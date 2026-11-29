Ιόνιο: Απαγόρευση ακτοπλοϊκών δρομολογίων σε Κυλλήνη, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω ανέμων
Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει όλη τη χώρα με πολλά πλοία να παραμένουν στα λιμάνια
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Ακυρώθηκαν τα δύο επόμενα δρομολόγια στην ακτοπλοϊκή γραμμή Ζακύνθου-Κυλλήνης, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη θαλάσσια περιοχή από την κακοκαιρία «Άργος».
Συγκεκριμένα, δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο των 14:00 προς Κυλλήνη και το δρομολόγιο των 16:15 προς Ζάκυνθο.
Αντίστοιχη απαγόρευση υπάρχει και για το νησί της Κεφαλονιάς.
Η ανακοίνωση της Levante Ferries: «Ενημερώνουμε ότι σήμερα 29/11/2026 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 14:00, από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 16:15, από Πόρο προς Κυλλήνη στις 14:15 και από Κυλλήνη προς Πόρο στις 16:30».
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