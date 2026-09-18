Κίνα: Γιατροί βρήκαν μεταλλικές βελόνες στην καρδιά, την κοιλιά και τη λεκάνη ενός άνδρα

Το πώς ακριβώς βρέθηκαν εκεί οι βελόνες παραμένει ένα μυστήριο, αλλά οι γιατροί υποθέτουν ότι μπορεί να είχαν εισαχθεί σκόπιμα από τον 35χρονο ως μέρος μιας συμπεριφοράς αυτοτραυματισμού

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Κίνα: Γιατροί βρήκαν μεταλλικές βελόνες στην καρδιά, την κοιλιά και τη λεκάνη ενός άνδρα
ΚΟΣΜΟΣ
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Αντιμέτωποι με ένα ασυνήθιστο περιστατικό βρέθηκαν γιατροί στην Κίνα, όταν κατά την διάρκεια εξέτασης, βρήκαν πολλαπλά «μεταλλικά αντικείμενα που έμοιαζαν με βελόνες» στην καρδιά, την κοιλιά, τη λεκάνη, την ουροδόχο κύστη και ακόμη και στο... πέος ενός άνδρα.

Όλα έγιναν στην επαρχία Χούναν της Κίνας, όταν ένας 35χρονος άνδρας ζήτησε ιατρική βοήθεια από ένα τοπικό νοσοκομείο, καθώς ένιωθε δυσφορία όταν ουρούσε.

Αρχικά, ο άνδρας φαινόταν να είναι σε καλή σωματική κατάσταση, και τα ζωτικά του σημεία βρίσκονταν εντός φυσιολογικών ορίων. Ωστόσο, κατόπιν πιο προσεκτικών εξετάσεων, οι γιατροί παρατήρησαν κάτι ασυνήθιστο: Μια παράξενη σκιά κοντά στην καρδιά του.

Θορυβημένοι, οι γιατροί υπέβαλαν τον άνδρα σε αξονική τομογραφία και ανακάλυψαν πολλαπλά μεταλλικά αντικείμενα σε διάφορα μέρη του σώματός του άνδρα, συμπεριλαμβανομένου του κοιλιακού τοιχώματος, της λεκάνης, της ουροδόχου κύστης, του οστού του ισχίου και του πέους του.

Κίνα - Βελόνες

Το πιο επικίνδυνο από αυτά τα αντικείμενα ήταν μια βελόνα που είχε διαπεράσει την γεμάτη με υγρό μεμβράνη που περιβάλλει την καρδιά (περικάρδιο).

Περαιτέρω εξετάσεις έδειξαν ότι η συγκεκριμένη βελόνα είχε διευρύνει την αριστερή κοιλία, γεγονός που ώθησε τους γιατρούς να την αφαιρέσουν χειρουργικά λόγω κινδύνου αιμορραγίας. Οι άλλες βελόνες παρέμειναν στο σώμα του 35χρονου, καθώς οι γιατροί προτίμησαν να τις παρακολουθούν στενά, αντί να τις αφαιρέσουν, γιατί μπορεί να προκαλούσαν σοβαρές επιπλοκές.

Η βελόνα που βρισκόταν κοντά στην καρδιά ήταν διαβρωμένη — ένα σημάδι ότι βρισκόταν μέσα στο σώμα του 35χρονου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ίσως ακόμη πιο αινιγματικό είναι το γεγονός ότι οι γιατροί δεν εντόπισαν καμία εμφανή πληγή εισόδου ή ουλή στο στήθος του άνδρα που να εξηγεί πώς το αντικείμενο είχε καταλήξει εκεί.

Μέσα σε μόλις εννιά ημέρες ο άνδρας πήρε εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία του.

Το πώς ακριβώς βρέθηκαν εκεί οι βελόνες παραμένει ένα μυστήριο. Ο άνδρας, ο οποίος έχει διαγνωστεί με νοητική αναπηρία, δεν μπορούσε να δώσει εξήγηση, ούτε και ο πατέρας του, ο οποίος ήταν ο νόμιμος κηδεμόνας του.

Ωστόσο, οι γιατροί υπέθεσαν ότι οι βελόνες μπορεί να είχαν εισαχθεί σκόπιμα από τον 35χρονο ως μέρος μιας συμπεριφοράς αυτοτραυματισμού, ειδικά επειδή ο ασθενής είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση δύο χρόνια πριν για να αφαιρέσει δύο αντικείμενα που έμοιαζαν με βελόνες από την κοιλιά του.

Αν και σπάνια, αυτή η συμπεριφορά αυτοτραυματισμού (self-embedding) καταγράφεται εδώ και δεκαετίες. Μία από τις πρώτες γνωστές περιπτώσεις χρονολογείται στο 1936, όταν έγινε γνωστό ότι ο κατά συρροή Αμερικανός δολοφόνος Άλμπερτ Φις είχε εισάγει σχεδόν 30 βελόνες στο σώμα του.

Παρόμοιες περιπτώσεις καταγράφηκαν και τη δεκαετία του 1980, πριν η συμπεριφορά αυτή αποκτήσει ευρύτερη προσοχή τη δεκαετία του 2010, όταν οι γιατροί άρχισαν να αναφέρουν περισσότερες περιπτώσεις εφήβων που εισήγαγαν σκόπιμα ξένα αντικείμενα κάτω από το δέρμα τους.

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