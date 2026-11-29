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Από τον Ιούλιο του 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, μέχρι και σήμερα, μια σειρά υφυπουργών έχουν εγκαταλείψει τις κυβερνητικές τους θέσεις, άλλοι για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους και άλλοι υπό το βάρος πολιτικών κρίσεων, αποκαλύψεων και υποθέσεων που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Ένας απολογισμός που αποτυπώνει όχι μόνο τις ανακατατάξεις στο κυβερνητικό σχήμα, αλλά και τις δυσκολίες διαχείρισης κρίσεων που αντιμετώπισε κατά καιρούς το Μέγαρο Μαξίμου.

Η πιο πρόσφατη περίπτωση είναι αυτή του Βαγγέλη Λιάκου, ο οποίος αποχώρησε μόλις 15 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Η υπόθεση των απευθείας αναθέσεων σε εταιρείες που συνδέονταν με τις αδελφές του προκάλεσε πολιτική αναστάτωση και έφερε την παραίτησή του.

Ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των συγγενικών του προσώπων και δήλωσε ότι θα συνεχίσει τον δικαστικό του αγώνα.

Από τον Διαματάρη μέχρι τον Ταραντίλη

Η αρχή έγινε τον Δεκέμβριο του 2019 με τον Αντώνη Διαματάρη, υφυπουργό Εξωτερικών. Η παραίτησή του υποβλήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου, μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με το βιογραφικό του και τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Columbia, τον οποίο εμφάνιζε ότι διέθετε χωρίς να τον έχει αποκτήσει. Η υπόθεση προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση και οδήγησε στην αποχώρησή του.

Τον Ιούλιο του 2020 αποχώρησε ο Γεράσιμος Θωμάς από τη θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να αναλάβει τη θέση του γενικού διευθυντή Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την ίδια περίοδο υπέβαλε την παραίτησή του και ο Δημήτρης Κράνης, υφυπουργός Δικαιοσύνης, επικαλούμενος προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους.

Τον Φεβρουάριο του 2021 ακολούθησε ο Χρήστος Ταραντίλης, ο οποίος είχε αναλάβει κυβερνητικός εκπρόσωπος στις 4 Ιανουαρίου. Στις 28 Φεβρουαρίου υπέβαλε την παραίτησή του, επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους. Η θητεία του διήρκεσε μόλις 55 ημέρες, καταγράφοντας μία από τις συντομότερες παρουσίες σε κυβερνητικό αξίωμα.

Οι πολιτικές κρίσεις του 2024 και του 2025

Τον Μάρτιο του 2024 αποχώρησε ο Γιάννης Μπρατάκος από τη θέση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Η παραίτησή του ήρθε μετά την παρουσία του, μαζί με τον Σταύρο Παπασταύρου, σε κοινωνική εκδήλωση, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης και ενώ στη Βουλή βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Τον Ιανουάριο του 2025 παραιτήθηκε ο Κώστας Φραγκογιάννης, υφυπουργός Εξωτερικών, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, ύστερα από περίπου πεντέμισι χρόνια κυβερνητικής παρουσίας.

Το 2025, ωστόσο, οι αποχωρήσεις πήραν μεγαλύτερη πολιτική διάσταση.

Στις 4 Μαρτίου παραιτήθηκε ο Χρήστος Τριαντόπουλος, υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εν μέσω των εξελίξεων γύρω από την τραγωδία των Τεμπών και τη διαχείριση του χώρου του δυστυχήματος. Η αποχώρησή του συνδέθηκε με την κοινοβουλευτική διαδικασία διερεύνησης ενδεχόμενων ευθυνών του.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 16 Μαρτίου, ο Αρίστος Δοξιάδης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, μόλις δύο ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Η αποχώρησή του ήρθε μετά τις αντιδράσεις και τις καταγγελίες που αφορούσαν παλαιότερη επιχειρηματική του δραστηριότητα και την υπόθεση της εταιρείας ΑΠΟΛΛΩΝ. Ο ίδιος έκανε λόγο για ανήθικο πόλεμο και επιθέσεις εναντίον του.

Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και οι νέες αποχωρήσεις

Τον Ιούνιο του 2025, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έφερε νέες αναταράξεις στο κυβερνητικό σχήμα. Στις 27 Ιουνίου υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους ο Τάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός Εξωτερικών, και ο Χρήστος Μπουκώρος, υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο των εξελίξεων μετά τη διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας στη Βουλή. Ο Χατζηβασιλείου επέστρεψε στην κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2026, αναλαμβάνοντας ξανά καθήκοντα υφυπουργού Εξωτερικών.

Το ρεκόρ του Δοξιάδη και η περίπτωση Λιάκου

Στην κορυφή της λίστας των συντομότερων κυβερνητικών θητειών βρίσκεται ο Αρίστος Δοξιάδης, με μόλις δύο ημέρες παραμονής στο υπουργείο Ανάπτυξης. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Λιάκος, με 15 ημέρες στο υπουργείο Εσωτερικών, ενώ τρίτος είναι ο Χρήστος Ταραντίλης, με 55 ημέρες στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Η σύγκριση είναι ενδεικτική της ταχύτητας με την οποία ορισμένες κυβερνητικές παρουσίες ολοκληρώθηκαν, προτού καν αποκτήσουν ουσιαστικό πολιτικό αποτύπωμα.

Οι αποχωρήσεις που δεν ήταν παραιτήσεις

Στον ευρύτερο κατάλογο των κυβερνητικών αποχωρήσεων υπάρχουν και περιπτώσεις στελεχών που απομακρύνθηκαν ή αντικαταστάθηκαν χωρίς να υποβάλουν παραίτηση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Διονύσης Σταμενίτης, ο οποίος αποχώρησε από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο των εξελίξεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντίστοιχα, υπουργοί όπως ο Σπήλιος Λιβανός, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο Νότης Μηταράκης, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Μάκης Βορίδης και ο Σταύρος Παπασταύρου δεν πρέπει να προσμετρώνται στον κατάλογο των υφυπουργών.

Το πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι οι αποχωρήσεις δεν είχαν όλες την ίδια αιτία ούτε την ίδια βαρύτητα. Άλλες προέκυψαν από προσωπικές επιλογές και επαγγελματικές ευκαιρίες, άλλες από οικογενειακές υποχρεώσεις και άλλες από υποθέσεις που δημιούργησαν σοβαρό πολιτικό κόστος.

Ωστόσο, όσο πλησιάζει μια νέα εκλογική αναμέτρηση, κάθε νέα αποχώρηση προστίθεται σε έναν ήδη μακρύ κατάλογο και τροφοδοτεί τη συζήτηση για την πολιτική αξιοπιστία, τη διαχείριση κρίσεων και την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού επιτελείου.

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