Φωτιά στου Ρέντη: Καλύτερη η εικόνα - Μάχη των πυροσβεστών με διάσπαρτες εστίες

Snapshot Η εικόνα της φωτιάς στον Ρέντη είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με την αρχική εκδήλωση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και χωματουργικά μηχανήματα.

Οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και ένα μικρό μέτωπο φωτιάς.

Η φύση των υλικών που καίγονται προκαλεί πυκνό μαύρο καπνό, δυσχεραίνοντας την κατάσβεση.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες και αναμένεται να τεθεί πλήρως υπό έλεγχο σύντομα. Snapshot powered by AI

Νεότερα στοιχεία αναφορικά με τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο εναπόθεσης απορριμάτων στην περιοχή του Ρέντη έδωσε ο Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεατικού σώματος μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως ανέφερε ο κ. Αρτοποιός η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με την αρχική εικόνα εκδήλωσής της.

Στην περιοχή επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλέον διάσπαρτες εστίες καθώς και ένα μικρό μέτωπο, το οποίο δεν προκαλεί ανησυχία. Παράλληλα στο σημείο υπάρχουν και χωματουργικά μηχανήματα που κάνουν αναμοχλεύσεις των υλικών.

Αναφορικά με τα προβλήματα στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς ο κ. Αρτοποιός ανέφερε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η φύση των υλικών που καίγονται καθώς εξαιτίας τους προκλήθηκε πυκνός μαύρος καπνός που έκανε δύσκολη την κατάσβεση.

Προτού ολοκληρώσει ο κ. Αρετοποιός ανέφερε ότι η φωτιά δεν απειλεί σπίτια και πως είναι θέμα χρόνου να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

Ενεργοποιήθηκε το 112

Υπενθυμίζεται ότι στις 15:00 ενεργοποιήθηκε και το 112 στέλνοντας μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να προστατευθούν από τον πυκνό καπνό που έχει προκαλέσει η φωτιά.

Συγκεκριμένα το 112 καλεί τους κατοίκους του Αγίου Ιωάννη Ρέντη να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, καθώς ο καπνός κατευθύνεται στην περιοχή.

Παράλληλα, οι κάτοικοι ενημερώνονται να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

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