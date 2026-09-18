Snapshot Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχτηκε τον Βασιλιά του Μπαχρέιν στο Προεδρικό Μέγαρο, τονίζοντας τους παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας και τη βούληση για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

Η Ελλάδα εξέφρασε αλληλεγγύη προς το Μπαχρέιν και καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν, υποστηρίζοντας την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας για τη θαλάσσια ασφάλεια, ειδικά μέσω της επιχείρησης EUNAVFOR ASPIDES, και τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά στον ΟΗΕ, με κοινές προτεραιότητες στο Συμβούλιο Ασφαλείας και υποστήριξη από το Μπαχρέιν σε ζητήματα σημαντικά για την Ελλάδα.

Ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν τόνισε την ιστορική σχέση μεταξύ των δύο λαών που ξεπερνά τα 23 αιώνες και υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου μεταξύ πολιτισμών για την παγκόσμια ειρήνη. Snapshot powered by AI

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τον Βασιλιά του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα.

O κ. Τασούλας αναφέρθηκε στους παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού που συνδέουν την Ελλάδα και το Μπαχρέιν, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο βάθος και δυναμική ενώ τόνισε ότι η σημερινή συνάντηση με τον Βασιλέα σηματοδοτεί την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, καθώς και για ανταλλαγή απόψεων για τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή μας και η διεθνής κοινότητα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς το Μπαχρέιν και τον λαό του απέναντι στις επιθέσεις του Ιράν τις οποίες και καταδίκασε κατηγορηματικά, ενώ τόνισε και τη σταθερή θέση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, την προστασία των αμάχων αλλά και των κρίσιμων πολιτικών και ενεργειακών υποδομών.

Ηγετικός ο ρόλος της Ελλάδας για τη θαλάσσια ασφάλεια

Αναφέρθηκε στη σημασία της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της απρόσκοπτης λειτουργίας του διεθνούς εμπορίου, τη στρατηγική σημασία της ασφάλειας των θαλάσσιων οδών και, ειδικότερα, των Στενών του Ορμούζ, όχι μόνο για την περιοχή, αλλά για την παγκόσμια οικονομία, τις ενεργειακές αγορές και τις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ειδικότερα, ο κ. Τασούλας έκανε αναφορά στη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και την αδήριτη ανάγκη να γίνεται πλήρως σεβαστό το διεθνές δίκαιο. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, για την περιφερειακή και θαλάσσια ασφάλεια.

Αναφορικά με την στενή συνεργασία των δύο χωρών στον ΟΗΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η σύμπτωση προτεραιοτήτων κατά τις τρέχουσες θητείες της Ελλάδας και του Μπαχρέιν στο Συμβούλιο Ασφαλείας δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες για την προώθηση κοινών στόχων. Επιπλέον, εξέφρασε ειλικρινή εκτίμηση για τη σταθερή, αντικειμενική και εποικοδομητική στάση του Μπαχρέιν σε ζητήματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα εντός του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

Περαιτέρω, επισήμανε την πάγια υποστήριξη της Ελλάδας στην εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μπαχρέιν και με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, διαβεβαιώνοντας ότι κατά την ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το β’ εξάμηνο του 2027, η υποστήριξη αυτή θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην δραστήρια ελληνική κοινότητα στο Μπαχρέιν, η οποία αποτελεί έναν ζωντανό και σταθερό σύνδεσμο μεταξύ των δύο λαών.

Παλαιότερες οι σχέσεις Ελλάδας-Μπαχρέιν από τα βιβλία ιστορίας

Από την πλευρά του, ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν Hamad bin Isa Al Khalifa, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη θερμή υποδοχή και εξήρε τη διαχρονικότητα και το βάρος του ελληνικού πολιτισμού και των αξιών του καθώς και τη συμβολή του στον πολιτισμό παγκοσμίως. Τόνισε ότι οι δεσμοί των δύο χωρών είναι παλαιότεροι από αυτούς που καταγράφονται στα έγγραφα και στα βιβλία ιστορίας, αφού οι Έλληνες γνώριζαν τη χώρα ως «Τύλο» πριν από 23 αιώνες και τα ίχνη της συνάντησης των δύο πολιτισμών παραμένουν ορατά μέχρι σήμερα. Αποτελούν δε το θεμέλιο για την οικοδόμηση μια νέας σχέσης στη σύγχρονη εποχή προς όφελος των λαών των δύο χωρών.

Μίλησε για τη σημασία του διαλόγου μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών για την παγκόσμια ειρήνη, ενώ αναφέρθηκε και από πλευράς του στην κρίσιμη χρονική γεωπολιτική συγκυρία που διανύουμε, η οποία χαρακτηρίζεται από σοβαρές και αυξανόμενες προκλήσεις. Εξέφρασε την εκτίμησή του για τις θέσεις αρχών της Ελλάδας που εδράζονται στον πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου. Καταληκτικά, εξέφρασε προσδοκία για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

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