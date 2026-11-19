Snapshot Το κόστος του πολέμου στο Ιράν για τις ΗΠΑ εκτιμάται στα 48,3 δισεκατομμύρια δολάρια έως τις 13 Νοεμβρίου.

Στην εκτίμηση δεν περιλαμβάνονται οι ζημιές δισεκατομμυρίων που υπέστησαν αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή από ιρανικούς πυραύλους και drones.

Ο Άρθουρ Μίλερ, αξιωματούχος του Πενταγώνου, δεν μπόρεσε να παράσχει εκτίμηση για τις ζημιές στις αμερικανικές εγκαταστάσεις όταν εξετάστηκε από την Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας.

Το Ιράν προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε αμερικανικές βάσεις, πλήττοντας υπόστεγα αεροσκαφών, συστήματα ανίχνευσης και καταλύματα στρατιωτών.

Ο Ρότζερ Γουίκερ, πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, ζήτησε άμεση ενημέρωση για το κόστος των ζημιών στις αμερικανικές βάσεις. Snapshot powered by AI

Στα 48,3 δισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται ότι εκτινάχθηκε το κόστος του πολέμου στο Ιράν για τις ΗΠΑ. Οι εκτιμήσεις αφορούν την χρονική περίοδο έως τις 13 Νοεμβρίου και δεν περιλαμβάνουν τις ζημιές δισεκατομμυρίων που έχουν αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή από ιρανικούς πυραύλους και drones.

Ο αξιωματούχος του αμερικανικού Πενταγώνου αρμόδιος για τον προϋπολογισμό, Άρθουρ Μίλερ ανέφερε την εκτίμησή του για το κόστος του πολέμου στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας.

Η Επιτροπή εξετάζει την υποψηφιότητα του Μίλερ για τη θέση του ελεγκτή του Πολεμικού Ναυτικού, μεταξύ άλλων υποψηφιοτήτων αξιωματούχων για θέσεις στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ επιθεωρεί τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ. Οκτώβρης 2026 CENTCOM

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλουμενθάλ από το Κονέκτικατ πίεσε τον Μίλερ να δώσει μια εκτίμηση για τις ζημιές στις αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Μέση Ανατολή. Ωστόσο ο αξιωματούχος του Πενταγώνου απάντησε ότι δεν μπορούσε να παρέχει μία εκτίμηση.

Ανάλυση του Associated Press ανέφερε ότι το Ιράν επιτέθηκε σε υπόστεγα αεροσκαφών, συστήματα ανίχνευσης εισερχόμενων επιθέσεων, καταλύματα στρατιωτών σε αμερικανικές βάσεις και προκάλεσε ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων και Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ ζήτησε από τον Μίλερ να δώσει μια απάντηση για το κόστος των ζημιών στις αμερικανικές βάσεις το συντομότερο δυνατό.