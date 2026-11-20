Snapshot Ο Dow Jones σημείωσε πτώση 1.101,11 μονάδων (-2,19%) κλείνοντας στις 49.097,06 μονάδες.

Ο Nasdaq έχασε 2,25%, κλείνοντας στις 23.879,20 μονάδες, με σημαντικές απώλειες σε μετοχές τεχνολογίας.

Ο S&P 500 υποχώρησε 2,02% στις 7.175,83 μονάδες, με πάνω από το 90% των μετοχών να κλείνουν με αρνητικό πρόσημο.

Η Anthropic έκανε ιστορικό ντεμπούτο στο χρηματιστήριο, αντλώντας περίπου 81 δισ. δολάρια, αλλά η μετοχή της έκλεισε χαμηλότερα από το άνοιγμα.

Η ανησυχία για παρατεταμένη υψηλή επιτοκιακή πολιτική και οι αμφιβολίες για τις προοπτικές των τεχνολογικών εταιρειών επιδείνωσαν το αρνητικό κλίμα στην αγορά. Snapshot powered by AI

Με ισχυρές απώλειες έκλεισε την Πέμπτη (19/11) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, καθώς οι πιέσεις στις μετοχές τεχνολογίας συνεχίστηκαν, επισκιάζοντας ακόμη και το εντυπωσιακό χρηματιστηριακό ντεμπούτο της Anthropic.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 1.101,11μονάδων (-2,19%), στις 49.097,06 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε πτώση 550,69 μονάδων (-2,25%), στις 23.879,20 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 147,80 μονάδων (-2,02%) στις 7.175,83 μονάδες.

Η πτώση ήταν γενικευμένη, με περισσότερες από εννέα στις δέκα μετοχές του S&P 500 να κλείνουν στο κόκκινο. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν και πάλι οι εταιρείες τεχνολογίας, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Anthropic στο χρηματιστήριο

Ξεχώρισε η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της Anthropic, της εταιρείας πίσω από το Claude, η οποία άντλησε περίπου 81 δισ. δολάρια μέσω της δημόσιας προσφοράς της.

Η μετοχή άνοιξε στα 111,50 δολάρια, έναντι τιμής διάθεσης 83 δολαρίων, και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 97,17 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο περίπου 17% από την τιμή εισαγωγής.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον για την Anthropic δεν ήταν αρκετό για να ανακόψει τις πωλήσεις στην υπόλοιπη αγορά. Η AMD υποχώρησε περίπου 8%, ενώ απώλειες κατέγραψε και η Nvidia.

Στο αρνητικό κλίμα συνέβαλαν επίσης οι ανησυχίες ότι τα αμερικανικά επιτόκια θα παραμείνουν υψηλά για μεγαλύτερο διάστημα, την ώρα που οι επενδυτές επανεξετάζουν τις προοπτικές κερδοφορίας των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.