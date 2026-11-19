Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να ενισχύει τον διάλογο με όλα τα λιβυκά μέρη, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να υποστηρίξει την πολιτική ενότητα, την εδαφική ακεραιότητα και τη σταθερότητα της χώρας, ενώ ειδική αναφορά έκανε και στο τουρκολιβυκό μηνμόνιο.

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού του τουρκικού Κοινοβουλίου, ο Φιντάν επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Τουρκίας στην πολιτική της «Μία Λιβύη», περιγράφοντας τη χώρα ως αναπόσπαστο μέρος του οράματος της Άγκυρας για σταθερότητα και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία επιδιώκει ενεργά τον διάλογο με πολιτικούς παράγοντες σε ολόκληρη τη Λιβύη, υπογραμμίζοντας ότι η Άγκυρα παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη της εθνικής ενότητας και της σταθερότητας. Τόνισε ότι η πολιτική ενότητα και η εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης αποτελούν κεντρικό στοιχείο των περιφερειακών διπλωματικών προσπαθειών της Τουρκίας.

Τι είπε για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο Φιντάν χαιρέτισε την ομόφωνη έγκριση, στις 20 Οκτωβρίου, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης του τουρκολιβυκού μνημονίου. Χαρακτήρισε την κοινοβουλευτική απόφαση ως απόδειξη ότι η προσέγγιση της Άγκυρας στην εξωτερική πολιτική αποφέρει αποτελέσματα.

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