Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Στο Telekom Center Athens και ο Τέλης Μυστακίδης
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκεται στο γήπεδο για το παιχνίδι του «δικεφάλου».
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 17:30 την Παρτιζάν για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο γίνεται προς τιμήν του μεγάλου διοικητικού ηγέτη του Παναθηναϊκού.
Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ αφίχθη στο «T-Center» ο ισχυρός άνδρας του «δικεφάλου», Τέλης Μυστακίδης, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια της ομάδας του.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:24 ∙ LIFESTYLE
Κρίνο & Αγκάθι: Τα επεισόδια της νέας σειράς του ΑΝΤ1 πριν την πρεμιέρα
17:20 ∙ ANNOUNCEMENTS
Νέο πρόγραμμα 14,3 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα
17:03 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νίσυρος: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά στο Πάλοι
14:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας
11:41 ∙ LIFESTYLE
MEGA: Η νέα εκπομπή του Σαββατοκύριακου και η προσθήκη της Μαρίας Αντωνά
12:56 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Ποιοι «πατούν κορυφή» στην πρωινή ζώνη
09:34 ∙ WHAT THE FACT