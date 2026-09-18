Συντάξεις: Πότε καταβάλλονται ανά ταμείο - Σε περίπου 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου στους περίπου 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, η καταβολή των συντάξεων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

– Την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Επίσης, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα), καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

-Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι η πίστωση των συντάξεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων πραγματοποιείται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την επίσημη ημέρα πληρωμής.

Με πληροφορίες από ΕΝΔΙΣΥ