Πλακιάς σε Βελόπουλο: Όταν θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες να είστε προσεκτικός

Snapshot Ο Νίκος Πλακς κατήγλε τον Κυριάκο Βελόπουλο για την προβολή φωτογραφιών οστών, που ισχυρίστηκε ότι ανήκουν σε θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών, αλλά σύμφωνα με τον Πλακιά είναι οστά ζώων.

Ο Πλακιάς υποστήριξε ότι τα οστά που έδειξε ο Βελόπουλος προέρχονται από σκύλο και βοοειδές και βρέθηκαν σε μάντρα όπου πετάχτηκαν μπάζα από τον τόπο του δυστυχήματος.

Ο Νίκος Πλακιάς ζήτησε από τον Βελόπουλο να είναι προσεκτικός όταν αναφέρεται σε οστά και να σεβαστεί τα οστά των παιδιών του, τα οποία δεν θέλει να εκτίθενται δημόσια.

Η αντίδραση του Πλακιά προήλθε από προσωπική του απώλεια, καθώς έχασε τις κόρες και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Snapshot powered by AI

Σε μια οργισμένη ανάρτηση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου προχώρησε ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε τις δύο κόρες του και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, λίγη ώρα αφότου ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έδειξε στη Βουλή φωτογραφίες οστών, που ισχυρίστηκε ότι ανήκουν σε θύματα της τραγωδίας.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Πλακιάς, σε πολύ έντονο τόνο, ανέφερε πως «τα οστά που έδειξε στη Βουλή ο Βελόπουλος, είναι από σκύλο και ένα βοοειδές που βρέθηκαν στην μάντρα που είχαν πετάξει τα μπάζα».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος Eurokinissi

«Την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες να είστε πολύ προσεκτικός γιατί βρέθηκαν και οστά των παιδιών μου και δεν θα ήθελα να τα δείχνει κανένας και για κανένα λόγο», σημείωσε σε οργισμένο τόνο.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

«Έκπληκτος παρακολούθησα τον Κυριάκος Βελόπουλος σήμερα στην βουλή να δείχνει φωτογραφίες οστών μέσα στην βουλή υποστηρίζοντας και φωνάζοντας ότι είναι από τα θύματα των ΤΕΜΠΩΝ !!!

Να ενημερώσω τον Κύριο Βελόπουλο ότι αυτά τα οστά που δείχνει στην βουλή είναι από σκύλο και ένα βοοειδή ( μικρό μοσχάρι είναι το βοοειδή για όσους δεν γνωρίζουν) που βρέθηκαν εκεί στην μάντρα που είχαν πετάξει τα μπάζα .

Και εντύπωση μου κάνει που δεν το γνωρίζει μιας και εκεί στην μάντρα ένα οστό βρέθηκε και αυτό από τον καλύτερο του φίλο που μας έλεγε τέσσερα χρόνια τώρα .

Την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες να είστε πολύ προσεκτικός γιατί βρέθηκαν και οστά των παιδιών μου και δεν θα ήθελα να τα δείχνει κανένας και για κανένα λόγο».

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