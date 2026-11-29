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Τέσσερις συλλήψεις ανηλίκων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ερευνών για υποθέσεις διακίνησης μεταναστών στην Κρήτη και τη Γαύδο, με τις λιμενικές αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες μεταφοράς αλλοδαπών από τις ακτές της Λιβύης προς την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στην πρώτη υπόθεση, για τον εντοπισμό 36 αλλοδαπών στην παραλία Τρυπητή του Δήμου Σφακίων, συνελήφθη ένας 16χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν. Σύμφωνα με το Λιμενικό, αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως ο φερόμενος διακινητής τους. Οι αλλοδαποί ανέφεραν ότι είχαν αναχωρήσει από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Στην υπόθεση εντοπισμού 133 αλλοδαπών νότια της Γαύδου, συνελήφθη ένας ακόμη 17χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν. Ο ανήλικος αναγνωρίστηκε από 48 εκ των διασωθέντων ως το άτομο που φέρεται να τους μετέφερε από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Ελλάδα έναντι αμοιβής. Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Δύο ακόμη συλλήψεις έγιναν για την υπόθεση εντοπισμού και διάσωσης 81 αλλοδαπών νότια της Αγίας Γαλήνης. Πρόκειται για έναν 17χρονο και έναν 16χρονο, υπηκόους Σουδάν, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από επιβαίνοντες της λέμβου ως οι φερόμενοι διακινητές.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των μεταναστών, η αναχώρηση από το Τομπρούκ της Λιβύης πραγματοποιήθηκε στις 25 και 24 Νοεμβρίου αντίστοιχα. Για τη μεταφορά τους φέρονται να καταβλήθηκαν ποσά από 1.500 έως 2.500 δολάρια ΗΠΑ στην πρώτη περίπτωση και από 1.500 έως 2.000 δολάρια στη δεύτερη.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση και έκθεση. Οι προανακρίσεις διενεργούνται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων και το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

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