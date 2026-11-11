Νεκρή σε βαλίτσα: Νεαρός από τη Νέα Γουινέα ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα

Αξιοποιώντας την κατάθεση του συντρόφου της η αστυνομία έχει επικεντρωθεί σε έναν βασικό ύποπτο

Ελένη Ευστρατίου

Νεκρή σε βαλίτσα: Νεαρός από τη Νέα Γουινέα ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα είναι νεαρός άνδρας από τη Νέα Γουινέα που έχει εξαφανιστεί και αναζητείται από την αστυνομία.
  • Η σορός της 24χρονης βρέθηκε σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, με δεμένα τα πόδια της, ενώ το κινητό της δεν έχει εντοπιστεί.
  • Ο θάνατος εκτιμάται ότι συνέβη γύρω στην 1η Νοεμβρίου, με πιθανή αιτία ασφυξία, καθώς αποκλείστηκε ο στραγγαλισμός και δεν βρέθηκαν σημάδια χρήσης ναρκωτικών.
  • Η αστυνομία εξετάζει βίντεο και καταθέσεις, ενώ ερευνά το κοινωνικό περιβάλλον της νεαρής και τρεις γνωστούς της από διαφορετικές αφρικανικές χώρες.
  • Υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα για τις κινήσεις της 24χρονης μεταξύ 29 Οκτωβρίου και 1ης Νοεμβρίου, καθώς και για τον κύκλο των ανθρώπων με τους οποίους ήρθε σε επαφή.
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Στα ίχνη του δράστη που φέρεται να δολοφόνησε την 24χρονη Αραμάτα από την Μπουρκίνα Φάσο, η οποία εντοπίστηκε σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, βρίσκεται η αστυνομία, εξετάζοντας βίντεο από κάμερες ασφαλείας, αλλά και καταθέσεις.

Σύμφωνα με το Live News, ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία κρίθηκε ο σύντροφος της 24χρονης, ο οποίος δήλωσε την εξαφάνισή της στις 4 Νοεμβρίου. Ο ίδιος ανακρίθηκε από τις Αρχές, ωστόσο δεν προέκυψαν στοιχεία που να τον ενοχοποιούν.

Όπως ανέφερε ο άνδρας στην κατάθεσή του, η νεαρή κοπέλα έμενε στο σπίτι του στην Κυψέλη μία μέρα πριν εξαφανιστεί, καθώς μόλις είχε επιστρέψει από δουλειά σεζόν στη Φολέγανδρο. Το μεσημέρι της 29ης Οκτωβρίου τού ανέφερε ότι θα συναντούσε έναν φίλο της και βγήκε από το διαμέρισμα κρατώντας μόνο το κινητό της. Όμως, δεν επέστρεψε ποτέ, ενώ από την εξέταση νεκροψίας έγινε γνωστό ότι ο θάνατός της προέκυψε την ίδια ημέρα ή δύο ημέρες αργότερα.

Η σορός της εντοπίστηκε μετά από μία εβδομάδα σε βαλίτσα στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα, με τα πόδια της να είναι δεμένα, ενώ το κινητό της δεν έχει εντοπιστεί.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή Live News του MEGA, από την κατάθεση του συντρόφου της προέκυψε ένας στενός κύκλος τριών ατόμων που γνώριζε η 24χρονη. Μάλιστα, φέρεται να είχε επισκεφθεί κάποιον από τους τρεις εκείνο το βράδυ, οι οποίοι κατάγονται από διαφορετικές χώρες της Αφρικής.

Οι Αρχές περιορίζονται σε άνδρα νεαρής ηλικίας, ο οποίος κατάγεται από τη Νέα Γουινέα και μένει κοντά στην περιοχή που εντοπίστηκε η βαλίτσα. Ωστόσο, ο άνδρας φέρεται να έχει εξαφανιστεί τις τελευταίες ημέρες και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να συλληφθεί. Οι Αρχές έχουν στην κατοχή τους βίντεο από όλη τη διαδρομή που ακολουθήθηκε μέχρι την εναπόθεση της βαλίτσα στο συγκεκριμένο σημείο.

Σημειώνεται παράλληλα ότι το σενάριο θανάτου λόγω χρήσης ναρκωτικών έχει αποκλειστεί από τις έρευνες, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν χρήση είτε από την γυναίκα είτε από τον σύντροφό της. Αντιθέτως, εκτιμούν ότι προηγήθηκε κάποιος καβγάς μέσα στο σπίτι του υπόπτου και ότι ο θάνατός της δεν ήταν προμελετημένος.

Σε ό,τι αφορά τα ιατροδικαστικά ευρήματα, δεν διαπιστώθηκε κάταγμα του υοειδούς οστού, το οποίο μπορεί να συνδέεται με στραγγαλισμό. Ωστόσο, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο η γυναίκα να έχασε τη ζωή της από ασφυξία, με την τοποθέτηση μαξιλαριού στο πρόσωπό της. Καθοριστική αναμένεται να είναι η ιστολογική εξέταση, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Οι τρεις κρίσιμες ημέρες

Ο θάνατος της 24χρονης υπολογίζεται περίπου επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού, δηλαδή περίπου την 1η Νοεμβρίου.

Εάν η εκτίμηση επιβεβαιωθεί, προκύπτουν σοβαρά και αναπάντητα ερωτήματα για το εάν συναντήθηκε πράγματι τελευταία φορά με τον σύντροφό της στις 29 Οκτωβρίου, πού ήταν έως την 1η Νοέμβρη και με ποιους ήρθε σε επαφή. Οι Αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν και το κοινωνικό περιβάλλον της νεαρής αλλά και να εντοπίσουν το κινητό της τηλέφωνο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Live News, η 24χρονη είχε έρθει στην Ελλάδα μόνη της στα 22 της, χωρίς τους γονείς της. Για την ώρα δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν είχε άλλους συγγενείς ή ευρύτερο κύκλο φίλων στην Αθήνα, πέρα από τον σύντροφό της.

Οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να φωτίσουν τις συνθήκες θανάτου, καθώς ο ιατροδικαστής δεν βρήκε εμφανή σημάδια δολοφονικής ενέργειας.

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