Σε τι διαφέρει το ρόφημα κακάο από τη ζεστή σοκολάτα – Οφέλη υγείας και τι προσέχουμε στις ετικέτες

Τα ροφήματα κακάο και σοκολάτας μπορεί να έχουν παρόμοια γεύση, αλλά περιέχουν πολύ διαφορετικές ποσότητες ζάχαρης και λιπαρών. Η σκόνη κακάο χωρίς ζάχαρη σάς επιτρέπει να ελέγχετε το επίπεδο γλυκύτητας, ενώ η λιωμένη σοκολάτα ή τα γλυκαμένα μείγματα σοκολάτας σε σκόνη προσθέτουν επιπλέον συστατικά.

Η ουσιαστική σύγκριση αφορά το τι περιέχει τελικά το φλιτζάνι, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος και των υλικών επικάλυψης.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ροφήματος κακάο και ενός ροφήματος σοκολάτας;

Ένα ρόφημα κακάο παρασκευάζεται συνήθως με βάση τη σκόνη κακάο, ενώ ένα ρόφημα σοκολάτας μπορεί να περιέχει λιωμένη σοκολάτα ή ένα γλυκαμένο μείγμα «με βάση το κακάο».

Η σκόνη κακάο παράγεται με την αφαίρεση μεγάλου μέρους του βουτύρου κακάο (του φυσικού λίπους του καρπού του κακαόδεντρου) από τους αλεσμένους κόκκους κακάο (τους σπόρους του καρπού). Διατηρεί ωστόσο κάποια ποσότητα λίπους, καθώς και φυτικές ίνες, μέταλλα και φυτικές ενώσεις.

παράγεται με την αφαίρεση μεγάλου μέρους του βουτύρου κακάο (του φυσικού λίπους του καρπού του κακαόδεντρου) από τους αλεσμένους κόκκους κακάο (τους σπόρους του καρπού). Διατηρεί ωστόσο κάποια ποσότητα λίπους, καθώς και φυτικές ίνες, μέταλλα και φυτικές ενώσεις. Η σοκολάτα συνδυάζει τα συστατικά του κακάο με βούτυρο κακάο και συνήθως ζάχαρη. Η σοκολάτα γάλακτος περιέχει επίσης συστατικά γάλακτος. Όταν λιώνει για να γίνει ρόφημα, μεταφέρει και αυτά τα συστατικά στο φλιτζάνι.

Ωστόσο, ο όρος «ζεστή σοκολάτα» μπορεί επίσης να αναφέρεται σε σκόνη κακάο αναμεμειγμένη με γάλα. Η ονομασία από μόνη της δεν αρκεί για να προσδιορίσει τη διατροφική διαφορά.

Πώς συγκρίνονται τα διατροφικά τους προφίλ;

Το σκέτο κακάο δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη, αλλά το τελικό ρόφημα δεν έχει απαραίτητα λιγότερες θερμίδες ή λιπαρά.

Το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς (British Heart Foundation) παραθέτει την εξής ενδεικτική σύγκριση, χρησιμοποιώντας 18 γρ. από κάθε σκόνη σε 200 ml ημιαποβουτυρωμένου γάλακτος:

Ανά έτοιμο ρόφημα (κατά προσέγγιση) Σκόνη κακάο χωρίς ζάχαρη Γλυκαμένη σκόνη σοκολάτας Ενέργεια (θερμίδες) 166 kcal 168 kcal Συνολικά λιπαρά 7 γρ. 4,1 γρ. Κορεσμένα λιπαρά 4,4 γρ. 2,7 γρ. Συνολικά σάκχαρα 9 γρ. 23 γρ.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν τις συγκεκριμένες συνταγές του παραδείγματος και όχι κάθε προϊόν της αγοράς.

Στην εκδοχή με το κακάο, τα σάκχαρα προέρχονται κυρίως από το γάλα, ενώ στο γλυκαμένο μείγμα προστίθεται ζάχαρη.

Η υψηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά εξηγεί γιατί η μείωση της ζάχαρης δεν συνεπάγεται απαραίτητα και μείωση των θερμίδων.

Το κακάο προσφέρει επίσης φυτικές ίνες, μαγνήσιο και σίδηρο, αν και για την παρασκευή ενός ροφήματος χρησιμοποιείται πολύ μικρότερη ποσότητα σκόνης σε σχέση με τα 100 γρ. που συχνά αναφέρονται στις διατροφικές συγκρίσεις.

Προσφέρουν τα ροφήματα κακάο και σοκολάτας τα ίδια οφέλη για την υγεία;

Και τα δύο παρέχουν τις πολύτιμες φλαβανόλες κακάο, αλλά κανένα από τα δύο ροφήματα δεν έχει αποδειχθεί σταθερά καλύτερο για την καρδιαγγειακή υγεία.

Οι φλαβανόλες είναι φυτικές ενώσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων. Μια ανασκόπηση του 2017, η οποία περιέλαβε 35 μελέτες με 1.804 ενήλικες, διαπίστωσε ότι τα προϊόντα κακάο με υψηλή περιεκτικότητα σε φλαβανόλες μείωσαν (βραχυπρόθεσμα) τη αρτηριακή πίεση κατά περίπου 1,8 mmHg κατά μέσο όρο.

Ωστόσο, μια συστηματική ανασκόπηση του 2021, η οποία εστίασε σε υγιείς συμμετέχοντες, δεν διαπίστωσε σαφή βελτίωση της αρτηριακής πίεσης.

Οι ανασκοπήσεις χρησιμοποίησαν διαφορετικά κριτήρια ένταξης και προϊόντα. Τα ευρήματά τους ΔΕΝ αποδεικνύουν ότι η κατανάλωση ενός συνηθισμένου φλιτζανιού καθημερινά θα μειώσει την πίεσή σας.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η επεξεργασία. Η αλκαλοποίηση (γνωστή και ως «ολλανδική μέθοδος» επεξεργασίας) μειώνει την οξύτητα και την πικράδα του κακάο, αλλά μπορεί να μειώσει σημαντικά και τις φλαβανόλες. Επομένως, η σκόνη χωρίς προσθήκη ζάχαρης επιτρέπει τον έλεγχο της ζάχαρης, χωρίς όμως να εγγυάται μια συγκεκριμένη ποσότητα φλαβανολών.

Τι πρέπει να προσέξετε στις ετικέτες

Συγκρίνετε τα συστατικά και την έτοιμη μερίδα, αντί να επιλέγετε με βάση την ονομασία του ροφήματος. Αναζητήστε τα εξής:

Απλή σκόνη : επιλέξτε κακάο χωρίς προσθήκη ζάχαρης.

: επιλέξτε κακάο χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γλυκαμένα μείγματα : ελέγξτε την περιεκτικότητα σε κακάο και τη ζάχαρη ανά μερίδα.

: ελέγξτε την περιεκτικότητα σε κακάο και τη ζάχαρη ανά μερίδα. Λιωμένη σοκολάτα : λάβετε υπόψη τη ζάχαρη και το βούτυρο κακάο που περιέχει.

: λάβετε υπόψη τη ζάχαρη και το βούτυρο κακάο που περιέχει. Παρασκευή ροφήματος: συνυπολογίστε το γάλα, την κρέμα γάλακτος, τα σιρόπια και άλλα υλικά επικάλυψης.

Για ένα ρόφημα καθημερινής κατανάλωσης, το κακάο χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε συνδυασμό με γάλα χαμηλών λιπαρών και ελάχιστη ή καθόλου πρόσθετη ζάχαρη, διευκολύνει τον έλεγχο της γλυκύτητας. Ένα πλούσιο ρόφημα σοκολάτας μπορεί, φυσικά, να καταναλώνεται περιστασιακά ως λιχουδιά.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι η σκόνη «cacao» (ωμό κακάο) αυτόματα πιο υγιεινή από το κοινό κακάο («cocoa»);

Όχι. Οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους χωρίς ενιαία πρακτική. Ο όρος «cacao» μπορεί να περιγράφει προϊόντα που έχουν υποστεί λιγότερη επεξεργασία, αλλά η λέξη από μόνη της δεν καθορίζει την περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή τα οφέλη για την υγεία.

Περιέχουν καφεΐνη τα ροφήματα κακάο;

Ναι. Το κακάο περιέχει φυσικά καφεΐνη και θεοβρωμίνη, μια άλλη διεγερτική ουσία. Τα ροφήματα που παρασκευάζονται με σκόνη κακάο ή σοκολάτα μπορεί να περιέχουν και τα δύο. Οι ποσότητες εξαρτώνται από τα συστατικά και το μέγεθος της μερίδας.

Συμπέρασμα

Το κακάο χωρίς προσθήκη ζάχαρης προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο ως προς την ποσότητα της προστιθέμενης ζάχαρης. Για την πιο σωστή σύγκριση, λάβετε υπόψη ολόκληρη τη συνταγή: η σκόνη, η σοκολάτα, τα υγρά και το μέγεθος της μερίδας παίζουν όλα τον ρόλο τους.

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