Παύλος Φύσσας: Οι σημερινές και αυριανές κινητοποιήσεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του

Snapshot Στα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις μνήμης στον Πειραιά και το Κερατσίνι.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά καλεί τις σχολικές κοινότητες να συμμετάσχουν με κατάθεση λουλουδιών και τήρηση ενός λεπτού σιγής.

Η κεντρική συγκέντρωση και πορεία προς το Μπλόκο της Νίκαιας θα γίνει αύριο Παρασκευή στις 17:30 στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι.

Σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί συναυλία στα Λιπάσματα Δραπετσώνας με συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών.

Οι δράσεις μνήμης συνεχίζονται σήμερα και αύριο ως μέρος των εκδηλώσεων στην περιοχή Πειραιά και Κερατσινίου. Snapshot powered by AI

Με τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, έχουν προγραμματιστεί και φέτος δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά καλεί τις σχολικές κοινότητες της περιοχής να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φύσσα. Παράλληλα, προτείνεται σε όσους το επιθυμούν να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του, ενώ στις σχολικές κοινότητες αναμένεται να τηρηθεί και ενός λεπτού σιγή.

Η αυριανή συγκέντρωση στο Κερατσίνι

Η μεγάλη καθιερωμένη συγκέντρωση στο σημείο που έχει στηθεί το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι και η πορεία για το Μπλόκο της Νίκαιας, έχει προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή στις 17:30.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά καλεί τα σχολεία που το επιθυμούν να συμμετάσχουν και να προχωρήσουν σε συμβολική κατάθεση λουλουδιών.

Σήμερα η συναυλία στα Λιπάσματα Δραπετσώνας

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, έχει προγραμματιστεί για σήμερα, στις 18:30, συναυλία στον χώρο των Λιπασμάτων Δραπετσώνας με τη συμμετοχή των Κωσταντή Πιστιόλη, Πάνου Βλάχου, Παντελή Θαλασσινού, Σωκράτη Μάλαμα, Ρουμπαγιάτ, Baildsa, Mistafire, Ravita Brando, Stab, Twinsanity

Οι σημερινές και αυριανές δράσεις αποτελούν μέρος των εκδηλώσεων μνήμης που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου.

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