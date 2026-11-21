Snapshot Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ζητά εγγυήσεις ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί νέος πόλεμος πριν αποδεχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη θεωρεί κόκκινη γραμμή τη διατήρηση του εμπλουτισμένου ουρανίου στο ιρανικό έδαφος και δεν θα αποδεχθεί την απομάκρυνσή του.

Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα πρέπει να εξεταστούν συνολικά, όχι αποσπασματικά, σύμφωνα με τις θέσεις της Τεχεράνης.

Η Ιρανική πλευρά απαιτεί σαφείς διαβεβαιώσεις για τη σοβαρότητα των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις πριν προχωρήσει περαιτέρω.

Οι τελικές αποφάσεις για τις προτάσεις διαπραγμάτευσης θα ληφθούν από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν. Snapshot powered by AI

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες απλώς και μόνο για να τερματιστεί το σημερινό αδιέξοδο έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Μιλώντας στην κρατική εφημερίδα «Ιράν», ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας τόνισε ότι κάθε ενδεχόμενη συμφωνία οφείλει να συνοδεύεται από εγγυήσεις πως δεν θα ακολουθήσει νέος πόλεμος. «Ποιο είναι το νόημα να επιτευχθεί συμφωνία σήμερα, αν αυτή παραβιαστεί δύο μήνες αργότερα και ο πόλεμος ξαναρχίσει;», διερωτήθηκε, υπενθυμίζοντας ότι οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν μόλις 15 ημέρες μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Ιουνίου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν αξίζει κάθε συμφωνία να την αποδεχθούμε απλώς και μόνο για να ξεφύγουμε από την τρέχουσα κατάσταση».

Κόκκινη γραμμή για το εμπλουτισμένο ουράνιο

Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, ο Αραγτσί ξεκαθάρισε πως βασική κόκκινη γραμμή της Τεχεράνης είναι να μην απομακρυνθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από το ιρανικό έδαφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μεσολαβητές έχουν καταθέσει αρκετές προτάσεις για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας. Επέμεινε, ωστόσο, ότι το ζήτημα του πυρηνικού εμπλουτισμού δεν μπορεί να εξεταστεί απομονωμένα από τις υπόλοιπες απαιτήσεις που βρίσκονται στο τραπέζι. Κι όμως, παρά τις διαφωνίες, εκτίμησε πως υπάρχει περιθώριο για «μια δίκαιη λύση», εφόσον ληφθούν υπόψη οι θέσεις της Τεχεράνης.

Οι εγγυήσεις και η διαδικασία στην Τεχεράνη

Την ίδια ώρα, ο Ιρανός υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα του χρειάζεται σαφείς διαβεβαιώσεις πως οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σοβαρά την προοπτική των διαπραγματεύσεων, προτού σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος. Όπως ανέφερε, η ιρανική πλευρά έχει ήδη συζητήσει με τους μεσολαβητές τη μορφή και τη φύση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για μια συμφωνία.

Οι προτάσεις που έχουν τεθεί επί τάπητος θα εξεταστούν από την επιτροπή διαπραγματεύσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν. Τον τελικό λόγο θα έχει το ίδιο το Συμβούλιο, το οποίο θα κληθεί να δώσει την έγκρισή του πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση αποδοχής ή απόρριψης.

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