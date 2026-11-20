Snapshot Ο Σον Κέρνκρος αποπέμφθηκε από τη θέση του επικεφαλής κυβερνοασφάλειας του Λευκού Οίκου μετά από σοβαρές τεχνολογικές βλάβες σε κρίσιμες υποδομές των ΗΠΑ.

Η Κίρστεν Ντέιβις, πρώην επικεφαλής πληροφορικής του Πενταγώνου, αναλαμβάνει τη θέση του Κέρνκρος.

Τεχνολογικές βλάβες επηρέασαν τις αερομεταφορές, τις τραπεζικές υπηρεσίες και το διαβαθμισμένο δίκτυο επικοινωνιών της NSA.

Αμερικανικές αρχές δεν έχουν βρει στοιχεία που να συνδέουν τις βλάβες με κυβερνοεπιθέσεις ή ξένες παρεμβάσεις.

Η αποπομπή του Κέρνκρος δεν έχει επιβεβαιωθεί ως άμεσα συνδεδεμένη με τις πρόσφατες τεχνολογικές δυσλειτουργίες. Snapshot powered by AI

Την αποπομπή του επικεφαλής κυβερνοασφάλειας του Λευκού Οίκου, Σον Κέρνκρος, αποκαλύπτουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, λίγες ημέρες μετά το κύμα τεχνολογικών βλαβών που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε κρίσιμες υποδομές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το Reuters, πηγή κοντά στον Λευκό Οίκο ανέφερε ότι ο Κέρνκρος απολύθηκε από τη θέση του. Νωρίτερα, το Axios είχε μεταδώσει ότι ο ίδιος σχεδίαζε να αποχωρήσει, προκειμένου η κυβέρνηση Τραμπ να προλάβει να εξασφαλίσει την έγκριση του αντικαταστάτη του από τη Γερουσία, πριν αναλάβουν τον έλεγχό της οι Δημοκρατικοί τον Ιανουάριο.

Τη θέση του αναλαμβάνει η Κίρστεν Ντέιβις, μέχρι πρότινος επικεφαλής πληροφορικής του Πενταγώνου.

Η αλλαγή στην ηγεσία της κυβερνοασφάλειας έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για την Ουάσινγκτον. Την τελευταία εβδομάδα, διαδοχικές τεχνολογικές βλάβες έχουν επηρεάσει τις αερομεταφορές, τραπεζικές υπηρεσίες και συστήματα της αμερικανικής κυβέρνησης.

Μεταξύ των σοβαρότερων περιστατικών ήταν η προσωρινή καθήλωση πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα, που επηρέασε περισσότερες από 18.000 πτήσεις, καθώς και προβλήματα σε υπηρεσίες της Microsoft και της JPMorgan Chase.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η διακοπή λειτουργίας διαβαθμισμένου δικτύου επικοινωνιών της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (NSA), με τη βλάβη να αποδίδεται σε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συντήρησης.

Παρά τη χρονική σύμπτωση των περιστατικών, Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν πως οι βλάβες συνδέονται μεταξύ τους ή ότι οφείλονται σε κυβερνοεπιθέσεις ή ενέργειες ξένων κρατών.

Ο Κέρνκρος είχε αναλάβει τη θέση του εθνικού διευθυντή κυβερνοασφάλειας τον Αύγουστο του 2025, με αρμοδιότητα τον συντονισμό της ομοσπονδιακής στρατηγικής και την παροχή συμβουλών στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η αποπομπή του συνδέεται άμεσα με τις πρόσφατες τεχνολογικές βλάβες.

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