Snapshot Συνελήφθη στο Στρασβούργο ο ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης, μετά από καταδίωξη που τον οδήγησε στη Γαλλία μέσω Ιταλίας.

Η 24χρονη και ο 20χρονος ύποπτος γνωρίστηκαν το 2024 σε δομή φιλοξενίας στη Λέρο και διατηρούσαν παράλληλη σχέση.

Η δολοφονία φέρεται να σημειώθηκε στον Κολωνό μετά από έντονο διαπληκτισμό, με αιτία ασφυξία πιθανώς από μαξιλάρι.

Ο δράστης έκρυψε τη σορό σε βαλίτσα και την εγκατέλειψε στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου τελικά εντοπίστηκε.

Ο σύντροφος της 24χρονης από το Καμερούν ήταν ο τελευταίος που την είδε ζωντανή και δήλωσε την εξαφάνισή της. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη πριν από λίγο ο άνδρας από την Γουϊνέα που η Ελληνική Αστυνομία καταζητούσε για την δολοφονία της 24χρονης από τη Μπουρκίνα Φάσο, που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Η σύλληψη έγινε στο Στρασβούργο, αφού ο εν λόγω άνδρας είχε εγκαταλείψει την χώρα και είχε μεταβεί στη Γαλλία μέσω Ιταλίας.

Η νεαρή γυναίκα και ο 20χρονος είχαν γνωριστεί το 2024 σε δομή φιλοξενίας στη Λέρο και φέρεται να διατηρούσαν παράλληλη ερωτική σχέση. Η 24χρονη είχε ως σύντροφο έναν άνδρα από το Καμερούν, ο οποίος ήταν εκείνος που δήλωσε την εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είχε δει ζωντανή.

Η 24χρονη είχε επιστρέψει στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου, προερχόμενη από τη Φολέγανδρο, όπου εργαζόταν σε ξενοδοχείο κατά τη θερινή σεζόν. Το επόμενο πρωί συναντήθηκε με τον σύντροφό της στην Κυψέλη, όπου φιλοξενούνταν, και τον ενημέρωσε ότι το μεσημέρι επρόκειτο να βρεθεί με μια φίλη της στο κέντρο της Αθήνας για καφέ.

Οι εκτιμήσεις των αστυνομικών είναι ότι, αντί για το ραντεβού που είχε αναφέρει, η 24χρονη κατευθύνθηκε στον Κολωνό, στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο 20χρονος και με τον οποίο συναντιόταν τακτικά. Εκεί φέρεται να σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος κατέληξε στη δολοφονία της.

Ο δράστης εκτιμάται ότι της προκάλεσε ασφυξία, πιθανότατα χρησιμοποιώντας μαξιλάρι ή κάποιο άλλο αντικείμενο.

Ακολούθως, ο ύποπτος φέρεται να τοποθέτησε τη σορό μέσα σε βαλίτσα και να τη μετέφερε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Την εγκατέλειψε στο πεζοδρόμιο της οδού Αλκαμένους, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, εκτιμώντας πιθανότατα ότι θα την παραλάμβανε το απορριμματοφόρο μαζί με τα υπόλοιπα σκουπίδια. Ωστόσο, η βαλίτσα παρέμεινε στο σημείο και τελικά εντοπίστηκε.

Διαβάστε επίσης