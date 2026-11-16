Άγιος Παντελεήμονας: Αυτός είναι ο 20χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Αραμάτα

Ο 20χρονος από τη Γουινέα έχει φύγει και βρίσκεται στη Γαλλία 

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Άγιος Παντελεήμονας: Αυτός είναι ο 20χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Αραμάτα
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 20χρονος από τη Γουινέα θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα και έχει φύγει στη Γαλλία μετά το έγκλημα.
  • Η τελευταία φορά που η Αραμάτα εθεάθη ζωντανή ήταν αγκαλιά με τον 20χρονο, ενώ κάμερα κατέγραψε τον νεαρό να αφήνει βαλίτσα που πιθανώς περιείχε τη σορό της δίπλα σε κάδο.
  • Η οικογένεια της Αραμάτα ζητά τη μεταφορά της σορού στην Αφρική για ταφή και επιθυμεί να δει τη σορό πριν την κηδεία.
  • Ο σύντροφος της 24χρονης ζητά απαντήσεις για τη σχέση της με τον 20χρονο και τα αίτια της δολοφονίας.
  • Η σορός της Αραμάτα ήταν σε προχωρημένη σήψη, με τον ιατροδικαστή να θεωρεί πιθανό αίτιο θανάτου την ασφυξία, χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει ακριβή αιτία.
Snapshot powered by AI

Ένας 20χρονος από τη Γουινέα είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο νεαρός έχει ήδη φύγει από τη χώρα και βρίσκεται στη Γαλλία, ενώ φέρεται να είναι και ο τελευταίος που είδε την Αραμάτα ζωντανή. Όπως μετέδωσε και η εκπομπή «Live News» του MEGA, ο 20χρονος και η 24χρονη, στις 28 Οκτωβρίου, ανέβηκαν αγκαλιασμένοι στο κοινόβιο του Άγιου Παντελεήμονα.

Έντεκα ημέρες μετά, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 5:00 τα ξημερώματα, κάμερα κατέγραψε τον νεαρό να κατεβαίνει από το διαμέρισμα, κρατώντας μια βαλίτσα στα χέρια. Αυτή τη φορά ήταν μόνος του, τοποθέτησε τη βαλίτσα δίπλα σε κάδο σκουπιδιών και έφυγε απευθείας για το αεροδρόμιο.

«Η μαμά είναι απαρηγόρητη»

Την ίδια ώρα, η οικογένειά της ζητά να μεταφερθεί η σορός στην Αφρική για να ταφεί. «Θέλω απλώς να δω την κόρη μου να οδηγείται στην τελευταία της κατοικία με αξιοπρέπεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλω να δω την σορό της κόρης μου πριν την κηδεία. Είμαι πραγματικά βαθύτατα επηρεασμένη από την κατάσταση. Θέλω να έρθω στην Ελλάδα. Με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης και της πρεσβείας της Μπουρκίνα Φάσο, ίσως πολλά πράγματα γίνουν πιο εύκολα, αν το θέλει ο Θεός», λέει η μητέρα της στο Live News.

Ο κοντινότερός της άνθρωπος στην Ελλάδα, ο σύντροφός της, συντετριμμένος μεταφέρει τον πόνο των δικών της ανθρώπων. «Η οικογένειά της είναι μπερδεμένη. Η μητέρα της κλαίει όλη την μέρα, ο πατέρας της είναι στο νοσοκομείο. Η μητέρας της ζητάει να βοηθήσουμε να στείλουμε τη σορό στην Αφρική. Θέλουν να δούνε τη σορό. Αν δεν καταφέρουμε όμως να την στείλουμε, θέλει να έρθει εδώ για να δει την κόρη της».

Το ποια ακριβώς ήταν η σχέση της 24χρονης με τον 20χρονο και γιατί οι δυο τους ανέβηκαν αγκαλιασμένοι στο διαμέρισμα, είναι τα ερωτήματα που ο σύντροφός της ζητά να απαντηθούν. «Θέλω να μάθω την αλήθεια. Γιατί την σκότωσε, τι σχέση είχανε μεταξύ τους, τι του έκανε η Αραμάτα για να την σκοτώσει. Θέλω να ξέρω την αλήθεια».

«Η οικογένεια είναι τρομερά συντετριμμένη»

Όλοι οι συγγενείς της 24χρονης στην Μπουρκίνα Φάσο έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους εξομολογείται ο θείος της, μιλώντας στην ίδια εκπομπή. «Η οικογένεια είναι τρομερά συντετριμμένη. Η μαμά είναι απαρηγόρητη. Από την περασμένη Τρίτη μέχρι σήμερα, δεν σταματάει να κλαίει. Και η κόρη ήταν η μόνη της ελπίδα. Αυτήν την στιγμή είμαστε τρομοκρατημένοι. Το κορίτσι ήταν η ελπίδα της οικογένειας. Έχει τρεις αδελφές που την ακολουθούν και δύο μικρούς αδελφούς. Πραγματικά, τα δάκρυα δεν σταματούν να τρέχουν. Αν μπορούσαν να μας βοηθήσουν ώστε να μπορέσει να πάει εκεί για να παραστεί στην κηδεία, ίσως αυτό να ηρεμήσει λίγο την καρδιά της».

Ο σύντροφός της απορεί γιατί δεν του είχε πει την αλήθεια. Γιατί του είχε πει το επίμαχο βράδυ ότι θα έμενε σε φίλους της στο Σύνταγμα. «Δεν ξέρω γιατί μου είπε ψέματα. Ίσως δεν ήθελε να ξέρω ότι είναι σε άλλο σημείο, ενώ μου είπε ότι είναι στο Σύνταγμα».

Η σορός της 24χρονης βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, με αποτέλεσμα ο ιατροδικαστής να μην μπορεί να προσδιορίσει τα αίτια θανάτου, θεωρώντας πιθανότερο ο θάνατός της να έχει προκληθεί από ασφυξία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:21ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στα Σκόπια: Πάνω από 1.000 αγελάδες ελεύθερες στους δρόμους - Καταστρέφουν τα πάντα

18:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Κηφισιάς για Συντελεστές Δόμησης: Θα ληφθούν υπόψη οι απόψεις φορέων, συλλόγων και ιδιοκτητών

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιάκος: Δεν έχω καμία επαγγελματική σχέση με την αδερφή μου

18:08ANNOUNCEMENTS

Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης αποκαλύπτεται στο Game On powered by Allwyn

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν είναι κακή ιδέα» η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia – «Κανείς δεν απέδειξε ότι η ερωμένη του είναι κατάσκοπος»

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Αυτός είναι ο 20χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Αραμάτα που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Γήπεδο Παναθηναϊκού: Ομάδες Ρομά στο εργοτάξιο του Βοτανικού - Καταγγελίες από πολίτες

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Την Τετάρτη στο Περιστέρι η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη

17:47ΕΘΝΙΚΑ

Γεραπετρίτης σε Φιντάν: Να προχωρήσει απρόσκοπτα το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου -Τι απάντησε ο Τούρκος ΥΠΕΞ

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν πρόκειται για κλειστή δομή, αλλά για θετικό αφήγημα»: Στη Ρουάντα κι επίσημα το πρώτο Return Hub μεταναστών - Όσα δήλωσε ο Πλεύρης

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιου Τινγκ: Το τηλεφώνημα μία ημέρα πριν εξαφανιστεί, «να πάμε και θα πληρώσει» - Προσπαθούσε να πουλήσει εκκλησιαστικά ακίνητα

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή στη Βομβάη: Ουίλιαμ και Κέιτ παίζουν κρίκετ στη μέση του δρόμου και πανηγυρίζουν

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Έχετε παρατηρήσει ότι οι ηλικιωμένοι έχουν μεγαλύτερα αυτιά; Δείτε τι τους συμβαίνει

17:24ΥΓΕΙΑ

Αλλάζουν ξανά οι εφημερίες των νοσοκομείων στην Αττική - Νέα αύξηση στις αμοιβές των ιδιωτών ιατρών

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Εργατικό ατύχημα για 68χρονο που έπεσε από σκαλωσιά

17:18LIFESTYLE

Βραβεία Grammy του 2027: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες - Η Raye προηγείται με 11

17:12LIFESTYLE

Ο Βρετανός σταρ του Χόλιγουντ, Ρόμπερτ Πάτινσον, θα είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ

17:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Οδυσσέας Δήμας: Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Τίνα Σίμονς: Πέθανε η ηθοποιός του «Star Wars» - «James Bond» και «Batman» στην 60χρονη καριέρα της

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στον κόλπο της Πλαταριάς - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:01ΕΛΛΑΔΑ

Γήπεδο Παναθηναϊκού: Ομάδες Ρομά στο εργοτάξιο του Βοτανικού - Καταγγελίες από πολίτες

11:08ΚΟΣΜΟΣ

NBA: Influencer «έκλεψε την παράσταση» με αποκαλυπτική εμφάνιση – Viral οι αντιδράσεις των θεατών

11:41LIFESTYLE

Παναγιώτης Αρκουμανέας: Νυμφεύθηκε ξανά - Οι φωτογραφίες από τον γάμο και τη δεξίωση

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Αυτός είναι ο 20χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Αραμάτα που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα

17:12LIFESTYLE

Ο Βρετανός σταρ του Χόλιγουντ, Ρόμπερτ Πάτινσον, θα είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ

17:47ΕΘΝΙΚΑ

Γεραπετρίτης σε Φιντάν: Να προχωρήσει απρόσκοπτα το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου -Τι απάντησε ο Τούρκος ΥΠΕΞ

17:24ΥΓΕΙΑ

Αλλάζουν ξανά οι εφημερίες των νοσοκομείων στην Αττική - Νέα αύξηση στις αμοιβές των ιδιωτών ιατρών

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν πρόκειται για κλειστή δομή, αλλά για θετικό αφήγημα»: Στη Ρουάντα κι επίσημα το πρώτο Return Hub μεταναστών - Όσα δήλωσε ο Πλεύρης

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιου Τινγκ: Το τηλεφώνημα μία ημέρα πριν εξαφανιστεί, «να πάμε και θα πληρώσει» - Προσπαθούσε να πουλήσει εκκλησιαστικά ακίνητα

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε τουλάχιστον 78.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό - Η πρόγνωση Αρναούτογλου και η ημερομηνία της νέας ψυχρής «εισβολής»

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Αναπάντεχη τροπή: Η σύντροφος του Αμερικανού θρύλου του σερφ «έστησε» την άγρια δολοφονία του

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Τίνα Σίμονς: Πέθανε η ηθοποιός του «Star Wars» - «James Bond» και «Batman» στην 60χρονη καριέρα της

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Αρμενία: Στα χέρια καλεσμένοι σε ζωντανή τηλεοπτική πολιτική συζήτηση

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Τι ώρα κλείνουν αύριο οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα», «Πανεπιστήμιο» και «Μέγαρο Μουσικής»

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Το έγγραφο ντοκουμέντο για τον Διομήδη Κομνηνό, τον 2ο νεκρό της εξέγερσης, από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους

11:19LIFESTYLE

Χώρισαν Εύα Αντωνοπούλου - Παναγιώτης Αρκουμανέας μετά από 10 χρόνια γάμου

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας 2026 - 2027: Οι πρώτες ενδείξεις για Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιάκος: Δεν έχω καμία επαγγελματική σχέση με την αδερφή μου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ