Snapshot Η Τεχεράνη απορρίπτει τις αμερικανικές κατηγορίες περί ανάπτυξης χημικών και βιολογικών όπλων από το Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών κατηγορεί την Ουάσινγκτον για προσπάθεια δημιουργίας προσχήματος για στρατιωτική δράση.

Η Τεχεράνη συγκρίνει τις σημερινές κατηγορίες με τα ψευδή στοιχεία που οδήγησαν στην αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003.

Οι αμερικανικές δηλώσεις βασίζονται σε μη τεκμηριωμένες πληροφορίες, σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο.

Η αντίδραση της Τεχεράνης ήρθε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News, χωρίς να παρουσιαστούν αποδείξεις. Snapshot powered by AI

Στην εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003 και στους ισχυρισμούς περί όπλων μαζικής καταστροφής που δεν επιβεβαιώθηκαν παραπέμπει η Τεχεράνη, απαντώντας στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εξετάζει την ανάπτυξη χημικών και βιολογικών όπλων.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι επιχειρεί να καλλιεργήσει φόβο και να δημιουργήσει πρόσχημα για στρατιωτική δράση, κάνοντας λόγο για επανάληψη ενός γνώριμου σεναρίου.

«Μετά το μεγάλο αφήγημα της “ιρανικής πυρηνικής απειλής”, Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται τώρα ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν αναπτύσσει βιολογικά ή χημικά όπλα», έγραψε στο X.

Ο Μπαγαεΐ επιστράτευσε μάλιστα μια αναφορά στην ταινία «Ψάχνοντας τον Νέμο», παρομοιάζοντας την επιλεκτική λήθη που, όπως υποστηρίζει, αναμένουν οι ΗΠΑ από τη διεθνή κοινότητα με εκείνη της Ντόρι, του ψαριού που ξεχνά διαρκώς.

Η αναφορά στον Κόλιν Πάουελ και το 2003

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ιρανός αξιωματούχος υπενθύμισε την εμφάνιση του τότε υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κόλιν Πάουελ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το 2003, όταν παρουσίασε ένα μικρό φιαλίδιο για να υπογραμμίσει την υποτιθέμενη απειλή από τα όπλα μαζικής καταστροφής του Ιράκ.

Η παρουσίαση εκείνη έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα χαρακτηριστικότερα στιγμιότυπα της εκστρατείας που προηγήθηκε της αμερικανικής εισβολής. Τα αποθέματα όπλων μαζικής καταστροφής που επικαλούνταν τότε η Ουάσινγκτον δεν εντοπίστηκαν.

Κατά τον Μπαγαεΐ, οι ατεκμηρίωτες πληροφορίες για το ιρακινό οπλοστάσιο χρησιμοποιήθηκαν για να εξασφαλιστεί η υποστήριξη της κοινής γνώμης στον πόλεμο, με καταστροφικές συνέπειες για το Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή.

«Έχει διδαχθεί τίποτα ο κόσμος από τα καταστροφικά μαθήματα του 2003 ή θα τους αφήσουμε να εξαπατήσουν ξανά την κοινή γνώμη σε μεγάλη κλίμακα;», διερωτήθηκε.

Η αντίδραση της Τεχεράνης ήρθε μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου στο Fox News, όπου ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εξετάζει την ανάπτυξη χημικών και βιολογικών όπλων.

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