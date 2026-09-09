Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ με 14,6 μονάδες

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 14,6 ποσοστιαίες μονάδες στην εκτίμηση ψήφου, με ποσοστό 30,6%.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,8%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 13,5% και το ΠΑΣΟΚ 10,8%.

Το 36,2% των ερωτηθέντων αποτιμά θετικά ή μάλλον θετικά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Το 44,6% θεωρεί το πρόγραμμα του Κ. Μητσοτάκη κοστολογημένο και ρεαλιστικό, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον Α. Τσίπρα είναι 20,4% και για τον Ν. Ανδρουλάκη 24,9%.

Η θετική αποτίμηση για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ είναι 24,6%, ενώ για το ΠΑΣΟΚ ανέρχεται σε 26,6%. Snapshot powered by AI

Μεγάλο προβάδισμα 14,6 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού STAR, η οποία είναι και η πρώτη μέτρηση που δημοσιεύεται έπειτα από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Η εκτίμηση ψήφου

Ειδικότερα, στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ 30,6%,

30,6%, ΕΛΑΣ 16%,

16%, ΠΑΣΟΚ 12,8%,

12,8%, Ελληνική Λύση 9%,

9%, ΚΚΕ 8,8%,

8,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,9%,

4,9%, Φωνή Λογικής 3,7%,

3,7%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3,6%,

3,6%, Μέρα 25 2,1%,

2,1%, Νέα Αριστερά 1,4%,

1,4%, ΣΥΡΙΖΑ 1,3%,

1,3%, Νίκη 1,2%.

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ 25,8%

25,8% ΕΛΑΣ 13,5%

13,5% ΠΑΣΟΚ 10,8%.

10,8%. Ελληνική Λύση 7,6%,

7,6%, ΚΚΕ 7,4%,

7,4%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%,

4,1%, Φωνή Λογικής 3,1%,

3,1%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3%,

3%, Μέρα 25 1,8%,

1,8%, Νέα Αριστερά 1,2%,

1,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1,1%,

1,1%, Νίκη 1%.

Πώς αποτιμούν τις εξαγγελίες Μητσοτάκη και Τσίπρα

Θετικά και μάλλον θετικά αποτιμά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ το 36,2%.

Η θετική αποτίμηση για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας είναι 24,6% και για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης 26,6%.

Κοστολογημένο και ρεαλιστικό θεωρεί το πρόγραμμα του Κ. Μητσοτάκη το 44,6%, του Α. Τσίπρα το 20,4% και του Ν. Ανδρουλάκη το 24,9%.

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