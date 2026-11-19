Snapshot Σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Νίκου Πλακιά και της γραμματέα του συλλόγου θυμάτων Ελένης Βασάρα έξω από τη δικαστική αίθουσα της δίκης Τεμπών.

Ο Νίκος Πλακιάς κατηγόρησε τον σύλλογο για επιλεκτική στάση και κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά του Κυριάκου Βελόπουλου και του πραγματογνώμονα Ροδόπουλου.

Η Ελένη Βασάρα υποστήριξε ότι ο σύλλογος δραστηριοποιείται με πολλές οικογένειες και τόνισε ότι η έλλειψη πυροσβεστικών οχημάτων και διασωστών στο δυστύχημα είναι σημαντικό ζήτημα.

Ο Νίκος Πλακιάς εξέφρασε αντίθεση στη δημοσιοποίηση εικόνων με βιολογικό υλικό των θυμάτων και ζήτησε σεβασμό στη μνήμη και την αξιοπρέπεια των παιδιών του.

Κατήγγειλε ότι ορισμένοι παρευρισκόμενοι στο δυστύχημα δεν παρείχαν βοήθεια στους τραυματίες, παρά τις βραβεύσεις που έχουν λάβει. Snapshot powered by AI

Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του Νίκου Πλακιά και της Ελένης Βασάρα, γραμματέα του συλλόγου των συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, σημειώθηκε έξω από τη δικαστική αίθουσα όπου διεξάγεται η πολύκροτη δίκη.

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο Νίκος Πλακιάς, κατηγόρησε το σύλλογο πως παίρνει επιλεκτικά θέση για ζητήματα που προκύπτουν, φέρνοντας ως παράδειγμα το γεγονός ότι δεν τοποθετήθηκε για να ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε ο ίδιος σε βάρος του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου και του πραγματογνώμονα Ροδόπουλου.

Από την πλευρά της, η κ. Βασάρα κατηγόρησε τον κ. Πλακιά πως «ρίχνει λάσπη».

Στα ύψη η ένταση

Σε δηλώσεις της η κ. Ελένη Βασάρα, τόνισε, σύμφωνα με το onlarissa: «Βγαίνει στις τηλεοράσεις και λέει διάφορα εις βάρος του συλλόγου (σ.σ. ο Νίκος Πλακιάς), γιατί τον σύλλογο τον φοβούνται. Γιατί στον σύλλογο, από τον Φεβρουάριο και μετά, έχουν δραστηριοποιηθεί και ενταχθεί πολλές οικογένειες, κι αυτό κάποιους δεν τους αρέσει. Γιατί; Γιατί η δύναμη βρίσκεται στις οργανωμένες ομάδες. Γι’ αυτό δεν τους αρέσει. Και πραγματικά είναι πολύ περίεργο ο κύριος Πλακιάς και ο κύριος Βλάχος, να έχουν χάσει τα παιδιά τους και να τα βρήκαν απανθρακωμένα, και να μην ενδιαφέρονται, για την εύφλεκτη ύλη η οποία προκάλεσε τη φονική φωτιά, έκρηξη και φωτιά. Εγώ δεν ξέρω τι ήταν. Εγώ είμαι διδάκτορας βιολογίας και, παρόλο που έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον 4, 5 μαθήματα χημείας, δεν μπορώ να πάρω θέση υπέρ της μίας ή της άλλης άποψης για το πώς προκλήθηκε η φωτιά. Περιμένω τους ειδικούς. Χημικούς, μηχανικούς, μηχανολόγους. Αυτοί είναι σε θέσεις που μπορούν να εκτιμήσουν συνολικά και να καταλήξουν σε ένα πόρισμα.

Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι, αυτό που πρέπει να μας μείνει όλους από τη σημερινή δικάσιμο, είναι ότι μέχρι τη 1 η ώρα οι πολυτραυματίες ήταν κάτω και περιμένανε να έρθούν να τους σώσουνε. Αυτό προέκυψε. Και επίσης ότι μέχρι τη 1, μπορεί και αργότερα, δεν είχε κατέβει κανένα πυροσβεστικό όχημα. Τα όποια νερά ρίχνανε, τις όποιες ρίψεις κάνανε από πάνω, από την παλιά εθνική. Κι αυτό είναι ένα ζήτημα. Εμείς τους πυροσβέστες τους έχουμε συνηθίσει αλλιώς, να ορμάνε μες στη φωτιά, πολλές φορές διακινδυνεύοντας τη ζωή τους, και να σώζουνε κόσμο. Αυτό τι ήτανε; Με το να μην κατέβει κανείς κάτω; Και η επίσης δεν έγινε καμία διάσωση. Οι επιβάτες αλληλοδιασώθηκαν. Κι όποιος είχε χάσει τη ζωή του, την είχε χάσει και πάει».

Πλακιάς: «Είναι ντροπή να δείχνουν βιολογικό υλικό στις τηλεοράσεις»

Από την πλευρά του ο κ. Νίκος Πλακιάς σημείωσε: «Τα ασφαλιστικά μέτρα είναι τα δεύτερα που γίνονται μετά από τον κύριο Ροδόπουλο, ο οποίος είναι πρώην πραγματογνώμονας οικογένειας. Ήταν τα ασφαλιστικά μέτρα για τις εικόνες οι οποίες έδειχνε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία έδειχναν οστά και απόμηνάρια και βιολογικό υλικό των θυμάτων των Τεμπών. Τα δεύτερα ασφαλιστικά μέτρα ήταν εναντίον του κυρίου Βελόπουλου. Ήταν για συγκεκριμένες εικόνες τις οποίες επέδειξε μέσα στη Βουλή, στα μέσα Οκτωβρίου. Έδειξε πρώτα φωτογραφίες οστών ζώων, μετά στα social ανέβασε φωτογραφίες πάλι από βιολογικό υλικό. Είπα πάρα πολλές φορές ότι δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, αλλά σαν κοινωνία έχουμε αποκτηνωθεί εντελώς. Είναι ντροπή να δείχνουν βιολογικό υλικό στις τηλεοράσεις χωρίς να γνωρίζουν αν οι οίκοι τους γνωρίζουν σε ποιον ανήκει, σε ποιο παιδί ανήκει, και να το αναδημοσιεύουμε συνέχεια. Καλό είναι να προσέχουμε.

Μόνο αυτή ήταν η ένστασή μου και τίποτα άλλο. Όπως και ορισμένοι δεν έχουν πρόσβαση στη δικογραφία, και κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πώς βρήκαν αυτοί την πρόσβαση. Ποιος δίνει αυτές τις φωτογραφίες, ενημερώνει, τι δείχνουν, ενημερώνει ποιανού θύματος είμαστε; Εγώ σαν οικογένεια, μαζί με τον αδερφό μου, θα κάνουμε τα πάντα να προφυλάξουμε τη μνήμη και την αξιοπρέπεια των παιδιών μου, το ξανατονίζω, των παιδιών μου και κανενός άλλου

Από την αρχή σας το έχω πει ότι ο πληθυντικός με ενοχλεί. Δεν θα ασχοληθώ ποτέ με κανέναν, δεν θα ενοχλήσω κανέναν, αλλά όποιος με ενοχλήσει θα βρεθεί εκεί, από όπου και να προέρχεται. Εφόσον θέλουν να το μπλέξουν πολιτικά, άλλος να το εκμεταλλευτεί, άλλος πέντε, δέκα like, να εκμεταλλευτεί τα οστά των παιδιών μου. Σιγά σιγά και μπαίνουμε στη διαδικασία. Θα είμαι ακόμα πιο αυστηρός. Πλέον και οι δίκες, μόλις θα μπούμε στη διαδικασία, στην εξέταση μαρτύρων, γιατί ακόμα καταθέτουν επιβάτες, όπως βλέπετε και εσείς παρακολουθείτε, και εμένα αυτές εδώ οι δικάσιμες που ήρθα σήμερα είναι μια δικάσιμη ανούσια.

Είναι τα παιδιά τα οποία σωθήκανε, είναι παιδιά τα οποία πολλοί ήταν στα βαγόνια τα οποία είχαμε νεκρούς, αλλά είναι και πολλά παιδιά τα οποία βρισκόταν στα πίσω βαγόνια, τα οποία δεν είδαν και δεν κατάλαβαν πάρα πολλά. Η αντίδραση μου είχε να κάνει με το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο έχω, το γνωρίζουμε πλέον ότι δεν προσέφερε τίποτα στη διάσωση, έστω και ενός επιβάτη. Το γνωρίζουμε πολύ καλά και φαίνεται στη φωτογραφία καθαρά, και όπως κατέθεσε και η μάρτυρας εκείνη τη δεδομένη στιγμή, πέρασε δίπλα από 2 τραυματίες και δεν έδωσε ούτε μια, μια βοήθεια. Αυτός ο συγκεκριμένος, για να ξέρετε και όλος ο κόσμος, έχει βραβευθεί με βραβείο ανδρείας στο Βατικανό. Εγώ ντρέπομαι όταν παιδιά φωνάζαν για βοήθεια, ορισμένοι κοιτούσανε… Εκείνη την ώρα γινόταν ένας πόλεμος. Ίσως και αν τα παιδιά μου ήταν στη θέση τους, να προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο διαφυγής. Αυτό λέει η λογική και της επιβίωσης».

Διαβάστε επίσης