Δουδωνής: Δες πώς κατάντησες Φλωρίδη!

Ευθεία επίθεση κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη εξαπέλυσε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και εισηγητής του κόμματος κατά τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, Παναγιώτης Δουδωνής.

Ο κ. Δουδωνής, τόνισε ότι εξ' αιτίας του γεγονότος ότι ο κ. Φλωρίδης είναι εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, δε δικαιούται να εκπροσωπεί την κυβέρνηση σε μια καθαρά κοινοβουλευτική διαδικασία, όπως είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος.

Σε αυτό το πλαίσιο κάλεσε μάλιστα την αντιπολίτευση να αποχωρήσει από την αίθουσα της Ολομέλειας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κ. Φλωρίδη σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου παρενέβη μάλιστα, αποκαλώντας τον Γιώργο Φλωρίδη «παιδί της Χούντας». «Δείτε πώς καταντήσατε το ΠΑΣΟΚ», είπε εκτός μικροφώνου ο Γιώργος Φλωρίδης, με τον κ. Δουδωνή να απαντά αναφωνεί προς τον υπ. Δικαιοσύνης «δες πώς κατάντησες εσύ τον εαυτό σου».

Μάλιστα υπήρξε μία ακόμη ιδιαίτερη στιγμή όταν ο κ. Φλωρίδης σηκώθηκε από τη θέση του και μετακινήθηκε προς την πόρτα της αίθουσας για να μιλήσει με τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής. «Αφού κάνατε τον μισό δρόμο κάντε και τον άλλο μισό και σηκωθείτε και φύγετε!», είπε λίγο πριν το τέλος της ομιλίας του ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Επί του διαδικαστικού θέματος που έθεσε ο κ. Δουδωνής, ο προεδρεύων κ. Γεωργαντάς επεσήμανε ότι είναι παλαιότερη πρακτική της Βουλής να επιτρέπεται μόνο στον υπ. Δικαιοσύνης να απευθύνεται στο σώμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της Αναθεώρησης του Συντάγματος, υπενθυμίζοντας αντίστοιχη συζήτηση που είχε γίνει τη δεκαετία του '90 με προεδρεύων τότε τον Γιώργο Σουφλιά, αλλά και τις σχετικές αναφορές του ΠτΒ Νικήτα Κακλαμάνη. Τα παραδείγματα προκάλεσαν νέα ένταση, με τον κ. Γεωργαντά να μην επιτρέπει να ανοίξει κύκλος παρεμβάσεων εκ μέρους των κομμάτων και να δέχεται έντονες αντιδράσεις από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Γιαννούλη, που είπε ότι «είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει!».

Σημειώνεται ότι εκ μέρους του ΚΚΕ, η Μαρία Κομνηνάκα που έλαβε τον λόγο στη συνέχεια, συμφώνησε ότι τυπικά είναι αντικανονική η παρουσία του Γιώργου Φλωρίδη.

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