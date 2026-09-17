Κεντροαριστερά: Νέα δεδομένα για συνεργασίες, μετακινήσεις και δημοσκοπήσεις

Snapshot ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ αναπτύσσουν διακριτές στρατηγικές ενόψει μετεκλογικών συνεργασιών και μετακινήσεων προσώπων στην Κεντροαριστερά.

Η επίσημη γραμμή του ΠΑΣΟΚ παραμένει η αυτόνομη πορεία, παρά τις συζητήσεις για πιθανές συγκλίσεις με την ΕΛΑΣ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η ένταξη νέων στελεχών στο ΠΑΣΟΚ αναμένεται να γίνει σταδιακά, με την πρώτη φουρνιά να περιλαμβάνει τον Ευάγγελο Αποστολάκη και τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ικανοποίηση για την ΕΛΑΣ, η οποία διατηρεί σταθερά ποσοστά γύρω στο 15-17%, και καταγράφουν θετικά ποιοτικά στοιχεία μετά τη ΔΕΘ.

Η πολιτική πορεία της Όλγας Γεροβασίλη φαίνεται να οδηγείται προς την ΕΛΑΣ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να διαμορφώσει διακριτή και κοστολογημένη πολιτική παρουσία ενόψει αναδιάταξης της Κεντροαριστεράς. Snapshot powered by AI

Οι συζητήσεις για τις μετεκλογικές συνεργασίες, η κινητικότητα στελεχών και οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ διαμορφώνουν νέα δεδομένα στον χώρο της Κεντροαριστεράς. ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν να χαράξουν διακριτές στρατηγικές, την ώρα που οι μετακινήσεις προσώπων και η συζήτηση για πιθανές συγκλίσεις φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα της επόμενης ημέρας.

Η κουβέντα άνοιξε εκ νέου τις τελευταίες ημέρες στο ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι η επίσημη γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη παραμένει αυτή της αυτόνομης πορείας.

Η τοποθέτηση του Απόστολου Πάνα ότι η ΕΛΑΣ κινείται στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και ότι οι όμορες πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν προκάλεσε αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία χαρακτήρισε όσα είπε προσωπικές και άστοχες απόψεις.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, πάντως, το συγκεκριμένο θέμα θεωρείται λήξαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ουδέποτε υπήρξε σκέψη για πειθαρχικό μέτρο σε βάρος του βουλευτή Χαλκιδικής. Στελέχη του κόμματος επισημαίνουν ότι τα πρόσωπα με δημόσιο λόγο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στις διατυπώσεις τους, ώστε να μη δίνεται λαβή για διαφορετικές ερμηνείες των λεγομένων τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνάντησή του με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, σημειώνοντας ότι «λάθη θα γίνονται, αλλά να είμαστε προσεκτικοί», χωρίς να κατονομάσει τον Απόστολο Πάνα.

Η συζήτηση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Η Βάσια Αναστασίου δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «ενδεχομένως» θα μπορούσε να είναι ένα κόμμα με το οποίο το ΠΑΣΟΚ θα συζητούσε προγραμματικά, επαναφέροντας με διαφορετικό τρόπο το ζήτημα των πιθανών μελλοντικών συγκλίσεων.

Οι δύο παρεμβάσεις δεν αλλάζουν την επίσημη στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη. Δείχνουν όμως ότι η συζήτηση δύσκολα θα κλείσει, ιδιαίτερα όσο πλησιάζουν οι εκλογές και όσο οι τρεις πολιτικοί χώροι διεκδικούν επικαλυπτόμενα τμήματα του εκλογικού σώματος.

Σε δόσεις η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ

Την ίδια ώρα συνεχίζεται και η κινητικότητα γύρω από τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Η παρουσία του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλωνίτη στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ είχε ήδη καταστήσει σαφές ότι οι συζητήσεις τους με τη Χαριλάου Τρικούπη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τον ίδιο τον Αυλωνίτη να παραπέμπει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τις επίσημες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, πάντως, η ένταξη νέων στελεχών στο ΠΑΣΟΚ σχεδιάζεται να γίνει σε δόσεις. Η πρώτη «φουρνιά» αναμένεται να είναι αυτή των Αυλωνίτη και Αποστολάκη, με τις σχετικές ανακοινώσεις να τοποθετούνται την επόμενη εβδομάδα.

Σε δεύτερο χρόνο όλα δείχνουν ότι θα ακολουθήσει η Νίνα Κασιμάτη, για την οποία εδώ και καιρό οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ στο τραπέζι παραμένει και η περίπτωση της Μυρτώς Κοροβέση. Για τη Θεοδώρα Τζάκρη, αντίθετα, προς το παρόν επικρατεί σιγή ασυρμάτου, χωρίς να υπάρχει νεότερη ένδειξη για την πορεία των σχετικών συζητήσεων. Η κινητικότητα πάντως για Κασιμάτη και Κοροβέση έχει καταγραφεί, με κάθε περίπτωση να βρίσκεται σε διαφορετικό βαθμό ωριμότητας.

Ικανοποίηση στην ΕΛΑΣ για τις δημοσκοπήσεις

Στην ΕΛΑΣ, την ίδια ώρα, επικρατεί ικανοποίηση για τη δημοσκοπική εικόνα μετά τη ΔΕΘ.

Η Pulse καταγράφει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 17% στην εκτίμηση ψήφου, στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη μέτρησή της, ενώ η Opinion Poll το τοποθετεί στο 15,9%, έναντι 12,1% του ΠΑΣΟΚ.

Στελέχη της ΕΛΑΣ εκτιμούν ότι η εικόνα αυτή διαψεύδει όσους προέβλεπαν ότι η αρχική άνοδος του νέου κόμματος θα είχε περιορισμένη διάρκεια. Όπως υποστηρίζουν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων, στα οποία θεωρούν ότι αρχίζουν να αποτυπώνονται συγκεκριμένες πλευρές των προτάσεων που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, κυρίως η εξειδίκευση του οικονομικού προγράμματος και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η Γεροβασίλη δείχνει ΕΛΑΣ

Παράλληλα με τις δημοσκοπήσεις, στην ΕΛΑΣ παρακολουθούν και τις κινήσεις προσώπων που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη στο Newsbomb, η οποία ανέφερε ότι εξακολουθεί να βλέπει τον εαυτό της και την πολιτική της αντίληψη μέσα στο σχέδιο της ΕΛΑΣ και ξεκαθάρισε ότι άλλη κομματική στέγη δεν βλέπει για τον εαυτό της. Πρόσθεσε, πάντως, ότι εκκρεμεί σχετική συζήτηση και ότι τα επόμενα βήματα θα πρέπει να γίνουν «σωστά και στην ώρα τους».

Η δήλωση ερμηνεύεται ως σαφής ένδειξη ότι η πολιτική της πορεία οδηγείται προς την ΕΛΑΣ, χωρίς ακόμη να έχει ανακοινωθεί επίσημα ο χρόνος ή ο τρόπος μιας πιθανής ένταξης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ στη μέση των μετακινήσεων

Οι παράλληλες κινήσεις προς ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ επηρεάζουν αναπόφευκτα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα σημαντικό μέρος των προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο της κινητικότητας έχει εκλεγεί ή έχει διατελέσει στέλεχος του κόμματος, με αποτέλεσμα η αναδιάταξη της Κεντροαριστεράς να περνά σε μεγάλο βαθμό και μέσα από το δικό του πολιτικό και στελεχιακό δυναμικό.

Για την Κουμουνδούρου το ζητούμενο είναι πλέον να διαμορφώσει διακριτή πολιτική παρουσία, ιδεολογικά οριοθετημένη απέναντι σε άλλες δυνάμεις του χώρου και ιδιαίτερα απέναντι στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, προς τον οποίο άλλωστε «αιμοραγεί». Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι καθημερινές παρεμβάσεις κεντρικών στελεχών, τα βίντεο, αλλά και η χθεσινή συνάντηση με δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ το κόμματος, ώστε να γίνει σαφές ότι το πρόγραμμα που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μελετημένο και κοστολογημένο.

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