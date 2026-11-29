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Στον ανακριτή μεταφέρονται σήμερα, μετά την προθεσμία που έλαβαν, οι δύο γονείς της 15χρονης από το Αγρίνιο, καθώς και πέντε ακόμη ενήλικες άνδρες της περιοχής, που κατηγορούνται για σεξουαλική εκμετάλλευση της ανήλικης και μαστροπεία.

Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν νέες συλλήψεις επιπλέον προσώπων. Ένα άτομο αναζητείται ακόμη από την αστυνομία, ενώ η ανήλικη έχει υποδείξει περισσότερους από έξι άνδρες μέχρι στιγμής.

Σημειώνεται ότι η εξέταση στην οποία υποβλήθηκε στο νοσοκομείο του Αγρινίου όπου φυλάσσεται, δεν έδειξε βιασμό, ωστόσο τα σημάδια κακοποίησης στο σώμα της είναι εμφανή και αναμένεται να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση στην Πάτρα.

Ο ρόλος της μητέρας

Σύμφωνα με την κατάθεση της ανήλικης κοπέλας, βασική υπεύθυνη της κατάστασης που βίωνε ήταν η 38χρονη μητέρα της, η οποία την εξέδιδε από τότε που εκείνη ήταν 11 ετών, ενώ παράλληλα την παραμελούσε και την κακοποιούσε σωματικά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τις καταγγελίες της ανήλικης, η μητέρα της φέρεται να την οδηγούσε σε σπίτια ανδρών, κυρίως μεγαλύτερης ηλικία και εκείνοι προχωρούσαν σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της με οικονομικό αντάλλαγμα. Αναφορά γίνεται και για κακοποίηση της ανήλικης με ηλεκτρονική συσκευή.

Η μητέρα φέρεται να έκανε χρήση ουσιών και να χρησιμοποιούσε τα χρήματα για να αγοράσει ναρκωτικά, ενώ ζητούσε από τους άνδρες το ποσό των 15 ευρώ. Μάλιστα, όλα γίνονταν με τη γνώση του πατέρα της, όπως κατήγγειλε η ανήλικη.

Όπως έχει γίνει γνωστό, υπήρχαν και στο παρελθόν καταγγελίες για την υπόθεση, οι οποίες είχαν οδηγήσει σε έρευνα, χωρίς τότε να προκύψουν στοιχεία που να κινητοποιήσουν περαιτέρω. Συγκεκριμένα, η ανήλικη είχε επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» δύο φορές, το 2020 και το 2024, χωρίς να προχωρήσει σε καμία ενέργεια η αστυνομία.

Αρνείται τα πάντα ο πατέρας

Τη θέση του πατέρα της ανήλικης, ο οποίος βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της υπόθεσης, μετέφερε ο συνήγορός του, Νίκος Καζαντζής, αναφερόμενος στην παρουσία του στο οικογενειακό περιβάλλον και στο κατά πόσο γνώριζε όσα φέρεται να συνέβαιναν στο παιδί.

Όπως υποστήριξε, ο πατέρας απουσίαζε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καθώς εξέτισε και ποινή φυλάκισης για ενδοοικογενειακή βία και δεν θα μπορούσε να γνωρίζει όσα γίνονταν στο παιδί. Στη συνέχεια, ο συνήγορος υποστήριξε ότι οι αναφορές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αφορούν κυρίως τη μητέρα, ενώ αποκάλυψε ότι ο πατέρας ζητά να απομαγνητοφωνηθούν οι συνομιλίες όλων των εμπλεκομένων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του καθενός.

Πώς αποκαλύφθηκαν τα περιστατικά

Κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης στην Αστυνομία έπαιξε ένας 47χρονος άνδρας που διέμενε στο ίδιο χωριό με την 15χρονη και την γνώρισε τον περασμένο Αύγουστο.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, ο άνδρας παρατήρησε από την αρχή ότι το κορίτσι ήταν παραμελημένο σε επίπεδο υγιεινής και διατροφής. Μάλιστα, συχνά έτρωγε στο σπίτι της μητέρας του και έπαιρνε φαγητό και για το σχολείο. Αρχικά η ανήλικη του είχε αναφέρει περιστατικά βίας και απειλές στο οικογενειακό της περιβάλλον, ενώ σταδιακά αποκτούσε περισσότερη εμπιστοσύνη και του αποκάλυψε όλη τη φρίκη που βίωνε.

Κομβικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται να αποτελεί ένα χειρόγραφο σημείωμα της ανήλικης, με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2026.

Ο 47χρονος, όπως αναφέρει, είχε επανειλημμένα παροτρύνει τη 15χρονη να απευθυνθεί στην Αστυνομία και στο «Χαμόγελο του Παιδιού». Εκείνη, ωστόσο, εμφανιζόταν ιδιαίτερα φοβισμένη απέναντι στο ενδεχόμενο να καταγγείλει όσα συνέβαιναν. Τότε της πρότεινε να καταγράψει τις σκέψεις της σε ένα χαρτί. Η ανήλικη ανταποκρίθηκε και του παρέδωσε το χειρόγραφο, το οποίο εκείνος προσκόμισε στη συνέχεια στις αστυνομικές αρχές.

Το απόγευμα του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, ο 47χρονος, με τη σύμφωνη γνώμη της ανήλικης, επικοινώνησε με την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 του «Χαμόγελου του Παιδιού». Σύμφωνα με την κατάθεσή του, αρχικά μίλησε ο ίδιος, περιγράφοντας όσα γνώριζε, και στη συνέχεια στο τηλέφωνο μίλησε η 15χρονη, η οποία, όπως υποστηρίζει, επιβεβαίωσε τις αναφορές του. Ακολούθησε η συνεννόηση για την προσέλευσή τους στην Αστυνομία την επόμενη ημέρα.

Ενδεικτική της ψυχολογικής κατάστασης της ανήλικης, σύμφωνα με την περιγραφή του μάρτυρα, είναι η δυσκολία της να περάσει ακόμη και την είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου. Ο 47χρονος αναφέρει ότι χρειάστηκε να επικοινωνήσει εκ νέου, συνολικά τρεις φορές εκείνο το πρωινό, με το «Χαμόγελο του Παιδιού», προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 15χρονη να μιλήσει στις Αρχές.

Τελικά, το μεσημέρι της Κυριακής 22 Νοεμβρίου, ο άνδρας έδωσε την ένορκη κατάθεσή του, έχοντας συνοδεύσει την ανήλικη στην Αστυνομία.

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