Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων: Η ΝΔ πάνω από το 30%, αλλά η κάλπη παραμένει ρευστή

Δύο δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ δείχνουν ενίσχυση της κυβέρνησης, σταθεροποίηση του Τσίπρα στη δεύτερη θέση και πίεση στο ΠΑΣΟΚ – Μεγάλο «κλειδί» το 16,9% των αναποφάσιστων στην Opinion Poll

Κώστας Τσιτούνας

Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων: Η ΝΔ πάνω από το 30%, αλλά η κάλπη παραμένει ρευστή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει πάνω από 30% στην εκτίμηση ψήφου, με μικρή άνοδο μετά τη ΔΕΘ, αλλά χωρίς σαφή κοινωνικό ρεύμα υπέρ των κυβερνητικών εξαγγελιών.
  • Ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν στη δεύτερη θέση με σημαντική διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο διατηρεί σταθερά ποσοστά γύρω στο 12%.
  • Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καταγράφει σημαντική πτώση, από 8,5% τον Ιούλιο σε περίπου 5% σήμερα, υποχωρώντας σε χαμηλότερη θέση στις δημοσκοπήσεις.
  • Το ποσοστό των αναποφάσιστων είναι υψηλό, φτάνοντας έως και 16,9% στην Opinion Poll, διατηρώντας την πολιτική ρευστότητα και ανοίγοντας το ενδεχόμενο αλλαγών στην εκλογική συμπεριφορά.
  • Η αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένει το βασικό πολιτικό ζήτημα, με μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος να μην εμπιστεύεται κανέναν πολιτικό αρχηγό για την επίλυσή της.
Snapshot powered by AI

Δύο δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας την ίδια ημέρα, η Pulse και η Opinion Poll, αποτυπώνουν μια κοινή εικόνα για το πολιτικό σκηνικό μετά τη ΔΕΘ: η Νέα Δημοκρατία κινείται ξανά πάνω από το 30% στην εκτίμηση ψήφου, η ΕΛ.ΑΣ. του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται στη δεύτερη θέση, το ΠΑΣΟΚ διατηρεί την τρίτη, ενώ η πολιτική ρευστότητα παραμένει μεγάλη.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η δημοσκοπική άνοδος της ΝΔ δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη εικόνα ενθουσιασμού για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση φαίνεται να κερδίζει αριθμητικά, αλλά δεν προκύπτει από τις μετρήσεις ένα σαφές κοινωνικό ρεύμα που να δείχνει ότι η εκλογική μάχη έχει κριθεί.

Η ΝΔ ξανά πάνω από το 30%

Η Pulse καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στο 30,5%, από 30% τον Ιούλιο, δηλαδή άνοδο μισής μονάδας. Η ΕΛ.ΑΣ. παραμένει στο 17%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει επίσης κατά μισή μονάδα και φτάνει στο 12%.

Στην ίδια μέτρηση η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 8%, το ΚΚΕ στο 7%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 5,5%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στο 5,5%, η Φωνή Λογικής στο 3,5%, το ΜέΡΑ25 στο 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,5%. Η Pulse καταγράφει έτσι εννέα κόμματα γύρω ή πάνω από το όριο εισόδου στη Βουλή, ανάλογα με την τελική κατανομή.

Στην Opinion Poll η εικόνα είναι ακόμη πιο καθαρή για τη ΝΔ: 31%, έναντι 15,9% της ΕΛ.ΑΣ. και 12,1% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,3%, το ΚΚΕ με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 4,8% και η Φωνή Λογικής με 3,3%.

Η διαφορά ΝΔ – ΕΛ.ΑΣ. φτάνει έτσι στις 15,1 μονάδες στην Opinion Poll, ενώ στην Pulse είναι 13,5 μονάδες.

Η ΔΕΘ έδωσε πόντους, όχι όμως πολιτικό ρεύμα

Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο των δύο μετρήσεων.

Η ΝΔ ανεβαίνει. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όμως η άνοδος είναι περιορισμένη: στην Pulse μόλις +0,5 μονάδα σε σχέση με τον Ιούλιο.

Και την ίδια στιγμή η αξιολόγηση των εξαγγελιών στη ΔΕΘ απέχει πολύ από μια εικόνα καθολικής αποδοχής.

Στην Pulse, μόλις 32% κρίνει θετικά την παρουσία και τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη βρίσκονται στο 25%.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι όταν τίθεται το ερώτημα ποιος αντιμετωπίζει καλύτερα την ακρίβεια, ο Μητσοτάκης συγκεντρώνει 25%, ο Τσίπρας 19%, ο Ανδρουλάκης 11%, ενώ το «κανένας» φτάνει στο 31%.

Άρα η δημοσκοπική άνοδος της ΝΔ δεν πρέπει να συγχέεται με ενθουσιώδη αποδοχή των κυβερνητικών εξαγγελιών.

Τσίπρας: Δεύτερος με απόσταση, αλλά πλέον με καθαρό πολιτικό χώρο

Ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛ.ΑΣ. αποτελούν πλέον τον δεύτερο πόλο του συστήματος.

Το 17% της Pulse και το 15,9% της Opinion Poll δεν αφήνουν περιθώριο αμφισβήτησης ως προς τη δεύτερη θέση των δύο μετρήσεων.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Τσίπρας δεν φαίνεται να κερδίζει απλώς από την υποχώρηση άλλων κομμάτων. Στην Pulse παραμένει στο 17%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 12%. Δημιουργείται έτσι ένας σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στον δεύτερο και τον τρίτο πόλο.

Ταυτόχρονα, στην ερώτηση για την καταλληλότητα στην πρωθυπουργία, ο Μητσοτάκης παραμένει στο 30%, ο Τσίπρας στο 17%, ενώ ο Ανδρουλάκης βρίσκεται στο 8%.

Το ΠΑΣΟΚ κρατά, αλλά η μάχη για τη δεύτερη θέση απομακρύνεται

Το ΠΑΣΟΚ δεν καταγράφει κατάρρευση. Αντιθέτως, η εικόνα του στις δύο μετρήσεις είναι σχετικά σταθερή.

Στην Pulse βρίσκεται στο 12%, ενώ στην Opinion Poll στο 12,1%.

Το πρόβλημα είναι η απόσταση από την ΕΛ.ΑΣ.: περίπου 5 μονάδες στην Pulse και 3,8 μονάδες στην Opinion Poll.

Αυτό σημαίνει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εξακολουθεί να έχει έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, αλλά η επιστροφή Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Η μάχη πλέον δεν είναι μόνο απέναντι στη ΝΔ. Είναι και για το ποιος θα αποτελέσει τον ισχυρότερο αντιπολιτευτικό πόλο.

Η Καρυστιανού χάνει έδαφος

Εδώ βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές.

Η Pulse καταγράφει την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στο 5,5%, από 8,5% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη σύγκριση που παρουσιάζει η ίδια μέτρηση.

Η Opinion Poll την τοποθετεί ακόμη χαμηλότερα, στο 4,8%.

Το αποτέλεσμα είναι ότι από μια δύναμη που προηγουμένως διεκδικούσε κεντρικό ρόλο στη δημοσκοπική εικόνα, περνά σε σαφώς χαμηλότερη θέση στον κομματικό χάρτη. Στην Pulse βρίσκεται πλέον στην έβδομη θέση.

Το μεγάλο «κλειδί» είναι οι αναποφάσιστοι

Και εδώ βρίσκεται ίσως το σημαντικότερο στοιχείο για την επόμενη ημέρα.

Στην Opinion Poll οι αναποφάσιστοι και όσοι δεν απαντούν φτάνουν το 16,9% στην πρόθεση ψήφου.

Στην ίδια μέτρηση η ΝΔ βρίσκεται στο 25,7% στην πρόθεση ψήφου, η ΕΛ.ΑΣ. στο 13,2%, το ΠΑΣΟΚ στο 10,1%, η Ελληνική Λύση στο 6,1%, το ΚΚΕ στο 4,5% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 4%. Η εκτίμηση ψήφου προκύπτει αφού συνυπολογιστεί η κατανομή αυτής της αδιευκρίνιστης ψήφου.

Στην Pulse το αντίστοιχο ποσοστό αναποφάσιστων/δεν απαντώ είναι 11%.

Η διαφορά είναι σημαντική: 16,9% στην Opinion Poll έναντι 11% στην Pulse.

Άρα ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος δεν έχει σήμερα καταλήξει. Και αυτό σημαίνει ότι τα σημερινά ποσοστά καταγράφουν μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όχι μια κλειδωμένη εκλογική συμπεριφορά.

Η ακρίβεια παραμένει ο πραγματικός αντίπαλος

Πίσω από τους κομματικούς αριθμούς υπάρχει ένα σταθερό πολιτικό μήνυμα: η οικονομία και ειδικά η ακρίβεια εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό πεδίο πάνω στο οποίο θα κριθούν οι επόμενες πολιτικές ισορροπίες.

Η Pulse δείχνει ότι κανένας πολιτικός αρχηγός δεν συγκεντρώνει πλειοψηφική εμπιστοσύνη στο ερώτημα ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα την ακρίβεια. Το 31% απαντά «κανένας», ποσοστό μεγαλύτερο από εκείνο οποιουδήποτε πολιτικού αρχηγού.

Αυτό είναι το σημείο που πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα η κυβέρνηση.

Η ΝΔ μπορεί να βρίσκεται πάνω από το 30% στην εκτίμηση ψήφου, αλλά η κοινωνική αξιολόγηση των κυβερνητικών μέτρων δεν κινείται στα ίδια επίπεδα.

Η εικόνα μετά τη ΔΕΘ

Οι δύο δημοσκοπήσεις, λοιπόν, δεν δείχνουν πολιτικό σεισμό. Δείχνουν περισσότερο μια αναδιάταξη μέσα σε ένα ακόμη ρευστό σκηνικό. Και αυτό σημαίνει ότι η επόμενη φάση της πολιτικής αντιπαράθεσης θα παιχτεί λιγότερο στις εντυπώσεις της ΔΕΘ και περισσότερο στην καθημερινότητα: στην ακρίβεια, στο διαθέσιμο εισόδημα, στους μισθούς, στις συντάξεις και στην πραγματική εικόνα που θα έχει η τσέπη των πολιτών τους επόμενους μήνες.

Η ΔΕΘ, με άλλα λόγια, έδωσε στη ΝΔ δημοσκοπικό αέρα, αλλά δεν έκλεισε την πολιτική εκκρεμότητα. Το 30%-31% είναι ένα ισχυρό σημείο εκκίνησης, όχι το τέλος της διαδρομής. Και το μεγάλο ρευστό κομμάτι των αναποφάσιστων κρατά τον πολιτικό χάρτη ανοιχτό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Υποβρύχιο στη στεριά»: Πλάνα από τις αχανείς υπόγειες πυραυλικές πόλεις της Κίνας - Μήνυμα στις ΗΠΑ

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Από το Κολωνάκι στην Ερμιονίδα: Τα σχέδια της Γάκα για πολυτελές κέντρο ευεξίας - Αγόρασε παράκτιο οικόπεδο-φιλέτο 100 στρέμματα

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων: Η ΝΔ πάνω από το 30%, αλλά η κάλπη παραμένει ρευστή

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Σήμερα στις φυλακές Κορυδαλλού Γάκα - Θεοδωρόπουλος - Το χρονικό της προφυλάκισης και τα σημεία κλειδιά

06:54ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Ένα χρόνο μετά η οικογένειά της ψάχνει απαντήσεις - «Δεν μας λένε από τι πέθανε»

06:52ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί πρέπει να πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από τον πρωινό καφέ

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ: Από την Κρήτη στην Ευρώπη σε ιστορικό ματς

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου στον Κορυδαλλό η Ιωάννα Γάκα

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Στον Κορυδαλλό το ζευγάρι των γιατρών από το Κολωνάκι –Με πρώην αστυνομικούς ο Θεοδωρόπουλος - Με την... Μουρτζούκου η Γάκα!

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (17/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:14ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Οι προσωρινοί πίνακες του ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Περιορίζονται οι καταιγίδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία – Η πρόγνωση μέχρι την Κυριακή

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Σε ποιους να πείτε «χρόνια πολλά»

05:12WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Σοβαρό τροχαίο με πέντε τραυματίες μετά από ανατροπή αυτοκινήτου στην Ποσειδώνος – Οι τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση

04:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση– Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

04:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κλειστό την Πέμπτη για τους επισκέπτες το φαράγγι της Σαμαριάς

03:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ προς ΕΕ: «Εχθρική ενέργεια» αν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος – Απειλεί με σκληρούς δασμούς

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μπαράζ εκρήξεων στο Κίεβο μετά από συναγερμό για πυραυλική επίθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Σε ποιους να πείτε «χρόνια πολλά»

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ανάρτηση του Υπάτιου Πατμάνογλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να γίνει το "Σπίτι" του στη Νίκαια»

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου στον Κορυδαλλό η Ιωάννα Γάκα

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Περιορίζονται οι καταιγίδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία – Η πρόγνωση μέχρι την Κυριακή

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Στον Κορυδαλλό το ζευγάρι των γιατρών από το Κολωνάκι –Με πρώην αστυνομικούς ο Θεοδωρόπουλος - Με την... Μουρτζούκου η Γάκα!

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η προειδοποίηση αστυνομικού - «Πείτε την αλήθεια, αλλιώς θα την βρούμε μόνοι μας»

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Τον έπιασε με άλλη και την πάτησε με το αυτοκίνητο - Απίστευτο σκηνικό στη μέση του δρόμου

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Το νέο βίντεο του Ημιμαραθωνίου Κρήτης έγινε viral - Γιαγιά vs ChatGPT - «Ποιο σούσι βρε χαζοgpt;»

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Από το Δομοκό στο Κολωνάκι και από το αγροτικό στα Φάρσαλα στην μοιραία πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Σοβαρό τροχαίο με πέντε τραυματίες μετά από ανατροπή αυτοκινήτου στην Ποσειδώνος – Οι τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Απεργία πείνας ξεκίνησε ο Θεοδωρόπουλος, νευρική στο κρατητήριο η Γάκα - Αύριο η μεταγωγή τους στις φυλακές Κορυδαλλού

19:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανό είναι το σενάριο για τα πρώτα χιόνια στα μεγάλα υψόμετρα - Χάρτες

06:54ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Ένα χρόνο μετά η οικογένειά της ψάχνει απαντήσεις - «Δεν μας λένε από τι πέθανε»

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή νεογνό λίγο μετά τη γέννησή του

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Το Σπίτι της Φρίκης: 1.000.000 φωτογραφίες, 5 εξαφανίσεις - Φόβοι για πατέρα και γιο κατά συρροή δολοφόνους

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Υπνοθεραπευτής: «Σε μένα έστειλε η γιατρός τη φωτογραφία του Μαζωνάκη, με διαβεβαίωσε ότι ήταν ζωντανός - Τη Δευτέρα πάω στον Ανακριτή»

23:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια 2-1: Ανατροπή με τους φορ για την πρώτη νίκη στο Europa League

19:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Το πολιτικό τοπίο μετά τη ΔΕΘ - Στο 31% ανεβαίνει η ΝΔ - Οκτακομματική Βουλή

06:52ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί πρέπει να πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από τον πρωινό καφέ

22:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Η σημερινή σύγκριση των ICON-EU, ECMWF και GFS - Πού συμφωνούν, πού αποκλίνουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ