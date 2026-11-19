Snapshot Η Μάχη της Λέρου το 1943 ήταν μία από τις σφοδρότερες στρατιωτικές συγκρούσεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο Αιγαίο, με τη Λέρο να περνά υπό γερμανική κατοχή στις 16 Νοεμβρίου 1943.

Τα Δωδεκάνησα ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα το 1948, μετά τη μεταβίβαση κυριαρχίας από την Ιταλία βάσει της Συνθήκης των Παρισίων του 1947, παρά το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης που προβλέπει το άρθρο 14.

Υπάρχει νομική διαφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των Δωδεκανήσων, με την Τουρκία να επικαλείται παραβίαση διεθνών υποχρεώσεων και την Ελλάδα να προβάλλει το δικαίωμα νόμιμης άμυνας και το άρθρο 34 της Σύμβασης της Βιέννης.

Η γεωστρατηγική σημασία της Λέρου παραμένει κρίσιμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, με τη διατήρηση της ασφάλειας των νησιών και των θαλάσσιων συνόρων να αποτελεί εθνική προτεραιότητα.

Η διαφύλαξη και ανάδειξη των ιστορικών μνημείων και οχυρώσεων της Μάχης της Λέρου θεωρείται απαραίτητη για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της εθνικής συνείδησης. Snapshot powered by AI

Με αφορμή τη συμπλήρωση 83 ετών από τη λήξη της Μάχης της Λέρου στις 16 Νοεμβρίου 1943, ο πτέραρχος ε.α. Δημήτρης Μανδύλης συνδέει σε ανάρτησή του την πολεμική ιστορία του νησιού με τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ανατρέχοντας στην ιταλική οχύρωση του Λακκιού, τη σφοδρή πενθήμερη αναμέτρηση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων το 1948, στέκεται ιδιαίτερα στη νομική διαφωνία Αθήνας και Άγκυρας για το άρθρο 14 της Συνθήκης των Παρισίων και το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης. Την ίδια ώρα, υπενθυμίζει ότι η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας βάσει του διεθνούς δικαίου και η διαφύλαξη των ιστορικών τεκμηρίων της Λέρου παραμένουν διαρκές χρέος.

Από τα οχυρά του 1943 στη σημερινή γεωπολιτική πραγματικότητα του Αιγαίου

Αναλυτικά η ανάρτηση του πτεράρχου ε.α. Δημήτρη Μανδύλη:

ΛΕΡΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ήταν 12 Νοεμβρίου 1943, όταν γερμανικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στη Λέρο, ξεκινώντας μία από τις σκληρότερες στρατιωτικές αναμετρήσεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο Αιγαίο.

Για πέντε ημέρες, το νησί μετατράπηκε σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων. Γερμανοί στρατιώτες αντιμετώπισαν Βρετανούς και Ιταλούς, οι οποίοι, μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας, πολεμούσαν πλέον στο πλευρό των Συμμάχων. Ύστερα από εβδομάδες αεροπορικών βομβαρδισμών, αποβατικές επιχειρήσεις και ρίψεις αλεξιπτωτιστών, η αντίσταση κάμφθηκε...

Η Λέρος στις 16 Νοεμβρίου '43 πέρασε υπό γερμανική κατοχή.

Το νησί που σήμερα γνωρίζουμε για την ομορφιά του και το φυσικό λιμάνι του Λακκιού είχε μετατραπεί σε στρατηγικό στόχο μεγάλης σημασίας. Οι οχυρώσεις, οι υπόγειες εγκαταστάσεις και οι πυροβολαρχίες εξακολουθούν να θυμίζουν εκείνες τις ημέρες.

Η ιστορία της Λέρου συνδέεται άρρηκτα με την πορεία ολόκληρης της Δωδεκανήσου.

Μετά από αιώνες οθωμανικής κυριαρχίας, το 1912 τα Δωδεκάνησα καταλήφθηκαν από την Ιταλία, κατά τη διάρκεια του Ιταλοτουρκικού Πολέμου. Η Λέρος απέκτησε ιδιαίτερη στρατιωτική σημασία λόγω της σπουδαίας γεωγραφικής της θέσης και του λιμανιού του Λακκιού.

Οι Ιταλοί κατασκεύασαν εκτεταμένες οχυρώσεις, πυροβολαρχίες και στρατιωτικές υποδομές, μετατρέποντας το νησί σε σημαντική ναυτική βάση της Ανατολικής Μεσογείου.

Η ιταλική κυριαρχία συνεχίστηκε έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τη γερμανική κατοχή, που τερματίστηκε το 1945, ακολούθησε η βρετανική στρατιωτική διοίκηση.

Η Ιταλία παρότι είχε χάσει τον έλεγχο των Δωδεκανήσων από το 1943, εξακολουθούσε τυπικά να έχει κυριαρχικά δικαιώματα.

Στις 10 Φεβρουαρίου 1947, με τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων, η Ιταλία παραχώρησε στην Ελλάδα την πλήρη κυριαρχία επί των Δωδεκανήσων, σύμφωνα με το άρθρο 14.

Η επίσημη ενσωμάτωση πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 1948.

Για τους κατοίκους των νησιών, η ημερομηνία αυτή αποτέλεσε την εκπλήρωση μιας μακράς ιστορικής προσδοκίας και την ολοκλήρωση μιας πορείας αιώνων ξένης κυριαρχίας και την Ένωση με την Ελλάδα.

Η νομική και γεωπολιτική διαφωνία Ελλάδας – Τουρκίας

Η ιστορική διαδρομή των Δωδεκανήσων συνδέεται σήμερα και με μία σημαντική διαφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το ζήτημα αφορά, μεταξύ άλλων, το άρθρο 14 της Συνθήκης των Παρισίων του 1947, το οποίο προβλέπει την παραχώρηση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης.

Η Τουρκία, παρότι δεν υπήρξε συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη, επικαλείται τη συγκεκριμένη διάταξη και υποστηρίζει ότι η ελληνική στρατιωτική παρουσία στα νησιά παραβιάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις.

Η Ελλάδα απορρίπτει αυτή την προσέγγιση, επικαλούμενη, αφενός, την αρχή του άρθρου 34 της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών, σύμφωνα με την οποία μια συνθήκη δεν δημιουργεί υποχρεώσεις για τρίτο κράτος χωρίς τη συναίνεσή του, και, αφετέρου, το δικαίωμα νόμιμης άμυνας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρεται στην τουρκική στρατιωτική παρουσία στα μικρασιατικά παράλια, στη Στρατιά του Αιγαίου και στο casus belli που έχει διατυπώσει η τουρκική Εθνοσυνέλευση σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

Η ερμηνεία του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης και η επίκληση του δικαιώματος αυτοάμυνας αποτελούν διακριτά ζητήματα διεθνούς δικαίου, ενώ η διαφωνία δεν έχει επιλυθεί συνολικά με διεθνή δικαστική απόφαση.

Η Λέρος, στον σημερινό γεωπολιτικό χάρτη, βρίσκεται σε ιδιαίτερα σημαντική θέση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, κοντά στις μικρασιατικές ακτές και ανάμεσα σε νησιά στρατηγικής σημασίας. Το φυσικό λιμάνι του Λακκιού και η μορφολογία της εξηγούν γιατί αποτέλεσε τόσο σημαντική ναυτική και στρατιωτική βάση.

Σήμερα, το νοτιοανατολικό Αιγαίο εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο γεωπολιτικών ισορροπιών. Η προστασία των νησιών, η ασφάλεια των θαλάσσιων συνόρων και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για την Ελλάδα.

Η τουρκική απαίτηση για αποστρατιωτικοποίηση των Δωδεκανήσων παραμένει ενεργή, ενώ η Αθήνα υποστηρίζει ότι η άμυνα των νησιών δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις πραγματικές συνθήκες ασφαλείας στην περιοχή.

Η Ελλάδα οφείλει να υπερασπίζεται τις θέσεις της με βάση το διεθνές δίκαιο, χωρίς να εγκαταλείπει τη διπλωματία και τους διαύλους επικοινωνίας. Η ειρήνη δεν προϋποθέτει παραίτηση από δικαιώματα, όπως και η υπεράσπισή τους δεν απαιτεί εγκατάλειψη του διαλόγου.

Τα οχυρά της Λέρου αποτελούν ζωντανή ιστορική παρακαταθήκη.

Τα ίχνη της πολεμικής ιστορίας παραμένουν διάσπαρτα στο νησί. Πυροβολαρχίες, υπόγειες στοές, παρατηρητήρια και οχυρωματικά έργα αποτελούν σημαντικά τεκμήρια της ιταλικής περιόδου και της Μάχης του 1943.

Το Πολεμικό Μουσείο της Λέρου, στη Μερικιά, στεγάζεται σε παλαιό στρατιωτικό τούνελ και διατηρεί πολύτιμα στοιχεία αυτής της ιστορικής κληρονομιάς. Η συστηματική καταγραφή, προστασία και ανάδειξη των οχυρώσεων, μέσα από ιστορικές διαδρομές και εκπαιδευτικές δράσεις, αποτελεί χρέος απέναντι στις επόμενες γενιές.

Η ιστορία δεν πρέπει να παραμένει κλεισμένη σε αρχεία και μουσεία. Πρέπει να γίνεται γνώση, εμπειρία και συνείδηση. Η διαδρομή της Λέρου, από την οθωμανική και ιταλική κυριαρχία στη Μάχη του 1943, τη γερμανική κατοχή, τη βρετανική διοίκηση και τελικά την Ένωση με την Ελλάδα το 1948, συμπυκνώνει ένα μεγάλο μέρος της νεότερης ιστορίας του Αιγαίου.

Σήμερα, η ιστορική μνήμη συναντά τη γεωπολιτική πραγματικότητα. Η ασφάλεια των Δωδεκανήσων, η εδαφική ακεραιότητα και η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου παραμένουν ζητήματα με ιδιαίτερη εθνική σημασία.

Οφείλουμε να διαφυλάξουμε τα ιστορικά τεκμήρια, να προστατεύσουμε τα μνημεία και να μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές την αλήθεια της ιστορίας μας, χωρίς υπερβολές, αλλά και χωρίς λήθη. Γιατί η ιστορία μένει χαραγμένη στα βουνά, στις υπόγειες στοές, στα παλιά πυροβολεία, στο λιμάνι του Λακκιού και, κυρίως, στη μνήμη των ανθρώπων της.

Ογδόντα τρία χρόνια μετά τη Μάχη της Λέρου, το μήνυμα παραμένει επίκαιρο. Η ειρήνη χρειάζεται σταθερότητα, η ελευθερία υπευθυνότητα, η εθνική κυριαρχία εγρήγορση και η ιστορική μνήμη γνώση.

Δεν έχουμε δικαίωμα να ξεχάσουμε όσα συνέβησαν. Γιατί ένας τόπος χάνει την ιστορία του όταν οι επόμενες γενιές παύουν να τη θυμούνται. Και εμείς έχουμε το ιστορικό χρέος να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να διαφυλάσσουμε.

Δημήτρης Γ. Μανδύλης Αεροπόρος 16 Νοεμβρίου 2026

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