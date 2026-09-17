LAMDA: Πώς έχει εισπράξει ήδη 1,8 δισ. ευρώ στο Ελληνικό

Snapshot Η Lamda έχει εισπράξει ήδη 1,8 δισ. ευρώ από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων στο Ελληνικό έως τις 31.08.2026.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις ανήλθαν σε 164 εκατ. ευρώ, με αύξηση 30% σε σχέση με το 2025.

Τα εμπορικά κέντρα κατέγραψαν Operating EBITDA 46,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026, με αύξηση 5% έναντι του 2025.

Οι εργασίες στα εμπορικά κέντρα Riviera Galleria και The Ellinikon Mall προχωρούν, με ολοκλήρωση της Riviera Galleria αναμενόμενη εντός α’ τριμήνου 2027.

Η Μαρίνα Φλοίσβου σημείωσε νέο ρεκόρ εσόδων και EBITDA το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης στη Μαρίνα Αγίου Κοσμά. Snapshot powered by AI

Σημαντική συνεισφορά σε αυτή την επίδοση έχουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens καθώς μέχρι την 31.08.2026 είχαν διατεθεί στην αγορά 750 διαμερίσματα προς πώληση με τα 610 από αυτά (δηλαδή το 81%), να έχουν ήδη πωληθεί ή κρατηθεί από ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Από τον περασμένο Ιούλιο έχουν διατεθεί 79 επιπλέον οικιστικές μονάδες, ενώ τα συνολικά έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις ανήλθαν σε 164 εκ. μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 30% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Παράλληλα, για την ίδια περίοδο αναγνωρίστηκαν έσοδα ύψους €15 εκ από πωλήσεις ακινήτων (κυρίως από πωλήσεις γραφειακών χώρων) έναντι €104 εκ το πρώτο εξάμηνο του 2025 κυρίως λόγω χρονισμού πωλήσεων οικοπέδων. Τον Ιούλιο του 2026, η Εταιρεία υπέγραψε οριστικά συμβόλαια αγοραπωλησίας για την πώληση δύο οικοπέδων στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «Α-Π2» εντός του έργου στο Ελληνικό, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου €41,5εκ, που αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα €2.650 ανά τ.μ. οικοδομήσιμης

Η Εταιρεία αναμένει να αναγνωρίσει λογιστικό κέρδος προ φόρων ύψους περίπου €31 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συναλλαγής).

Αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις στους δύο, υπό ανάπτυξη, προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 73% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 76% του GLA στη Riviera Galleria, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της αγοράς και το έντονο ενδιαφέρον κορυφαίων διεθνών brands για τη συμμετοχή τους σε αυτά τα εμβληματικά έργα.

Είναι ενδεικτικό ότι τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο Έργο στο Ελληνικό ανήλθαν στα €512εκ την 30.06.2026 (έναντι €567εκ την 31.12.2025), ενώ για μια ακόμη περίοδο δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το Έργο στο Ελληνικό, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ποσού €232εκ.

Οι επιδόσεις των εμπορικών κέντρων

Τα τέσσερα Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία κατέγραψαν Operating EBITDA 46,6εκ το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το Operating Malls EBITDA προσαρμοσμένο για μεταχρεώσεις εξόδων διοικητικής υποστήριξης και λοιπών υποστηρικτικών λειτουργιών ύψους €3,4εκ, ανήλθε στα €50εκ, αυξημένο κατά 5% σε ετήσια βάση.

Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των βασικών μισθωμάτων κατά 6% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς και στην αύξηση των εσόδων από στάθμευση κατά 9% για την ίδια περίοδο.

Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της επισκεψιμότητας (+5% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2025), καθώς και από την επίτευξη νέου ιστορικού υψηλού στον συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων, ο οποίος ανήλθε σε €409εκ για την ίδια περίοδο.

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή της αξίας των εμπορικών κέντρων ανήλθαν σε €83,2εκ το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι €136,9εκ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η αξία των εμπορικών μας κέντρων συνεχίζει την ανοδική πορεία της καταγράφοντας σημαντικά κέρδη αποτιμήσεων και φέτος. Ωστόσο τα κέρδη αποτίμησης συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση υποχώρησαν, καθώς το 2025 είχε επωφεληθεί από σημαντική συμπίεση των αποδόσεων (yield compression) λόγω του θετικού μακροοικονομικού κλίματος.

Πώς προχωρούν τα έργα στα Malls του Ελληνικού

Οι εργασίες σκυροδέτησης στη Riviera Galleria έχουν ολοκληρωθεί, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι εργασίες στις όψεις και τα στέγαστρα, η κατασκευή των εσωτερικών χωρισμάτων σε όλα τα επίπεδα, καθώς και οι εξωτερικές εργασίες και οι εργασίες μόνωσης της οροφής, με την ολοκλήρωση να αναμένεται εντός του α΄ τριμήνου του 2027. Στο The Ellinikon Mall, η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενώ οι εργασίες ξεκινήσαν το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τις εργασίες θεμελίωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη. Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS την 30.06.2026 ανήλθε σε €1,9δις, με την αξία των 4 Εμπορικών Κέντρων σε λειτουργία να ξεπερνά τα €1,4δις.

Μαρίνα Φλοίσβου

Η Μαρίνα του Φλοίσβου συνέχισε την ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία, επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ το πρώτο εξάμηνο του 2026. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €13,9εκ, ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα €9,3εκ. Η ισχυρή αυτή επίδοση οφείλεται κυρίως στη σταθερά υψηλή ζήτηση για τη Μαρίνα του Φλοίσβου, η οποία καταγράφει μέγιστη πληρότητα στις μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού, στα αυξημένα έσοδα από τέλη διερχόμενων σκαφών, στις ετήσιες συμβατικές αναπροσαρμογές των τελών ελλιμενισμού, καθώς και στις χαμηλότερες δαπάνες μίσθωσης, οι οποίες αντανακλούν την ευνοϊκή διάρθρωση της σύμβασης μίσθωσης της Μαρίνας.

Ενώ η Μαρίνα του Φλοίσβου συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις, ο Όμιλος επενδύει στην επόμενη φάση ανάπτυξης μέσω της ολοκληρωμένης ανάπλασης της Μαρίνας Αγίου Κοσμά. Οι διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού έχουν πλέον μειωθεί περίπου στο ένα τρίτο της αρχικής δυναμικότητας της Μαρίνας, λόγω της προσωρινής απομάκρυνσης σκαφών για την εκτέλεση των εργασιών ανακαίνισης και της αναδιαμόρφωσης της Μαρίνας, ώστε να μπορεί να φιλοξενεί μεγαλύτερα σκάφη. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η Μαρίνα του Αγίου Κοσμά, σε συνδυασμό με το παρακείμενο συγκρότημά Riviera Galleria αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ενίσχυσης των εσόδων του Ομίλου.

Οι εξελίξεις της συμφωνίας με την ΙΟΝ

Αναφορικά με την συναλλαγή με την ION, Οι δύο πλευρές εργάζονται συστηματικά για τη σύγκλιση των θέσεων τους στα βασικά εμπορικά ζητήματα που παραμένουν ανοικτά, με κοινή πρόθεση την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα δημιουργεί αξία και οφέλη και για τις δύο πλευρές. Εντός του επόμενου μήνα, τα μέρη αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις επί των βασικών εμπορικών θεμάτων και να υπάρχει σαφής εικόνα ως προς την οριστικοποίηση της συναλλαγής. Σε περίπτωση θετικής έκβασης των διαπραγματεύσεων, η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του τελευταίου τριμήνου του 2026.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2026 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και έργα υποδομών ποσού €276εκ, με το ποσό από την έναρξη του έργου έως την 30.06.2026, να διαμορφώνεται πλέον στα €1,265εκ. Το The Ellinikon Sports Park τίθεται σε πλήρη λειτουργία αυτόν τον μήνα, σηματοδοτώντας την παράδοση του πρώτου μεγάλου έργου του Ελληνικού που θα είναι ανοιχτό στο κοινό και ένα σημαντικό ορόσημο στη μετάβαση της ανάπτυξης στη φάση παράδοσης των έργων.