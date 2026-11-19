Snapshot Δύο μαχητικά F-35C ολοκλήρωσαν επιτυχώς δοκιμές εκτόξευσης και ανάκτησης επί του αεροπλανοφόρου USS John F. Kennedy της κλάσης Gerald R. Ford.

Κατά τη διάρκεια 11 ημερών πραγματοποιήθηκαν 34 πτήσεις με 122 εκτοξεύσεις και 122 προσγειώσεις χρησιμοποιώντας καταπέλτη και σύστημα ακινητοποίησης.

Οι δοκιμές αξιολόγησαν τη συμβατότητα του συστήματος εκτόξευσης και ανάκτησης του αεροπλανοφόρου με τα αεροσκάφη του Πολεμικού Ναυτικού.

Τα αεροπλανοφόρα της κλάσης Ford χρησιμοποιούν το ηλεκτρομαγνητικό σύστημα εκτόξευσης EMALS και το προηγμένο σύστημα ανάκτησης AAG, που προσφέρουν πιο ομαλές εκτοξεύσεις και μεγαλύτερη ευελιξία στην ανάκτηση.

Η 23η Μοίρα Δοκιμών και Αξιολόγησης Αεροσκαφών (VX-23) ήταν υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των δοκιμών στη Ναυτική Αεροπορική Βάση Patuxent River. Snapshot powered by AI

Δύο μαχητικά F-35C Lightning II του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τον πρώτο κύκλο δοκιμών εκτόξευσης και ανάκτησης του αεροσκάφους επί του USS John F. Kennedy, του δεύτερου αεροπλανοφόρου της κλάσης Gerald R. Ford του Πολεμικού Ναυτικού, όπως ανακοίνωσε η Lockheed Martin την Πέμπτη.

Κατά τη διάρκεια των 11 ημερών δοκιμών που ξεκίνησαν στις 13 Οκτωβρίου, τα δύο αεροσκάφη πραγματοποίησαν 34 πτήσεις και κατέγραψαν 122 εκτοξεύσεις με καταπέλτη και 122 προσγειώσεις με φρενάρισμα, ανέφερε η εταιρεία. Τα αεροσκάφη ανήκουν στην 23η Μοίρα Δοκιμών και Αξιολόγησης Αεροσκαφών (Air Test and Evaluation Squadron 23), ή VX-23, γνωστή ως «Salty Dogs», στη Ναυτική Αεροπορική Βάση Patuxent River, στο Μέριλαντ.

Οι πτήσεις αποτελούσαν μέρος των δοκιμών συμβατότητας αεροσκαφών του «Kennedy», οι οποίες αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο ο εξοπλισμός εκτόξευσης και ανάκτησης του πλοίου λειτουργεί με τα αεροσκάφη του Πολεμικού Ναυτικού, σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό. Η πρώτη προσγείωση με σύστημα ακινητοποίησης πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου, ενώ η πρώτη εκτόξευση με καταπέλτη στις 14 Οκτωβρίου, όπως δείχνουν οι λεζάντες των φωτογραφιών του Πολεμικού Ναυτικού.

Σε αντίθεση με τα αεροπλανοφόρα της κλάσης «Nimitz», τα οποία εκτοξεύουν και ανακτούν αεροσκάφη με ατμοκίνητους καταπέλτες και υδραυλικό σύστημα αναστολής, τα αεροπλανοφόρα της κλάσης «Ford» χρησιμοποιούν το Ηλεκτρομαγνητικό Σύστημα Εκτόξευσης Αεροσκαφών (EMALS) και το Προηγμένο Σύστημα Αναστολής (AAG). Η Lockheed ανέφερε ότι το EMALS επιτρέπει ομαλότερες και πιο ακριβώς ελεγχόμενες εκτοξεύσεις, ενώ το AAG μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ευρύτερο φάσμα συνθηκών ανάκτησης.

Διαβάστε επίσης