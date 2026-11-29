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Σε εξέλιξη βρίσκεται η επέλαση της κακοκαιρίας «Άργος» που πλήττει από τα ξημερώματα την Αττική, με αρκετά προβλήματα να δημιουργούνται στο οδικό δίκτυο.

Στο Καλαμάκι διακόπηκε νωρίτερα η κυκλοφορία σε τμήμα της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, καθώς είχε σημειωθεί επικίνδυνη συσσώρευση υδάτων στη δεξιά λωρίδα. Οχήματα της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής διέκοψαν την κυκλοφορία στο σημείο στη συμβολή με τη λεωφόρο Καλαμακίου, μέχρι να αδειάσουν τα νερά.

Φουσκώμενα είναι και τα νερά του Κηφισού λόγω του όγκου νερού που έχει πέσει από το πρωί, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κίνδυνος για την κυκλοφορία οχημάτων.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr, η βροχόπτωση επηρεάζει σχεδόν το σύνολο του νομού —από τα βόρεια και τα ανατολικά έως τα δυτικά και τα νότια προάστια, τον Πειραιά και το Σούνιο— με τις μεγαλύτερες ραγδαιότητες να καταγράφονται σε Χαϊδάρι (55,4 mm/hr), Πειραιά (43,4 mm/hr), Άλιμο, Νίκαια και Βύρωνα.

​Η Αττική παραμένει σε καθεστώς κόκκινης μετεωρολογικής προειδοποίησης, με τα φαινόμενα να προκαλούν δυσχέρειες στο οδικό δίκτυο.

Ο καιρός στη Στερεά Ελλάδα

Έντονες βροχοπτώσεις και χιόνια στα ορεινά επικρατούν ήδη από το βράδυ του Σαββάτου στην υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα.

Όπως αναφέρει το tvstar.gr, στη Φθιώτιδα, προβλήματα σημειώθηκαν στον Άγιο Κωνσταντίνο με φερτά υλικά εξαιτίας παλιού έργου που δεν έχει ολοκληρωθεί, χωρίς ωστόσο να σημειώνονται έντονα προβλήματα.

Αραιή χιονόπτωση παρατηρείται νωρίς το πρωί σε Τυμφρηστό και Καστανιά. Χιονοπτώσεις ήπιας έντασης αναμένονται το μεσημέρι στα ορεινά της Φθιώτιδας, χωρίς να αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα. Η πολιτική προστασία παραμένει σε επιφυλακή.

Στη Φωκίδα, κλειστή παραμένει η παλαιά εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγίου Ιωάννη Ευηνοχωρίου, μετά την πτώση μεγάλων βράχων στο οδόστρωμα, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μεσολόγγι, όταν μεγάλοι όγκοι βράχων αποκολλήθηκαν από το πρανές και κατέληξαν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Στο σημείο επιχείρησαν μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προχωρώντας στην απομάκρυνση των βράχων και στη μεταφορά τους στην άκρη του δρόμου.

Έντονα ήταν τα φαινόμενα βροχοπτώσεων στο νομό Βοιωτίας ήδη από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου και εντάθηκαν το βράδυ προς τα ξημερώματα. Στην Αλίαρτο, σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιώργο Αραπίτσα, η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Θήβας-Λιβαδειάς, στο ύψος της κοινότητας Υψηλάντη, γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία, καθώς το οδόστρωμα έχει καλυφθεί από νερό και φερτές ύλες λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Η αντιπλημμυρική τάφρος έχει υπερχειλίσει και ο δρόμος είναι σε ορισμένα σημεία του απροσπέλαστος. Στο σημείο βρίσκονται μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας προκειμένου να αποκαταστήσουν την ομαλή κυκλοφορία.

Στην Εύβοια, προβλήματα έχουν δημιουργηθεί κυρίως στο βόρειο τμήμα του νησιού με πλημμυρισμένους δρόμους. Τα προβλήματα καταγράφονται σε Ψαροπούλι Βασιλικών Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, Γουβες, Μαντούδι, Ροβιές, Κεχριες. Στους ποταμούς Νηλεας, Κηρεας, στο Ρεμα Γουβων και στο Ρεμα Βασιλικων.

Νέο έκτακτο δελτίο

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων, που εκδόθηκε την Παρασκευή 27-11-2026 με α.α. 10/2026 και έλαβε την ονομασία ΑΡΓΟΣ, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα,

Σήμερα Κυριακή (29-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια, τη βορειοανατολική Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας) (κόκκινη προειδοποίηση) και

β. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο (ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (30-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση) και στα Δωδεκάνησα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ. Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.

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