07ANNOUNCEMENTS

«Καρκίνος του πνεύμονα: Από την Επιστημονική Πρόοδο στην Πραγματική Εμπειρία Φροντίδας»

18:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές κατά τις αγορές σε καταστήματα και διαδίκτυο

17:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φρέναρε» το Χρηματιστήριο έπειτα από τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μαγνησία: Νεκρός στο χωράφι του συνταξιούχος αστυνομικός- Έπεσε από δέντρο που κλάδευε

17:41LIFESTYLE

ERTFLIX - «Θάλασσες μας χώρισαν»: Πότε θα δούμε τα επόμενα επεισόδια

17:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάρνηθα: Άγνωστοι διέρρηξαν εγκαταστάσεις τηλεοπτικών σταθμών - Έκλεψαν 50 κιλά χαλκού

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σύγκρουση ΙΧ με σχολικό – Στο νοσοκομείο πατέρας και παιδί - Βίντεο

17:27WHAT THE FACT

«Δεν θέλω να πεθάνω παρθένος»: 59χρονος παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια αποκάλυψε ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:22ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα μέσω ασυρμάτου στο «Abeille Marengo» μόλις εισήλθε σε διεθνή ύδατα - Άμεση απάντηση από την φρεγάτα «Λήμνος»

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο στη Μαλάτεια - Βίντεο

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

18:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μαρία Καρρά: Νέα δικαστική δικαίωση για την κληρονομιά Τράγκα στο Μονακό - Τι αποφάσισε το Εφετείο

09:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λασποβροχές και 26άρια τις επόμενες ώρες - Πότε θα έρθει νέο ψυχρο μέτωπο

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μαγνησία: Νεκρός στο χωράφι του συνταξιούχος αστυνομικός- Έπεσε από δέντρο που κλάδευε

17:27WHAT THE FACT

«Δεν θέλω να πεθάνω παρθένος»: 59χρονος παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια αποκάλυψε ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική ζωή

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του μετρό στην Ηλιούπολη

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Πακέτο επιβίωσης: Τι πρέπει να περιέχει - Οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: 25αρια και αφρικανική σκόνη την Παρασκευή – Τι καιρό θα κάνει έως τις 17 Νοεμβρίου

15:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Λιποθύμησε η προϊσταμένη επιθεωρήτρια Εργασίας μετά από καβγά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο σταρ που έκανε τρίο σε φουσκωτή πισίνα γεμάτη ελαιόλαδο και άλλες ανείπωτες ιστορίες: Πώς παρουσιαστές, ποδοσφαιριστές, ηθοποιοί και Βρετανοί σελέμπριτις πετυχαίνουν «ομερτά» για τα σεξουαλικά τους σκάνδαλα

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις κλιμακωτές προσαυξήσεις από 25% έως 100%

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Πετιλόν: «Αυτή με έμπλεξε» - Ποια είναι η γυναίκα-αράχνη που κατηγορεί ότι τον ώθησε στο κύκλωμα - Ροζ ταινίες και φυλακή για απόπειρα ανθρωποκτονίας

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προωθεί τον πρώην CEO της Apple, Τιμ Κουκ, για διάδοχο του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia

17:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΣΕΑΔ: Τελεσίδικη αφαίρεση 2 βαθμών για την ΚΑΕ Ολυμπιακός και 7 αγωνιστικές σε Ταϊρίκ Τζόουνς

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

18:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Στη Γαλλία ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης - Τι είπε στον συγκάτοικό του

17:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάρνηθα: Άγνωστοι διέρρηξαν εγκαταστάσεις τηλεοπτικών σταθμών - Έκλεψαν 50 κιλά χαλκού

14:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι αλλάζει στη μοριοδότηση αθλητών στις Πανελλαδικές - Νέα κριτήρια και προϋποθέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ