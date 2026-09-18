Πεντάγωνο: Ο αμερικανικός στρατός αναφέρει πρόσφατες θεάσεις UFO στη Μέση Ανατολή - Βίντεο

Αμερικανοί στρατιωτικοί ανέφεραν ότι είδαν ένα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενο αντικείμενο στους ουρανούς της Μέσης Ανατολής στα τέλη του 2024 και ένα ακόμη το 2025, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν έντονη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, όπως μεταδίδουν οι Washington Times.

Σε μία από τις περιπτώσεις, βιντεοληπτικό υλικό φέρεται να καταγράφει «έξι μικρά σφαιρικά αντικείμενα» να αλλάζουν γρήγορα κατεύθυνση και να κινούνται με ταχύτητα που πλησίαζε τα 500 μίλια την ώρα, δηλαδή περίπου 800 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι νεότερες αναφορές για UFO, τα οποία στα επίσημα στρατιωτικά έγγραφα αποκαλούνται πλέον μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα (UAP), δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να αποχαρακτηρίσει και να δημοσιοποιήσει μεγάλο όγκο μέχρι πρότινος απόρρητων πληροφοριών σχετικά με μυστηριώδη αντικείμενα στον ουρανό.

Πρόκειται για την έκτη μεγάλη δημοσιοποίηση αρχείων σχετικών με UAP από τον Μάιο και περιλαμβάνει δεκάδες περιστατικά που δεν είχαν γίνει προηγουμένως γνωστά.

Τα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα καλύπτουν περιστατικά από τη δεκαετία του 1950 έως και το 2025. Ορισμένες θεάσεις καταγράφηκαν από τοπικές αστυνομικές αρχές, ενώ άλλες αφορούν άμεσες παρατηρήσεις από Αμερικανούς στρατιωτικούς ή υλικό που καταγράφηκε από στρατιωτικές κάμερες.

Τα πρόσφατα περιστατικά στη Μέση Ανατολή φαίνεται να σημειώθηκαν σε περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, μεταξύ άλλων πλήγματα κατά των Χούθι στην Υεμένη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, επιθέσεις εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ και τη Συρία, καθώς και άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Στο πρώτο περιστατικό, το οποίο χρονολογείται από το 2024, βίντεο διάρκειας σχεδόν πέντε λεπτών που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή δείχνει ένα UFO το οποίο, σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), έμοιαζε με «λευκό στρογγυλό αντικείμενο» και κινούνταν με ταχύτητα που έφθανε τα 500 μίλια την ώρα. Η CENTCOM είναι η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση που είναι υπεύθυνη για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Το υλικό καταγράφηκε από αισθητήρα υπερύθρων σε αμερικανική στρατιωτική πλατφόρμα, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Σε άλλο περιστατικό, αισθητήρας κατέγραψε το 2025 «έξι μικρά σφαιρικά αντικείμενα συγκεντρωμένα μαζί», των οποίων η συμπεριφορά χαρακτηρίστηκε «φαινομενικά ευέλικτη», καθώς «άλλαζαν συχνά κατεύθυνση», σύμφωνα με την έκθεση.

Η ταχύτητά τους εκτιμήθηκε περίπου στα 480 μίλια την ώρα.

Στη νέα δημοσιοποίηση περιλαμβάνονται επίσης αναφορές για UFO στη Μέση Ανατολή από το 2022 και το 2023, καθώς και περιστατικά που γνωστοποιήθηκαν από τοπικές αστυνομικές αρχές στο All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) του Πενταγώνου. Το AARO ιδρύθηκε το 2022 με αποστολή να διερευνά αναφορές για ανεξήγητα φαινόμενα στον αέρα, στη θάλασσα, στο διάστημα και στην ξηρά.

Αναφορές ήδη από το 1948

Ορισμένες από τις παλαιότερες αναφορές που δημοσιοποίησε το Πεντάγωνο περιλαμβάνουν περισσότερες από 200 θεάσεις «πράσινων σφαιρών», «δίσκων» και «πύρινων σφαιρών» στην περιοχή Sandia του Νέου Μεξικού, μεταξύ 1948 και 1950.

Οι αναφορές είχαν γίνει από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και το Armed Forces Special Weapons Program, τον μεταπολεμικό διάδοχο του Manhattan Project.

Οι τελευταίες καταγραφές από τη Μέση Ανατολή αναμένεται να ενισχύσουν τα ερωτήματα σχετικά με το εάν οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό βρίσκονται αντιμέτωπες με ανεξήγητα αντικείμενα στον ουρανό.

Το AARO έχει ήδη κλείσει εκατοντάδες υποθέσεις, αποδίδοντας πολλές από τις φαινομενικά μυστηριώδεις θεάσεις σε μπαλόνια, πτηνά ή drones.

Ωστόσο, εκατοντάδες άλλα περιστατικά εξακολουθούν να παραμένουν ανεξήγητα.

Ερωτήματα για drones ή αεροσκάφη αντιπάλων

Ορισμένοι βουλευτές και αναλυτές έχουν διερωτηθεί εάν ορισμένα από αυτά τα αντικείμενα θα μπορούσαν να είναι αεροσκάφη ή drones που χειρίζονται αντίπαλες χώρες, όπως η Κίνα ή η Ρωσία, και τα οποία εμφανίζουν χαρακτηριστικά που δεν εξηγούνται εύκολα με βάση τις γνωστές τεχνολογικές δυνατότητες.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις που να στηρίζουν αυτή την εκδοχή.

Ακόμη και κορυφαία στελέχη της αμερικανικής στρατιωτικής ηγεσίας έχουν παραδεχθεί ότι δεν διαθέτουν απαντήσεις για όλα όσα αναφέρουν ότι βλέπουν Αμερικανοί στρατιωτικοί.

«Υπάρχουν πολλά ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα εκεί έξω. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν αναφορές πιλότων, υπάρχουν διάφοροι άλλοι αισθητήρες και ορισμένα από αυτά είναι δύσκολο να εξηγηθούν», είχε δηλώσει ο στρατηγός Mark Milley, τότε πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, σε συνέντευξή του στη Washington Times το 2023.

Ο Milley είχε προσθέσει ότι τα περισσότερα περιστατικά μπορούν τελικά να εξηγηθούν.

«Τα περισσότερα, στην πραγματικότητα, μπορούν να εξηγηθούν με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα με μπαλόνια. Έρχεται στο μυαλό όλη η υπόθεση με το κινεζικό μπαλόνι του 2023. Πολλά μπορούν να εξηγηθούν, αλλά υπάρχουν και ορισμένα που είναι πραγματικά παράξενα και ανεξήγητα».

Παράλληλα, είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς ορισμένων αυτοαποκαλούμενων πληροφοριοδοτών ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει ανακτήσει εξωγήινα σκάφη ή διαθέτει λείψανα εξωγήινων όντων.