Μεσσηνία: Μεγάλη φωτιά σε νεοκλασικό κτήριο στην Κορώνη - Βίντεο
Στην περιοχή σπεύδουν πυροσβεστικά οχήματα από Καλαμάτα και Πεταλίδι για να ελέγξουν την κατάσταση
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- Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε σε νεοκλασικό κτήριο στην πλατεία Μώλου στην Κορώνη.
- Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον όροφο του κτηρίου που στο ισόγειο στεγάζει καφετέρια.
- Πυροσβεστικά οχήματα από Καλαμάτα και Πεταλίδι επιχειρούν για να περιορίσουν τη φωτιά.
- Η ηλεκτροδότηση στην περιοχή έχει διακοπεί για λόγους ασφαλείας.
- Η Πυροσβεστική προσπαθεί να αποτρέψει την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενα κτίρια.
Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε νεοκλασικό κτήριο στην Κορώνη με την Πυροσβεστική να δίνει μάχη για να μην επεκταθεί σε παρακείμενα κτίσματα.
Σύμφωνα με το eleftheriaonline.gr το κτήριο βρίσκεται στην πλατεία Μώλου και σύμφωνα με αναφορές η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον όροφο του οικήματος, ενώ στο ισόγειο λειτουργούσε καφετέρια.
Στην περιοχή σπεύδουν πυροσβεστικά οχήματα από Καλαμάτα και Πεταλίδι για να ελέγξουν την κατάσταση, ενώ για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί στην περιοχή η ηλεκτροδότηση.
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