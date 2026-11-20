Snapshot Οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία ζητούν από το Ιράν να επιτρέψει στη ΔΟΑΕ πρόσβαση στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις για επανέναρξη των ελέγχων.

Η ΔΟΑΕ δεν έχει λάβει πρόσβαση ή πληροφορίες από το Ιράν σχετικά με τις δηλωμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις και το υλικό της χώρας.

Το Ιράν επικαλείται επιδείνωση της ασφάλειας λόγω πολέμου για να αρνηθεί τις επιθεωρήσεις της ΔΟΑΕ.

Η έλλειψη πρόσβασης εμποδίζει τη διεθνή εποπτεία και εντείνει τις ανησυχίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι τέσσερις χώρες εκφράζουν υποστήριξη στον γενικό διευθυντή της ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, για τις προσπάθειές του στον έλεγχο του ιρανικού προγράμματος. Snapshot powered by AI

Την έντονη ανησυχία τους για τους περιορισμούς που επιβάλλει το Ιράν στους διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικής ενέργειας εκφράζουν με κοινή ανακοίνωση οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία, ζητώντας από την Τεχεράνη να επιτρέψει την επανέναρξη των ελέγχων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της.

Οι τέσσερις χώρες υποστηρίζουν ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη, αν όχι μηδενική, πρόοδος στην επαλήθευση των πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν, καθώς η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) εξακολουθεί να μην έχει την πρόσβαση που ζητά.

Σύμφωνα με έκθεση της υπηρεσίας, η Τεχεράνη αρνείται να επιτρέψει τις επιθεωρήσεις, επικαλούμενη την επιδείνωση των συνθηκών ασφαλείας εξαιτίας του πολέμου.

Η ΔΟΑΕ επισημαίνει ότι δεν έχει λάβει πληροφορίες από τις ιρανικές αρχές για την κατάσταση των δηλωμένων πυρηνικών εγκαταστάσεων και του πυρηνικού υλικού της χώρας. Παράλληλα, οι επιθεωρητές της δεν έχουν αποκτήσει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις για τις οποίες έχουν υποβάλει σχετικά αιτήματα.

Η έλλειψη πρόσβασης εμποδίζει την υπηρεσία να διαπιστώσει ανεξάρτητα την κατάσταση του πυρηνικού προγράμματος, εντείνοντας τις ανησυχίες για την αδυναμία διεθνούς εποπτείας.

Στην κοινή τους ανακοίνωση, οι τέσσερις χώρες εξέφρασαν επίσης την υποστήριξή τους στον γενικό διευθυντή της ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, ευχαριστώντας τον για τις προσπάθειες της υπηρεσίας να διασφαλίσει την εφαρμογή των προβλεπόμενων ελέγχων στο Ιράν.

Η αντιπαράθεση σημειώνεται ενώ ο Γκρόσι φέρεται να διεκδικεί τη θέση του επόμενου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ενόψει της διαδοχής του Αντόνιο Γκουτέρες.

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα επικρίνει τη στάση της ΔΟΑΕ, κατηγορώντας την ηγεσία της για επιλεκτική αντιμετώπιση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος σε σύγκριση με εκείνο του Ισραήλ.

Διαβάστε επίσης