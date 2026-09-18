Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Στο Telekom Center Athens και ο Τέλης Μυστακίδης

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 17:30 την Παρτιζάν για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο γίνεται προς τιμήν του μεγάλου διοικητικού ηγέτη του Παναθηναϊκού.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ αφίχθη στο «T-Center» ο ισχυρός άνδρας του «δικεφάλου», Τέλης Μυστακίδης, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια της ομάδας του.