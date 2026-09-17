Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων: Η ΝΔ πάνω από το 30%, αλλά η κάλπη παραμένει ρευστή

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει πάνω από 30% στην εκτίμηση ψήφου, με μικρή άνοδο μετά τη ΔΕΘ, αλλά χωρίς σαφή κοινωνικό ρεύμα υπέρ των κυβερνητικών εξαγγελιών.

Ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν στη δεύτερη θέση με σημαντική διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο διατηρεί σταθερά ποσοστά γύρω στο 12%.

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καταγράφει σημαντική πτώση, από 8,5% τον Ιούλιο σε περίπου 5% σήμερα, υποχωρώντας σε χαμηλότερη θέση στις δημοσκοπήσεις.

Το ποσοστό των αναποφάσιστων είναι υψηλό, φτάνοντας έως και 16,9% στην Opinion Poll, διατηρώντας την πολιτική ρευστότητα και ανοίγοντας το ενδεχόμενο αλλαγών στην εκλογική συμπεριφορά.

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένει το βασικό πολιτικό ζήτημα, με μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος να μην εμπιστεύεται κανέναν πολιτικό αρχηγό για την επίλυσή της. Snapshot powered by AI

Δύο δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας την ίδια ημέρα, η Pulse και η Opinion Poll, αποτυπώνουν μια κοινή εικόνα για το πολιτικό σκηνικό μετά τη ΔΕΘ: η Νέα Δημοκρατία κινείται ξανά πάνω από το 30% στην εκτίμηση ψήφου, η ΕΛ.ΑΣ. του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται στη δεύτερη θέση, το ΠΑΣΟΚ διατηρεί την τρίτη, ενώ η πολιτική ρευστότητα παραμένει μεγάλη.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η δημοσκοπική άνοδος της ΝΔ δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη εικόνα ενθουσιασμού για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση φαίνεται να κερδίζει αριθμητικά, αλλά δεν προκύπτει από τις μετρήσεις ένα σαφές κοινωνικό ρεύμα που να δείχνει ότι η εκλογική μάχη έχει κριθεί.

Η ΝΔ ξανά πάνω από το 30%

Η Pulse καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στο 30,5%, από 30% τον Ιούλιο, δηλαδή άνοδο μισής μονάδας. Η ΕΛ.ΑΣ. παραμένει στο 17%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει επίσης κατά μισή μονάδα και φτάνει στο 12%.

Στην ίδια μέτρηση η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 8%, το ΚΚΕ στο 7%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 5,5%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στο 5,5%, η Φωνή Λογικής στο 3,5%, το ΜέΡΑ25 στο 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,5%. Η Pulse καταγράφει έτσι εννέα κόμματα γύρω ή πάνω από το όριο εισόδου στη Βουλή, ανάλογα με την τελική κατανομή.

Στην Opinion Poll η εικόνα είναι ακόμη πιο καθαρή για τη ΝΔ: 31%, έναντι 15,9% της ΕΛ.ΑΣ. και 12,1% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,3%, το ΚΚΕ με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 4,8% και η Φωνή Λογικής με 3,3%.

Η διαφορά ΝΔ – ΕΛ.ΑΣ. φτάνει έτσι στις 15,1 μονάδες στην Opinion Poll, ενώ στην Pulse είναι 13,5 μονάδες.

Η ΔΕΘ έδωσε πόντους, όχι όμως πολιτικό ρεύμα

Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο των δύο μετρήσεων.

Η ΝΔ ανεβαίνει. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όμως η άνοδος είναι περιορισμένη: στην Pulse μόλις +0,5 μονάδα σε σχέση με τον Ιούλιο.

Και την ίδια στιγμή η αξιολόγηση των εξαγγελιών στη ΔΕΘ απέχει πολύ από μια εικόνα καθολικής αποδοχής.

Στην Pulse, μόλις 32% κρίνει θετικά την παρουσία και τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη βρίσκονται στο 25%.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι όταν τίθεται το ερώτημα ποιος αντιμετωπίζει καλύτερα την ακρίβεια, ο Μητσοτάκης συγκεντρώνει 25%, ο Τσίπρας 19%, ο Ανδρουλάκης 11%, ενώ το «κανένας» φτάνει στο 31%.

Άρα η δημοσκοπική άνοδος της ΝΔ δεν πρέπει να συγχέεται με ενθουσιώδη αποδοχή των κυβερνητικών εξαγγελιών.

Τσίπρας: Δεύτερος με απόσταση, αλλά πλέον με καθαρό πολιτικό χώρο

Ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛ.ΑΣ. αποτελούν πλέον τον δεύτερο πόλο του συστήματος.

Το 17% της Pulse και το 15,9% της Opinion Poll δεν αφήνουν περιθώριο αμφισβήτησης ως προς τη δεύτερη θέση των δύο μετρήσεων.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Τσίπρας δεν φαίνεται να κερδίζει απλώς από την υποχώρηση άλλων κομμάτων. Στην Pulse παραμένει στο 17%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 12%. Δημιουργείται έτσι ένας σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στον δεύτερο και τον τρίτο πόλο.

Ταυτόχρονα, στην ερώτηση για την καταλληλότητα στην πρωθυπουργία, ο Μητσοτάκης παραμένει στο 30%, ο Τσίπρας στο 17%, ενώ ο Ανδρουλάκης βρίσκεται στο 8%.

Το ΠΑΣΟΚ κρατά, αλλά η μάχη για τη δεύτερη θέση απομακρύνεται

Το ΠΑΣΟΚ δεν καταγράφει κατάρρευση. Αντιθέτως, η εικόνα του στις δύο μετρήσεις είναι σχετικά σταθερή.

Στην Pulse βρίσκεται στο 12%, ενώ στην Opinion Poll στο 12,1%.

Το πρόβλημα είναι η απόσταση από την ΕΛ.ΑΣ.: περίπου 5 μονάδες στην Pulse και 3,8 μονάδες στην Opinion Poll.

Αυτό σημαίνει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εξακολουθεί να έχει έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, αλλά η επιστροφή Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Η μάχη πλέον δεν είναι μόνο απέναντι στη ΝΔ. Είναι και για το ποιος θα αποτελέσει τον ισχυρότερο αντιπολιτευτικό πόλο.

Η Καρυστιανού χάνει έδαφος

Εδώ βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές.

Η Pulse καταγράφει την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στο 5,5%, από 8,5% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη σύγκριση που παρουσιάζει η ίδια μέτρηση.

Η Opinion Poll την τοποθετεί ακόμη χαμηλότερα, στο 4,8%.

Το αποτέλεσμα είναι ότι από μια δύναμη που προηγουμένως διεκδικούσε κεντρικό ρόλο στη δημοσκοπική εικόνα, περνά σε σαφώς χαμηλότερη θέση στον κομματικό χάρτη. Στην Pulse βρίσκεται πλέον στην έβδομη θέση.

Το μεγάλο «κλειδί» είναι οι αναποφάσιστοι

Και εδώ βρίσκεται ίσως το σημαντικότερο στοιχείο για την επόμενη ημέρα.

Στην Opinion Poll οι αναποφάσιστοι και όσοι δεν απαντούν φτάνουν το 16,9% στην πρόθεση ψήφου.

Στην ίδια μέτρηση η ΝΔ βρίσκεται στο 25,7% στην πρόθεση ψήφου, η ΕΛ.ΑΣ. στο 13,2%, το ΠΑΣΟΚ στο 10,1%, η Ελληνική Λύση στο 6,1%, το ΚΚΕ στο 4,5% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 4%. Η εκτίμηση ψήφου προκύπτει αφού συνυπολογιστεί η κατανομή αυτής της αδιευκρίνιστης ψήφου.

Στην Pulse το αντίστοιχο ποσοστό αναποφάσιστων/δεν απαντώ είναι 11%.

Η διαφορά είναι σημαντική: 16,9% στην Opinion Poll έναντι 11% στην Pulse.

Άρα ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος δεν έχει σήμερα καταλήξει. Και αυτό σημαίνει ότι τα σημερινά ποσοστά καταγράφουν μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όχι μια κλειδωμένη εκλογική συμπεριφορά.

Η ακρίβεια παραμένει ο πραγματικός αντίπαλος

Πίσω από τους κομματικούς αριθμούς υπάρχει ένα σταθερό πολιτικό μήνυμα: η οικονομία και ειδικά η ακρίβεια εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό πεδίο πάνω στο οποίο θα κριθούν οι επόμενες πολιτικές ισορροπίες.

Η Pulse δείχνει ότι κανένας πολιτικός αρχηγός δεν συγκεντρώνει πλειοψηφική εμπιστοσύνη στο ερώτημα ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα την ακρίβεια. Το 31% απαντά «κανένας», ποσοστό μεγαλύτερο από εκείνο οποιουδήποτε πολιτικού αρχηγού.

Αυτό είναι το σημείο που πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα η κυβέρνηση.

Η ΝΔ μπορεί να βρίσκεται πάνω από το 30% στην εκτίμηση ψήφου, αλλά η κοινωνική αξιολόγηση των κυβερνητικών μέτρων δεν κινείται στα ίδια επίπεδα.

Η εικόνα μετά τη ΔΕΘ

Οι δύο δημοσκοπήσεις, λοιπόν, δεν δείχνουν πολιτικό σεισμό. Δείχνουν περισσότερο μια αναδιάταξη μέσα σε ένα ακόμη ρευστό σκηνικό. Και αυτό σημαίνει ότι η επόμενη φάση της πολιτικής αντιπαράθεσης θα παιχτεί λιγότερο στις εντυπώσεις της ΔΕΘ και περισσότερο στην καθημερινότητα: στην ακρίβεια, στο διαθέσιμο εισόδημα, στους μισθούς, στις συντάξεις και στην πραγματική εικόνα που θα έχει η τσέπη των πολιτών τους επόμενους μήνες.

Η ΔΕΘ, με άλλα λόγια, έδωσε στη ΝΔ δημοσκοπικό αέρα, αλλά δεν έκλεισε την πολιτική εκκρεμότητα. Το 30%-31% είναι ένα ισχυρό σημείο εκκίνησης, όχι το τέλος της διαδρομής. Και το μεγάλο ρευστό κομμάτι των αναποφάσιστων κρατά τον πολιτικό χάρτη ανοιχτό.

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