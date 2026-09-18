Νέο πρόγραμμα 14,3 εκατ.  ευρώ για τη στήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα

Το EEA Civil Society Fund Greece, ύψους €14,3 εκ., ξεκίνησε επίσημα με την εκδήλωση έναρξης την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, στο Ωδείο Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και δημόσιων και θεσμικών φορέων.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο των EEA Grants και αποτελεί μέρος της συνεισφοράς των τριών δωρητριών χωρών για μια πιο δημοκρατική, συμπεριληπτική και ανθεκτική Ευρώπη. Στόχος του EEA Civil Society Fund Greece είναι η προώθηση μιας δυναμικής και ανθεκτικής Κοινωνίας των Πολιτών που προστατεύει και προάγει τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διαχειριστής επιχορήγησης του EEA Civil Society Fund στην Ελλάδα είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη από κοινού με το SolidarityNow.

Το EEA Civil Society Fund Greece μέσω συνολικά 12 ανοιχτών προσκλήσεων επιχορήγησης, θα χρηματοδοτήσει περισσότερα από 120 έργα, θα υποστηρίξει οργανώσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην προστασία και προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ενισχύοντας παράλληλα την ικανότητα των οργανώσεων να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και να συμμετέχουν ενεργά στον δημόσιο διάλογο.

Ανοικτές προσκλήσεις επιχορήγησης

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι τέσσερις πρώτες ανοιχτές προσκλήσεις επιχορήγησης του προγράμματος, συνολικού ύψους €5,1 εκ., για τις εξής θεματικές προτεραιότητες:

Προώθηση της Πολυφωνίας των Μέσων Ενημέρωσης και Ενίσχυση της Ακεραιότητας της Πληροφόρησης – €800.000, για τη στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ακεραιότητα της πληροφόρησης.

Προώθηση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και της Καταπολέμησης των Διακρίσεων – €2 εκ., για τη στήριξη έργων που ενισχύουν την προστασία και προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την κοινωνική δικαιοσύνη και την καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και δράσεων άμεσης απόκρισης σε επείγουσες προκλήσεις.

Οργανωσιακές Επιχορηγήσεις προς Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που Προάγουν τη Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – €2,2 εκατ., για τη στήριξη της θεσμικής ικανότητας, της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας εδραιωμένων οργανώσεων.

Δράσεις Ενεργού Συμμετοχής των Πολιτών – €100.000, για τη στήριξη μικρών οργανώσεων στην υλοποίηση συμμετοχικών και συμπεριληπτικών πρωτοβουλιών που ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.

Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως 15 Δεκεμβρίου 2026. Περισσότερες πληροφορίες για τις ανοιχτές προσκλήσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες εδώ.

Στην εκδήλωση έναρξης του EEA Civil Society Fund Greece, το οποίο θα διαρκέσει ως το 2031, παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι δράσεις του και τα διαφορετικά εργαλεία μέσω των οποίων θα στηριχθούν οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών: τα Προγράμματα Ανάπτυξης Ικανοτήτων, Περιφερειακής Συνεργασίας και Διμερών Συνεργασιών, τα οποία θα προσφέρουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη οργανωσιακών ικανοτήτων, τη δικτύωση και τη συνεργασία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.