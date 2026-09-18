Συναγερμός στο Κουρσκ: Drone χτύπησε πύργο ψύξης ρωσικού πυρηνικού σταθμού

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, η μονάδα λειτουργούσε τη στιγμή του πλήγματος, συνέχισε τη λειτουργία της και δεν αναφέρθηκε κάποια πυρκαγιά στον χώρο

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Συναγερμός στο Κουρσκ: Drone χτύπησε πύργο ψύξης ρωσικού πυρηνικού σταθμού
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο πύργος ψύξης ενός αντιδραστήρα σε εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή του Κουρσκ στην Ρωσία χτυπήθηκε από drone τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μονάδα λειτουργούσε τη στιγμή του πλήγματος, συνέχισε τη λειτουργία της και δεν αναφέρθηκε κάποια πυρκαγιά στον χώρο.

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