Τουρκία: Συνάντηση Ερντογάν με τον πρωθυπουργό της Λιβύης

Συνάντηση Ντμπεϊμπά με τον πρόεδρο της Τουρκίας, στο περιθώριο της Συνόδου στην Αττάλεια

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Τουρκία: Συνάντηση Ερντογάν με τον πρωθυπουργό της Λιβύης
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  • Ο πρωθυπουργός της Λιβύης Ντμπεϊμπά συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στην Αττάλεια κατά τη Σύνοδο COP31.
  • Συζητήθηκαν η ανάπτυξη των λιβυκοτουρκικών σχέσεων και η διεύρυνση της συνεργασίας σε οικονομία, επενδύσεις, ασφάλεια και άμυνα.
  • Εξετάστηκαν η εφαρμογή υφιστάμενων συμφωνιών και μνημονίων κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών.
  • Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις πολιτικές εξελίξεις στη Λιβύη και τις προσπάθειες για σταθερότητα και ενοποίηση των κρατικών θεσμών.
  • Επιβεβαιώθηκε η δέσμευση για αναβάθμιση των διμερών σχέσεων και ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την υποστήριξη της σταθερότητας στην περιοχή.
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Ο πρωθυπουργός της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, συναντήθηκε την Πέμπτη στην Αττάλεια της Τουρκίας με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου Παγκόσμιων Ηγετών για το Κλίμα (COP31). Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τρόπους ανάπτυξης των λιβυκοτουρκικών σχέσεων και διεύρυνσης των πεδίων συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, στη συνάντηση εξετάστηκαν οι προοπτικές συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, των επενδύσεων, της ασφάλειας και της άμυνας. Συζητήθηκαν επίσης η εφαρμογή των συμφωνιών και των μνημονίων κατανόησης που έχουν υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και άλλα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι δύο πλευρές εξέτασαν τις πολιτικές εξελίξεις και την κατάσταση ασφαλείας στη Λιβύη, τις προσπάθειες ενίσχυσης της σταθερότητας και ενοποίησης των κρατικών θεσμών, καθώς και τη σημασία του συντονισμού των θέσεών τους και της εντατικοποίησης των διαβουλεύσεων για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Αμφότερες επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για αναβάθμιση των διμερών σχέσεων και ενίσχυση της στρατηγικής τους εταιρικής σχέσης, κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τα κοινά τους συμφέροντα και να στηρίζει τη σταθερότητα στην περιοχή, σύμφωνα με τη λιβυκή ανακοίνωση.

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