Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ με 14,6 μονάδες
Τι δείχνει η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
Snapshot
- Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 14,6 ποσοστιαίες μονάδες στην εκτίμηση ψήφου, με ποσοστό 30,6%.
- Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,8%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 13,5% και το ΠΑΣΟΚ 10,8%.
- Το 36,2% των ερωτηθέντων αποτιμά θετικά ή μάλλον θετικά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
- Το 44,6% θεωρεί το πρόγραμμα του Κ. Μητσοτάκη κοστολογημένο και ρεαλιστικό, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον Α. Τσίπρα είναι 20,4% και για τον Ν. Ανδρουλάκη 24,9%.
- Η θετική αποτίμηση για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ είναι 24,6%, ενώ για το ΠΑΣΟΚ ανέρχεται σε 26,6%.
Μεγάλο προβάδισμα 14,6 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού STAR, η οποία είναι και η πρώτη μέτρηση που δημοσιεύεται έπειτα από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
Η εκτίμηση ψήφου
Ειδικότερα, στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- ΝΔ 30,6%,
- ΕΛΑΣ 16%,
- ΠΑΣΟΚ 12,8%,
- Ελληνική Λύση 9%,
- ΚΚΕ 8,8%,
- Πλεύση Ελευθερίας 4,9%,
- Φωνή Λογικής 3,7%,
- Ελπίδα για την Δημοκρατία 3,6%,
- Μέρα 25 2,1%,
- Νέα Αριστερά 1,4%,
- ΣΥΡΙΖΑ 1,3%,
- Νίκη 1,2%.
Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- ΝΔ 25,8%
- ΕΛΑΣ 13,5%
- ΠΑΣΟΚ 10,8%.
- Ελληνική Λύση 7,6%,
- ΚΚΕ 7,4%,
- Πλεύση Ελευθερίας 4,1%,
- Φωνή Λογικής 3,1%,
- Ελπίδα για την Δημοκρατία 3%,
- Μέρα 25 1,8%,
- Νέα Αριστερά 1,2%,
- ΣΥΡΙΖΑ 1,1%,
- Νίκη 1%.
Πώς αποτιμούν τις εξαγγελίες Μητσοτάκη και Τσίπρα
Θετικά και μάλλον θετικά αποτιμά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ το 36,2%.
Η θετική αποτίμηση για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας είναι 24,6% και για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης 26,6%.
Κοστολογημένο και ρεαλιστικό θεωρεί το πρόγραμμα του Κ. Μητσοτάκη το 44,6%, του Α. Τσίπρα το 20,4% και του Ν. Ανδρουλάκη το 24,9%.