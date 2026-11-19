Snapshot Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε σε νεοκλασικό κτήριο στην πλατεία Μώλου στην Κορώνη.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον όροφο του κτηρίου που στο ισόγειο στεγάζει καφετέρια.

Πυροσβεστικά οχήματα από Καλαμάτα και Πεταλίδι επιχειρούν για να περιορίσουν τη φωτιά.

Η ηλεκτροδότηση στην περιοχή έχει διακοπεί για λόγους ασφαλείας.

Η Πυροσβεστική προσπαθεί να αποτρέψει την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενα κτίρια. Snapshot powered by AI

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε νεοκλασικό κτήριο στην Κορώνη με την Πυροσβεστική να δίνει μάχη για να μην επεκταθεί σε παρακείμενα κτίσματα.

Σύμφωνα με το eleftheriaonline.gr το κτήριο βρίσκεται στην πλατεία Μώλου και σύμφωνα με αναφορές η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον όροφο του οικήματος, ενώ στο ισόγειο λειτουργούσε καφετέρια.

Στην περιοχή σπεύδουν πυροσβεστικά οχήματα από Καλαμάτα και Πεταλίδι για να ελέγξουν την κατάσταση, ενώ για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί στην περιοχή η ηλεκτροδότηση.