Άγιος Παντελεήμονας: Αυτός είναι ο 20χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Αραμάτα

Snapshot Ο 20χρονος από τη Γουινέα θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα και έχει φύγει στη Γαλλία μετά το έγκλημα.

Η τελευταία φορά που η Αραμάτα εθεάθη ζωντανή ήταν αγκαλιά με τον 20χρονο, ενώ κάμερα κατέγραψε τον νεαρό να αφήνει βαλίτσα που πιθανώς περιείχε τη σορό της δίπλα σε κάδο.

Η οικογένεια της Αραμάτα ζητά τη μεταφορά της σορού στην Αφρική για ταφή και επιθυμεί να δει τη σορό πριν την κηδεία.

Ο σύντροφος της 24χρονης ζητά απαντήσεις για τη σχέση της με τον 20χρονο και τα αίτια της δολοφονίας.

Η σορός της Αραμάτα ήταν σε προχωρημένη σήψη, με τον ιατροδικαστή να θεωρεί πιθανό αίτιο θανάτου την ασφυξία, χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει ακριβή αιτία. Snapshot powered by AI

Ένας 20χρονος από τη Γουινέα είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο νεαρός έχει ήδη φύγει από τη χώρα και βρίσκεται στη Γαλλία, ενώ φέρεται να είναι και ο τελευταίος που είδε την Αραμάτα ζωντανή. Όπως μετέδωσε και η εκπομπή «Live News» του MEGA, ο 20χρονος και η 24χρονη, στις 28 Οκτωβρίου, ανέβηκαν αγκαλιασμένοι στο κοινόβιο του Άγιου Παντελεήμονα.

Έντεκα ημέρες μετά, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 5:00 τα ξημερώματα, κάμερα κατέγραψε τον νεαρό να κατεβαίνει από το διαμέρισμα, κρατώντας μια βαλίτσα στα χέρια. Αυτή τη φορά ήταν μόνος του, τοποθέτησε τη βαλίτσα δίπλα σε κάδο σκουπιδιών και έφυγε απευθείας για το αεροδρόμιο.

«Η μαμά είναι απαρηγόρητη»

Την ίδια ώρα, η οικογένειά της ζητά να μεταφερθεί η σορός στην Αφρική για να ταφεί. «Θέλω απλώς να δω την κόρη μου να οδηγείται στην τελευταία της κατοικία με αξιοπρέπεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλω να δω την σορό της κόρης μου πριν την κηδεία. Είμαι πραγματικά βαθύτατα επηρεασμένη από την κατάσταση. Θέλω να έρθω στην Ελλάδα. Με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης και της πρεσβείας της Μπουρκίνα Φάσο, ίσως πολλά πράγματα γίνουν πιο εύκολα, αν το θέλει ο Θεός», λέει η μητέρα της στο Live News.

Ο κοντινότερός της άνθρωπος στην Ελλάδα, ο σύντροφός της, συντετριμμένος μεταφέρει τον πόνο των δικών της ανθρώπων. «Η οικογένειά της είναι μπερδεμένη. Η μητέρα της κλαίει όλη την μέρα, ο πατέρας της είναι στο νοσοκομείο. Η μητέρας της ζητάει να βοηθήσουμε να στείλουμε τη σορό στην Αφρική. Θέλουν να δούνε τη σορό. Αν δεν καταφέρουμε όμως να την στείλουμε, θέλει να έρθει εδώ για να δει την κόρη της».

Το ποια ακριβώς ήταν η σχέση της 24χρονης με τον 20χρονο και γιατί οι δυο τους ανέβηκαν αγκαλιασμένοι στο διαμέρισμα, είναι τα ερωτήματα που ο σύντροφός της ζητά να απαντηθούν. «Θέλω να μάθω την αλήθεια. Γιατί την σκότωσε, τι σχέση είχανε μεταξύ τους, τι του έκανε η Αραμάτα για να την σκοτώσει. Θέλω να ξέρω την αλήθεια».

«Η οικογένεια είναι τρομερά συντετριμμένη»

Όλοι οι συγγενείς της 24χρονης στην Μπουρκίνα Φάσο έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους εξομολογείται ο θείος της, μιλώντας στην ίδια εκπομπή. «Η οικογένεια είναι τρομερά συντετριμμένη. Η μαμά είναι απαρηγόρητη. Από την περασμένη Τρίτη μέχρι σήμερα, δεν σταματάει να κλαίει. Και η κόρη ήταν η μόνη της ελπίδα. Αυτήν την στιγμή είμαστε τρομοκρατημένοι. Το κορίτσι ήταν η ελπίδα της οικογένειας. Έχει τρεις αδελφές που την ακολουθούν και δύο μικρούς αδελφούς. Πραγματικά, τα δάκρυα δεν σταματούν να τρέχουν. Αν μπορούσαν να μας βοηθήσουν ώστε να μπορέσει να πάει εκεί για να παραστεί στην κηδεία, ίσως αυτό να ηρεμήσει λίγο την καρδιά της».

Ο σύντροφός της απορεί γιατί δεν του είχε πει την αλήθεια. Γιατί του είχε πει το επίμαχο βράδυ ότι θα έμενε σε φίλους της στο Σύνταγμα. «Δεν ξέρω γιατί μου είπε ψέματα. Ίσως δεν ήθελε να ξέρω ότι είναι σε άλλο σημείο, ενώ μου είπε ότι είναι στο Σύνταγμα».

Η σορός της 24χρονης βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, με αποτέλεσμα ο ιατροδικαστής να μην μπορεί να προσδιορίσει τα αίτια θανάτου, θεωρώντας πιθανότερο ο θάνατός της να έχει προκληθεί από ασφυξία.

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