Snapshot Συνελήφθη 42χρονος αλλοδαπός στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για κλοπές επιβατών και χρήση κλεμμένων τραπεζικών καρτών σε ανέπαφες συναλλαγές.

Ο δράστης προσποιούνταν πρόβλημα όρασης για να μην κινεί υποψίες και αφαιρούσε τσάντες με χρήματα και αντικείμενα αξίας.

Στην κατοικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έγγραφα, κάρτες, κινητά, τάμπλετ, πορτοφόλια, τσάντες, ρολόγια και κοσμήματα.

Εξιχνιάστηκαν 19 κλοπές και 4 απάτες μέσω ανέπαφων συναλλαγών με κλεμμένες κάρτες.

Ο 42χρονος είχε αποφυλακιστεί τρεις ημέρες πριν και έχει παρελθόν με αξιόποινες πράξεις, ενώ οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με κατηγορίες για διακεκριμένες κλοπές και απάτη με υπολογιστή. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη 42χρονος αλλοδαπός για κλοπές στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ειδικότερα, ο 42χρονος συνελήφθη το πρωί της 17ης Νοεμβρίου, λίγο μετά την αφαίρεση τσάντας από επιβάτη, η οποία περιείχε χρηματικό ποσό. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο κατηγορούμενος πήγαινε συστηματικά στον χώρο του αεροδρομίου χρησιμοποιώντας τα μέσα μεταφοράς, χωρίς να είναι ταξιδιώτης. Εκεί εντόπιζε και έβαζε στο στόχαστρο επιβάτες, προσποιούμενος ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα όρασης, προκειμένου να μην κινεί υποψίες.

Έτσι, αφαιρούσε τσάντες που περιείχαν χρήματα και αντικείμενα αξίας, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιούσε τις τραπεζικές κάρτες που έβρισκε για να πραγματοποιεί ανέπαφες συναλλαγές.

Κατά την έρευνα σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν έγγραφα που είχαν αφαιρεθεί από επιβάτες, τραπεζικές κάρτες, καθώς και πλήθος κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ, πορτοφολιών, τσαντών, ρολογιών και κοσμημάτων.

Επιπλέον, ο 42χρονος είχε αποφυλακιστεί από σωφρονιστικό κατάστημα μόλις τρεις ημέρες πριν από τη διάπραξη της πρώτης κλοπής, ενώ είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 19 περιπτώσεις κλοπών και τέσσερις περιπτώσεις απάτης μέσω ανέπαφων συναλλαγών με κλεμμένες τραπεζικές κάρτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση και απάτη με υπολογιστή κατ' εξακολούθηση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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