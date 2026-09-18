Θεσσαλονίκη: Έκλεισαν προσωρινά τέσσερις σταθμοί του μετρό λόγω της πορείας στο κέντρο της πόλης

Κλειστοί είναι αυτή την ώρα τέσσερις σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω της πορείας που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της πόλης, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρία του Μετρό «Thema», «κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, οι σταθμοί "Βενιζέλου", "Αγίας Σοφίας", "Σιντριβάνι" και "Πανεπιστήμιο", παραμένουν προσωρινά κλειστοί».

Η λειτουργία του μετρό στους υπόλοιπους σταθμούς διεξάγεται κανονικά και οι συρμοί διέρχονται χωρίς να σταματούν στους τέσσερις σταθμούς στο κέντρο της πόλης, για την επαναλειτουργία των οποίων θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της εταιρίας για την ενημέρωση του κοινού.

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