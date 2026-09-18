ΗΠΑ: Έρευνα στο Κογκρέσο μετά τον εντοπισμό μεξαρτημάτων F-35 στο Χονγκ Κονγκ

Το περιστατικό εγείρει το ενδεχόμενο άκρως απόρρητη τεχνολογία οπλικών συστημάτων να έχει εκτεθεί σε ξένη δύναμη,συμπεριλαμβανομένης της Κίνας

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ΗΠΑ: Έρευνα στο Κογκρέσο μετά τον εντοπισμό μεξαρτημάτων F-35 στο Χονγκ Κονγκ
ΚΟΣΜΟΣ
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Ευαίσθητη τεχνολογία που αφορά τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 εντοπίστηκε απροσδόκητα στο Χονγκ Κονγκ το καλοκαίρι, προκαλώντας έρευνα στο Κογκρέσο και εντείνοντας τις ανησυχίες ότι η Κίνα ενδέχεται να απέκτησε πρόσβαση σε κρίσιμα εξαρτήματα ενός από τα πλέον απόρρητα οπλικά συστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εξαρτημάτα F-35, τα οποία είχαν προορισμό τις ΗΠΑ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε επισκευή μαχητικών πέμπτης γενιάς, άλλαξαν πορεία κατά τη μεταφορά τους μέσω του Ειρηνικού από την Αυστραλία, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς επρόκειτο για ιδιωτικές συνομιλίες, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι ορισμένα εξαρτήματα χάθηκαν, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Τα συγκεκριμένα μέρη μεταφέρονταν από ενδιάμεσο φορέα για λογαριασμό της Lockheed Martin, κατασκευάστριας του F-35, αλλά τελικά κατέληξαν στο Χονγκ Κονγκ.

Δεν είναι σαφές γιατί η αποστολή άλλαξε πορεία ούτε ποιος έχει σήμερα στην κατοχή του τον εξοπλισμό.

Το περιστατικό, το οποίο δεν είχε αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα, προκάλεσε σειρά ενημερώσεων προς στελέχη του Κογκρέσου που εργάζονται σε κρίσιμες επιτροπές εθνικής ασφάλειας.

Αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Πενταγώνου ενημέρωσαν για πρώτη φορά τους αρμόδιους τον Ιούνιο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενώ αναμένονται και νέες ενημερώσεις τις επόμενες εβδομάδες.

Ανάμεσα στα εξαρτήματα και η καλύπτρα του πιλοτηρίου

Η αποστολή περιλάμβανε, σύμφωνα με δύο από τις πηγές, και μία από τις καλύπτρες του πιλοτηρίου του μαχητικού, η οποία ενσωματώνει τεχνολογία stealth στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους.

Εάν ξένη χώρα αποκτούσε μία τέτοια καλύπτρα, θα μπορούσε να μελετήσει τα εξαρτήματα και ενδεχομένως να επιχειρήσει αντίστροφη μηχανική της ιδιαίτερα πολύτιμης τεχνολογίας.

Το F-35 Joint Program Office του Πενταγώνου ανακοίνωσε ότι είναι «ενήμερο για πρόβλημα σε αποστολή μη λειτουργικών εξαρτημάτων F-35 Lightning II».

Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι συνεργάζεται με τις αμερικανικές αρχές και τους βιομηχανικούς εταίρους «για την ανάκτηση των εξαρτημάτων, τη διερεύνηση του περιστατικού και την εφαρμογή δικλίδων ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί παρόμοιο γεγονός στο μέλλον».

Η απροσδόκητη εκτροπή της αποστολής προς το Χονγκ Κονγκ, ειδική διοικητική περιοχή της Κίνας, θα την έφερνε ουσιαστικά εντός της σφαίρας επιρροής του Πεκίνου.

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει ενισχύσει τον έλεγχό της στην πόλη και έχει θεσπίσει ολοένα αυστηρότερη νομοθεσία εθνικής ασφάλειας, η οποία επιτρέπει στις κινεζικές αρχές να επηρεάζουν το πολιτικό σύστημα του Χονγκ Κονγκ και να καταστέλλουν τη διαφωνία.

Το ενδιαφέρον της Κίνας για την τεχνολογία του F-35

Η Κίνα έχει ήδη κατηγορηθεί για εκτεταμένες επιχειρήσεις κατασκοπείας σε βάρος απόρρητων προγραμμάτων του Πενταγώνου, μεταξύ αυτών και του F-35.

«Δεν είναι μυστικό ότι η Κίνα προσπαθεί επιθετικά να αποκτήσει δεδομένα για το F-35 μέσω ηλεκτρονικής κατασκοπείας, μεταξύ άλλων μέσων», δήλωσε ο J.J. Gertler, πρώην στέλεχος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής και πρώην αναλυτής στρατιωτικής αεροπορίας της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου.

«Ακόμη και αν είχε ήδη προδιαγραφές ή άλλα δεδομένα για το συγκεκριμένο εξάρτημα, η κατοχή του πραγματικού αντικειμένου μπορεί να της προσφέρει ακόμη περισσότερες πληροφορίες και να επιβεβαιώσει ή να βελτιώσει όσα είχε ήδη μάθει», πρόσθεσε.

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