Τα δύο σενάρια για το πτώμα στη βαλίτσα - Τι ερευνούν οι Αρχές για τον θάνατο της 24χρονης

Ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τον θάνατο της νεαρής Αφρικανής

Δημήτρης Δρίζος

Τα δύο σενάρια για το πτώμα στη βαλίτσα - Τι ερευνούν οι Αρχές για τον θάνατο της 24χρονης
Ανρθώπινη σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/ EUROKINISSI)
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα η 24χρονη γυναίκα από την Μπουρκίνα Φάσο στην Αθήνα.
  • Οι Αρχές εξετάζουν δύο σενάρια για τον θάνατό της: χρήση ναρκωτικών ή εγκληματική ενέργεια χωρίς εμφανή τραύματα.
  • Η βαλίτσα με το πτώμα βρέθηκε σε δημόσιο χώρο και αναφέρθηκε από έναν 29χρονο αλλοδαπό που ειδοποίησε την αστυνομία.
  • Η εξαφάνισή της είχε δηλωθεί στις Αρχές από τον σύντροφό της στις 29 Οκτωβρίου μετά από βόλτα που δεν επέστρεψε.
  • Η έρευνα περιλαμβάνει την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού για την διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου της.
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Δύο σενάρια έχουν πλέον οι Αρχές στο... τραπέζι, αναφορικά με τον θάνατο της 24χρονης γυναίκας από την Μπουρκίνα Φάσο, η οποίο βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα.

Η βαλίτσα βρέθηκε στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης από έναν 29χρονο αλλοδαπό, ο οποίος μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα και ενημέρωσε τις αρχές ότι από το αντικείμενο αναδυόταν έντονη δυσοσμία. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και, κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν, διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της υπήρχε ανθρώπινο πτώμα.

Το πρώτο σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές, είναι η νεαρή να έκανε χρήση ναρκωτικών και να έχασε τη ζωή της. Έτσι, σύμφωνα πάντα με το σενάριο αυτό, εκείνοι που ήταν μαζί της έβαλαν τη σορό στη βαλίτσα και την εγκατέλειψαν.

Το δεύτερο αφορά εγκληματική ενέργεια, παρόλο που η σορός δεν φέρει κάποιο τραύμα.

Αυτό που προκαλεί ενδιαφέρον, είναι πως η σορός βρέθηκε δεμένη χειροπόδαρα.

Οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό ώστε να καταφέρουν να λύσουν τον γρίφο με τον θάνατο της νεαρής.

Να σημειωθεί πως η εξαφάνισή της είχε δηλωθεί στις Αρχές στις 29 Οκτωβρίου από τον σύντροφό της, με τη νεαρή να του αναφέρει πως θα βγει για μια βόλτα. Έκτοτε τα ίχνη της χάθηκαν.

Τι έδειξε η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση

Κατά την πρώτη εξέταση δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα, γεγονός που δεν επιτρέπει, ωστόσο, να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τις συνθήκες του θανάτου.

Οι απαντήσεις αναμένονται από τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα επιχειρήσει να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ.

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