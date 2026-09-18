Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον βασιλιά του Μπαχρέιν στο Μέγαρο Μαξίμου

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον βασιλιά του Μπαχρέιν στο Μέγαρο Μαξίμου
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα, στο Μέγαρο Μαξίμου για να συζητήσουν διμερή οικονομική συνεργασία και περιφερειακές εξελίξεις.
  • Κατά τη συνάντηση, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση για ενίσχυση των επενδύσεων και υπογραφή μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Μπαχρέιν.
  • Συζητήθηκε η συνεργασία των δύο χωρών στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με την Ελλάδα να είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έως το τέλος του έτους.
  • Ο Μητσοτάκης τόνισε τη δέσμευση της Ελλάδας στην ασφάλεια και εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων.
  • Ο βασιλιάς αλ Χαλίφα χαρακτήρισε τη σταθερότητα της Ελλάδας ως πλεονέκτημα για την Ευρώπη και την περιοχή του Κόλπου και εξέφρασε την επιθυμία για περαιτέρω συνεργασία σε τομείς όπως η ναυτιλία, ο τουρισμός και η βιομηχανία.
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Συνάντηση με τον βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα, πραγματοποίησε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη συνάτηση, συζητήθηκε η αμοιβαία βούληση ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, με έμφαση στον τομέα των επενδύσεων και στην υπογραφή μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας.

Όπως αναφέρουν πηγές, έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις, όπως και για τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Μπαχρέιν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθώς η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μέχρι το τέλος του έτους.

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Μητσοτάκης: Ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μεγαλειότατε, είναι πραγματική χαρά να σας καλωσορίζουμε στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε που βρήκατε τον χρόνο να μας επισκεφθείτε σε αυτούς τους εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς. Υπάρχουν πολλά να συζητήσουμε σχετικά με τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην περιοχή.

Θα ήθελα να επαναλάβω, για ακόμη μια φορά, την απόλυτη δέσμευσή μας όσον αφορά την ασφάλειά σας και την εδαφική σας ακεραιότητα, υπό το πρίσμα των γεγονότων των τελευταίων μηνών, αλλά και να τονίσω την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων. Έχουμε σημειώσει πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα σε διμερές επίπεδο, ειδικά όσον αφορά τις επενδύσεις στις χώρες μας.

Επομένως, προσβλέπω με μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ εκ νέου θερμά που αφιερώσατε χρόνο για να επισκεφθείτε την Ελλάδα.

Αλ Χαλίφα: Μια σταθερή Ελλάδα συνιστά πλεονέκτημα για όλους

Από την πλευρά του ο βασιλιάς του Μπαχρέιν ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη στήριξη επισημαίνοντας πως η χώρα μας αποτελεί «πραγματικό φίλο του Μπαχρέιν και της περιοχής επί πολλά χρόνια» και τόνισε:

«Μια σταθερή Ελλάδα συνιστά πλεονέκτημα για όλους, για την Ευρώπη και για τη δική μας περιοχή του κόσμου. Βρίσκεστε ανάμεσα στις δύο περιοχές και ευελπιστώ πως ό,τι γνωρίζουμε θα μεταφερθεί από την Ελλάδα στους φίλους μας στην Ευρώπη, ώστε η θέση της Ευρώπης να είναι σαφής σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στον Κόλπο. Στο ζήτημα αυτό, πιστεύω ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν καλά.

Σας μεταφέρω χαιρετισμούς από όλους όσοι σάς έχουν συναντήσει, σας γνωρίζουν και γνωρίζουν την Ελλάδα, και ευελπιστούμε να προωθήσουμε τις διμερείς μας σχέσεις. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί, στη ναυτιλία, στα λιμάνια, στην αεροπορία, στη βιομηχανία, στον τουρισμό. Αυτό κάνουμε.

Ευελπιστώ οι πρέσβεις μας και τα γραφεία μας, αυτό είναι το σημαντικό, να κάνουν τα παρεπόμενα των επισκέψεων, να υπάρξει το follow-up με αποτέλεσμα. Δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσω και πάλι για την υποστήριξή σας».

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