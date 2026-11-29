Τα αυξημένα επίπεδα βιταμίνης Β12 σε μια εξέταση αίματος μπορεί να οφείλονται στην λήψη συμπληρωμάτων. Ωστόσο, όταν αυτή η αύξηση είναι ανεξήγητη και επιμένει με την πάροδο του χρόνου, ενδέχεται να υποδηλώνει κάποια υποκείμενη νόσο.

Αρκετοί τύποι καρκίνου έχουν συσχετιστεί με αυτό το εύρημα, αν και τα υψηλά επίπεδα Β12 από μόνα τους δεν αρκούν για τη διάγνωση καρκίνου.

Ποια επίπεδα βιταμίνης Β12 θεωρούνται υψηλά;

Ένα αποτέλεσμα που υπερβαίνει το ανώτερο όριο αναφοράς του εργαστηρίου θεωρείται αυξημένο. Το όριο αυτό ποικίλλει ανάλογα με την μέθοδο μέτρησης.

Ερευνητές που μελετούν τη συσχέτιση με τον καρκίνο εφαρμόζουν συχνά ένα όριο της τάξης των 1.000 pg/mL (περίπου 738 pmol/L).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό ΔΕΝ αποτελεί διαγνωστικό όριο για τον καρκίνο: ακόμη και ένα σημαντικά υψηλότερο αποτέλεσμα απαιτεί αξιολόγηση σε συνδυασμό με άλλα κλινικά ευρήματα.

Τι μπορεί να προκαλέσει αύξηση στα επίπεδα βιταμίνης Β12;

Το πρώτο ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν λαμβάνετε συμπληρώματα Β12, πολυβιταμίνες ή αν κάνετε ενέσεις με αυτήν μέσα. Οι ενέσεις μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τη συγκέντρωση της βιταμίνης στο αίμα, ενώ η συνήθης κατανάλωση τροφών πλούσιων σε Β12 είναι απίθανο να εξηγεί μια πολύ υψηλή τιμή.

Άλλες πιθανές αιτίες:

Ηπατική νόσος, όπως ηπατίτιδα ή κίρρωση

Χρόνια νεφρική νόσος

Αυτοάνοσα και φλεγμονώδη νοσήματα

Παθήσεις που επηρεάζουν την παραγωγή των κυττάρων του αίματος

Ορισμένοι τύποι καρκίνου

Γιατί μια ασθένεια μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα μιας βιταμίνης;

Μια βλάβη στο ήπαρ μπορεί να οδηγήσει σε απελευθέρωση στο αίμα αποθηκευμένης Β12.

Τυχόν δυσλειτουργία των νεφρών μπορεί να επηρεάσει την απομάκρυνση των πρωτεϊνών που δεσμεύουν τη Β12.

Ορισμένες διαταραχές του αίματος αυξάνουν την παραγωγή αυτών των πρωτεϊνών.

Πόσο ισχυρή είναι η συσχέτιση μεταξύ καρκίνου και αυξημένων επιπέδων Β12;

Μια αναδρομική μελέτη του 2021 https://www.nature.com/articles/s41598-021-92945-y εξέτασε 688 νοσηλευόμενους ασθενείς, με διάμεση ηλικία τα 79 έτη, οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε τουλάχιστον δύο μετρήσεις της βιταμίνης Β12. Από την μελέτη εξαιρέθηκαν ασθενείς για τους οποίους υπήρχαν ήδη γνωστές αιτίες για τα αυξημένα επίπεδα Β12 (όπως η λήψη συμπληρωμάτων). Σε μια περίοδο παρακολούθησης έως 5 ετών, διαγνώστηκαν συμπαγείς όγκοι (καρκίνοι) με τα ακόλουθα ποσοστά:

Κατάσταση B12 (κάτω όριο: 1.000 pg/mL) Διαγνώσεις καρκίνου Ποσοστό Επίμονα αυξημένα επίπεδα 30/144 20,8% Παροδικά αυξημένα επίπεδα 12/200 6% Επίπεδα κάτω από το όριο και στις δύο μετρήσεις 13/344 3,8%

Τα ευρήματα αυτά αφορούν έναν συγκεκριμένο πληθυσμό νοσηλευόμενων ασθενών, αποτελούμενο κυρίως από ηλικιωμένα άτομα. Τα ποσοστά αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου σε ένα συγκεκριμένο άτομο.

Ποιοι τύποι καρκίνου σχετίζονται με αυξημένα επίπεδα B12;

Έρευνες έχουν εντοπίσει συσχετίσεις με:

Καρκίνο του ήπατος

Καρκίνο του παγκρέατος

Καρκίνο του πνεύμονα

Καρκίνο του στομάχου

Καρκίνο του παχέος εντέρου και του ορθού (ορθοκολικός καρκίνος)

Καρκίνο του αίματος, και συγκεκριμένα μυελοειδείς λευχαιμίες

Η συσχέτιση αυτή ενδέχεται, εν μέρει, να αντικατοπτρίζει αλλαγές που προκαλούνται από μια ήδη υπάρχουσα, μη διαγνωσμένη νόσο, και όχι κάποια επίδραση της ίδιας της βιταμίνης. Τα επίπεδα της B12 δεν μπορούν να διακρίνουν με αξιοπιστία μεταξύ αυτών των τύπων καρκίνου, ούτε να ξεχωρίσουν τις κακοήθεις από τις μη κακοήθεις αιτίες.

Ποιες εξετάσεις απαιτούνται όταν τα επίπεδα της B12 είναι αυξημένα;

Μια ανασκόπηση του περασμένου Μαρτίου προτείνει μια αρχική αξιολόγηση, που περιλαμβάνει τον έλεγχο για λήψη συμπληρωμάτων, καθώς και τον έλεγχο των εξής:

Γενική αίματος

Ηπατική λειτουργία

Νεφρική λειτουργία

Μια επαναληπτική μέτρηση της B12 μπορεί να βοηθήσει να διαπιστωθεί εάν η αύξηση των επιπέδων επιμένει. Περαιτέρω διερεύνηση εξαρτάται από τα ευρήματα και τα συμπτώματα, όπως η ανεξήγητη απώλεια βάρους ή η αναιμία.

Τα υψηλά επίπεδα B12, από μόνα τους, δεν δικαιολογούν τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου για καρκίνο σε ολόκληρο το σώμα.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν τα συμπληρώματα βιταμίνης B12 να προκαλέσουν καρκίνο;

Οι μελέτες σχετικά με την λήψη συμπληρωμάτων και τον κίνδυνο καρκίνου έχουν δώσει αντικρουόμενα αποτελέσματα. Οι έρευνες που συνδέουν τα υψηλά επίπεδα B12 στο αίμα με τον καρκίνο δεν έχουν αποδείξει, ότι τα συμπληρώματα αποτελούν την αιτία του. Μη διακόπτετε την λήψη της B12, εάν σας έχει χορηγηθεί κατόπιν ιατρικής οδηγίας, χωρίς να συμβουλευτείτε πρώτα γιατρό.

Είναι δυνατόν να υπάρχει ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 παρά τα υψηλά επίπεδα στο αίμα;

Ναι. Η εξέταση για τη συνολική Β12 περιλαμβάνει μορφές που δεν είναι διαθέσιμες στα κύτταρα. Εάν υπάρχει υποψία ανεπάρκειας, ο γιατρός σας ενδέχεται να ζητήσει επιπλέον εξετάσεις, όπως την μέτρηση του μεθυλμαλονικού οξέος, τα αποτελέσματα της οποίας αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη νεφρική λειτουργία.

Συμπέρασμα

Ένα ανεξήγητα υψηλό επίπεδο βιταμίνης Β12 απαιτεί ιατρική αξιολόγηση. Το αν η τιμή παραμένει αυξημένη, καθώς και τα ευρήματα άλλων εξετάσεων, έχουν μεγαλύτερη σημασία από την ερμηνεία του συγκεκριμένου αριθμού μεμονωμένα.

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