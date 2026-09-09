Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ με 14,6 μονάδες

Τι δείχνει η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Παναγιώτης Βελισσάρης

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ με 14,6 μονάδες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 14,6 ποσοστιαίες μονάδες στην εκτίμηση ψήφου, με ποσοστό 30,6%.
  • Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,8%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 13,5% και το ΠΑΣΟΚ 10,8%.
  • Το 36,2% των ερωτηθέντων αποτιμά θετικά ή μάλλον θετικά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
  • Το 44,6% θεωρεί το πρόγραμμα του Κ. Μητσοτάκη κοστολογημένο και ρεαλιστικό, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον Α. Τσίπρα είναι 20,4% και για τον Ν. Ανδρουλάκη 24,9%.
  • Η θετική αποτίμηση για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ είναι 24,6%, ενώ για το ΠΑΣΟΚ ανέρχεται σε 26,6%.
Snapshot powered by AI

Μεγάλο προβάδισμα 14,6 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού STAR, η οποία είναι και η πρώτη μέτρηση που δημοσιεύεται έπειτα από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Η εκτίμηση ψήφου

Ειδικότερα, στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • ΝΔ 30,6%,
  • ΕΛΑΣ 16%,
  • ΠΑΣΟΚ 12,8%,
  • Ελληνική Λύση 9%,
  • ΚΚΕ 8,8%,
  • Πλεύση Ελευθερίας 4,9%,
  • Φωνή Λογικής 3,7%,
  • Ελπίδα για την Δημοκρατία 3,6%,
  • Μέρα 25 2,1%,
  • Νέα Αριστερά 1,4%,
  • ΣΥΡΙΖΑ 1,3%,
  • Νίκη 1,2%.
6aa19352c3791.jpg

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • ΝΔ 25,8%
  • ΕΛΑΣ 13,5%
  • ΠΑΣΟΚ 10,8%.
  • Ελληνική Λύση 7,6%,
  • ΚΚΕ 7,4%,
  • Πλεύση Ελευθερίας 4,1%,
  • Φωνή Λογικής 3,1%,
  • Ελπίδα για την Δημοκρατία 3%,
  • Μέρα 25 1,8%,
  • Νέα Αριστερά 1,2%,
  • ΣΥΡΙΖΑ 1,1%,
  • Νίκη 1%.
6aa192b15c110.jpg

Πώς αποτιμούν τις εξαγγελίες Μητσοτάκη και Τσίπρα

Θετικά και μάλλον θετικά αποτιμά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ το 36,2%.

Η θετική αποτίμηση για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας είναι 24,6% και για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης 26,6%.

Κοστολογημένο και ρεαλιστικό θεωρεί το πρόγραμμα του Κ. Μητσοτάκη το 44,6%, του Α. Τσίπρα το 20,4% και του Ν. Ανδρουλάκη το 24,9%.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:53ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκλονισμένες οι αδελφές του αποχώρησαν από το ΕΛΠΙΣ

21:48ΥΓΕΙΑ

Πλασμαφαίρεση: Τι είναι, πότε εφαρμόζεται και πώς μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανακοπή

21:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Σαρωτική Μπαρτσελόνα, εύκολη νίκη για Στουτγάρδη (vid)

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στην Ασφάλεια ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής Stem Cell που «έσβησε» ο τραγουδιστής

21:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι δείχνει η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Στο 30,6% η ΝΔ, προβάδισμα 14,6 μονάδων από την ΕΛΑΣ

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φρίντριχ Μερτς ακύρωσε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Σχεδόν 1.000 νεκροί από ιλαρά στο Μπαγκλαντές: Το χειρότερο ξέσπασμα στην ιστορία του

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ο Κύπριος δημοσιογράφος, Χρύσανθος Τσουρούλλης, τον αποχαιρετά: «Αντίο, ανεπανάληπτα ταλαντούχε φίλε μου…»

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Κτηνωδία: Σκοτώνουν με σφεντόνα παπαγάλους σε πάρκο του Λονδίνου - Δεκάδες νεκρά πουλιά

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης: «Ο Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική - Σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης»

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατό του – Τι ψάχνουν οι αρχές

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης: Ο πολιτικός κόσμος τον αποχαιρετά

20:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Μακρόν: Να αναληφθούν ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για το ενεργειακό κόστος

20:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Παρέθεσε γεύμα στην... οικογένεια του Παναθηναϊκού AKTOR

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Ξαφνικός θάνατος Μαζωνάκη: Όλος ο κόσμος αποχαιρετά τον «Μαζώ» – Από τον Πιερρακάκη και τον Αρναούτογλου στους Κιάμο, Γερμανού, Βόσσου, Σρόιτερ

20:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Live η παρουσίαση του νέου αναδιπλούμενου iPhone

20:34LIFESTYLE

Συγκλονιστικό βίντεο: Το άγνωστο ντουέτο Μαζωνάκη - Παντελίδη

20:30ΕΥ ΖΗΝ

Η έκθεση στο ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού συνδέεται με 1 στις 5 περιπτώσεις καρκίνου του εντέρο

20:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καταστροφή - Πατριωτική ευθύνη των οικονομικά δυνατών να βάλουν πλάτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:59ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης: «Ο Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική - Σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης»

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης: Πριν μεταφερθεί στο «Ελπίς» ήταν σε ιατρείο στο Κολωνάκι με «αντιγηραντικές» και «αναγεννητικές» θεραπείες με βλαστοκύτταρα

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μαζωνάκης: «Ήταν σε άσχημη κατάσταση – Πήγε να ζητήσει βοήθεια σε ιατρείο» λέει ο Γιαννάκος

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μαζωνάκης: «Ο Γιώργος είχε πάρα πολλές φοβίες – Τα τελευταία 30 χρόνια δεν ήταν καλά», λέει ο Νίκος Μουρατίδης

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατό του – Τι ψάχνουν οι αρχές

12:22ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η αδελφή του, Μαρία, στο νοσοκομείο - ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η Αστυνομία δεν βρήκε τον γιατρό στο ιατρείο – Τις επόμενες ώρες η ιατροδικαστική

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι τελευταίες φωτογραφίες και αναρτήσεις του πριν από τον θάνατό του

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης: Έφοδος της ασφάλειας στο ιατρείο που ήταν πριν μεταφερθεί στο ΕΛΠΙΣ

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Η τελευταία συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη: Τι είχε πει για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τον ξαφνικό θάνατο Μαζωνάκη: Έφτασε στο «Ελπίς» νεκρός - Η δήλωση Γεωργιάδη

18:54ΕΛΛΑΔΑ

«Ανήκεις σε εσένα τώρα – Βγες να μας πεις ότι είναι ψέματα»: Το σπαρακτικό «αντίο» του κόσμου στον Γιώργο Μαζωνάκη

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ξαφνικά ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών

11:30LIFESTYLE

Τηλεθέαση - πρωινή ζώνη: Ποιοι ξεχώρισαν, ποιοι δυσκολεύτηκαν

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Ξαφνικός θάνατος Μαζωνάκη: Όλος ο κόσμος αποχαιρετά τον «Μαζώ» – Από τον Πιερρακάκη και τον Αρναούτογλου στους Κιάμο, Γερμανού, Βόσσου, Σρόιτερ

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης: Ο πολιτικός κόσμος τον αποχαιρετά

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μαζωνάκης: «Ο Γιώργος είχε κάτι που δεν διδάσκεται και δεν κατασκευάζεται» - Ο αποχαιρετισμός του Φοίβου

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς» για τον θάνατό του- Χωρίς αναπνοή και σφυγμό

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: «Δεν είδαμε, δεν ακούσαμε» - Σιγή ιχθύος για τα ανθελληνικά συνθήματα σε πανηγύρι στη Μελίτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ