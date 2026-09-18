Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Στο Telekom Center Athens ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Περίπου δύο ώρες πριν το τζάμπολ του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπουργκ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έφτασε στο Telekom Center Athens. Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, δεν γινόταν να απουσιάσει απ’ το τουρνουά μνήμης και τιμής στον Παύλο Γιαννακόπουλο.

Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση με τη γαλλική ομάδα, ενώ θα είναι παρών στην ιστορική επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη… σωστή πλευρά της έδρας του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συνομίλησε με τον Τέλη Μυστακίδη, ο οποίος βρισκόταν από νωρίς στο Telekom Center Athens. Παράλληλα, αγκάλιασε και τον Τζέντι Όσμαν.

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